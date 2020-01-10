Бандера тянет Украину на дно. В МИД Израиля «разделали» украинского посла.

Украинская верхушка допрыгалась со своим хуторским национализмом и героизацией убийц и насильников вроде Бандеры и Шухевича.

История с совместным заявлением послов Польши и Израиля в Киеве, официально осудивших исторические извращения Украины, вышла на высший государственный уровень и вызвала громкую ответку из Тель-Авива. Украинский политикум отчаянно пытается замолчать новый зашквар, но информация всё же вытекает наружу, хоть и по крупицам.

Некоторые пикантные подробности нового украино-польско-израильского скандала своим подписчикам раскрыл народный депутат Максим Бужанский, считающийся человеком Коломойского. Чиновник осудил поведение украинских дипломатов и радикально настроенной общественности, подстрекаемой Порошенко и прочими майданщиками. Как известно, свора маргиналов, называющих себя героями майдана и настоящими националистами, в штыки приняли совместное заявление послов Израиля и Польши. На иностранных дипломатов в Киеве посыпались оскорбления и даже угрозы. Но вместо того, чтобы приструнить своих шакалов, украинская власть решила защитить из «гиднисть» и нарвалась на ещё более громкий скандал с израильскими партнёрами.

Украинский посол в Тель-Авиве явился в МИД Израиля и объяснил, что сохранение национальной памяти является приоритетом внутренней политики Киева и иностранцам не стоит лезть в суверенные дела Украины. Если верить официальному отчёту украинского дипведомства и россказням порохоботов и прочих пропагандистов, посол Геннадий Надоленко вообще героически о жёстко отчитал израильских коллег и подробно им объяснил, что Украине лучше знать каких кумиров почитать.

Бужанский отметил, что в истории, предъявленной дипломатами, зияет как минимум парочка огромных пробелов. К примеру, почему-то украинский МИД не сообщает, что израильские коллеги ответили на патриотический спич Надоленко. Нардеп же из своих источников в Тель-Авиве узнал, что посла быстро осадили и разделали под орех, вышвырнув в итоге за дверь фактически пинком под зад. Также Бужанский напомнил послу и самому министру иностранных дел, что в Израиле проживают и работают десятки тысяч украинских граждан. И именно МИДу предстоит разгребать завалы, если всех этих мигрантов стараниями горе-дипломатов решат вдруг депортировать. А израильтяне ведь вполне способны на столь резкие шаги. Особенно когда речь идёт о таких болезненных вопросах.

В общем и целом, можно резюмировать, что украинский дипкорпус уверенно идёт по стопам Климкина и знатно обделался, поставив под угрозу отношения между Украиной и Израилем. Киеву ещё сильно повезет, если вся эта история не закончится дипломатической войной и прочими геополитическими «плюшками» вроде конфликта ещё и с США, которые неизменно поддерживают Тель-Авив. А всё из-за убийцы и маньяка, которого Украина упрямо возносит на пьедестал в дурацком стремлении изнасиловать собственную историю.

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/554212-bandera-tyanet-ukrainu-na-dno-v-mid-izrailya-razdelali-ukrainskogo-posla.html