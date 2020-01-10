Главная » Аналитика, Новости Украины и Новороссии, Политика

Бандера тянет Украину на дно. В МИД Израиля «разделали» украинского посла.

09:36. 10 января 2020 183 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

8fc4748a2ce8fd431d08e2dfc86b515d

Украинская верхушка допрыгалась со своим хуторским национализмом и героизацией убийц и насильников вроде Бандеры и Шухевича.

История с совместным заявлением послов Польши и Израиля в Киеве, официально осудивших исторические извращения Украины, вышла на высший государственный уровень и вызвала громкую ответку из Тель-Авива. Украинский политикум отчаянно пытается замолчать новый зашквар, но информация всё же вытекает наружу, хоть и по крупицам.

Некоторые пикантные подробности нового украино-польско-израильского скандала своим подписчикам раскрыл народный депутат Максим Бужанский, считающийся человеком Коломойского. Чиновник осудил поведение украинских дипломатов и радикально настроенной общественности, подстрекаемой Порошенко и прочими майданщиками. Как известно, свора маргиналов, называющих себя героями майдана и настоящими националистами, в штыки приняли совместное заявление послов Израиля и Польши. На иностранных дипломатов в Киеве посыпались оскорбления и даже угрозы. Но вместо того, чтобы приструнить своих шакалов, украинская власть решила защитить из «гиднисть» и нарвалась на ещё более громкий скандал с израильскими партнёрами.

Украинский посол в Тель-Авиве явился в МИД Израиля и объяснил, что сохранение национальной памяти является приоритетом внутренней политики Киева и иностранцам не стоит лезть в суверенные дела Украины. Если верить официальному отчёту украинского дипведомства и россказням порохоботов и прочих пропагандистов, посол Геннадий Надоленко вообще героически о жёстко отчитал израильских коллег и подробно им объяснил, что Украине лучше знать каких кумиров почитать.

Бужанский отметил, что в истории, предъявленной дипломатами, зияет как минимум парочка огромных пробелов. К примеру, почему-то украинский МИД не сообщает, что израильские коллеги ответили на патриотический спич Надоленко. Нардеп же из своих источников в Тель-Авиве узнал, что посла быстро осадили и разделали под орех, вышвырнув в итоге за дверь фактически пинком под зад. Также Бужанский напомнил послу и самому министру иностранных дел, что в Израиле проживают и работают десятки тысяч украинских граждан. И именно МИДу предстоит разгребать завалы, если всех этих мигрантов стараниями горе-дипломатов решат вдруг депортировать. А израильтяне ведь вполне способны на столь резкие шаги. Особенно когда речь идёт о таких болезненных вопросах.

В общем и целом, можно резюмировать, что украинский дипкорпус уверенно идёт по стопам Климкина и знатно обделался, поставив под угрозу отношения между Украиной и Израилем. Киеву ещё сильно повезет, если вся эта история не закончится дипломатической войной и прочими геополитическими «плюшками» вроде конфликта ещё и с США, которые неизменно поддерживают Тель-Авив. А всё из-за убийцы и маньяка, которого Украина упрямо возносит на пьедестал в дурацком стремлении изнасиловать собственную историю.    

Источник: https://oko-planet.su/politik/politiklist/554212-bandera-tyanet-ukrainu-na-dno-v-mid-izrailya-razdelali-ukrainskogo-posla.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 4 июня 2014
...ОБСЕ подтвердила обстрел самолётом ВВС Украины Луганской ОГА. Украинское «Luftwaffe»,... видео репортаж войскового телевидения Украины о последствиях боя под Славянском...степени», имеет грамоты Министерств обороны Украины, Беларуси, России. Ветеран Афганистана,...
Агония украинского олигархата
... волю своих западных хозяев. Вся Украина знает, что так называемого «победителя..., которая не даст разгореться на Украине пожару большой войны. Но способны... «Точки зрения» развитие событий на Украине обсуждают член Комитета Госдумы по...
Последние новости с Украины за 5 июня 2014
...и ранили хирурга. МИД РФ: события на Украине могут быть признаны ....н. «Правого сектора», гражданина Израиля Борислава Бляхера (Береза), в котором...сохранения территориальной целостностью Украины и сохранением жизней граждан Украины среди представителей ...
Сигнал в пустоту
..., политологи и политтехнологи, на Юг Украины были направлены серьезные человеческие и..., пытался протолкнуть тезис о федерализации Украины (не случайно по российским телеканалам... или установлением бесполетной зоны над Украиной, пусть срезает шевроны с формы...
Последние новости с Украины за 5 июня 2014
...карательной операции хунты на востоке Украины Владислава Селезнева, украинские силовики ... участников спецоперации на востоке Украины Парламент Украины в четверг расширил полномочия... прошел. Или прибывший в Бандеро-столицу американец утомился стегать укро...
Почему повышение пенсионного возраста бессмысленно?
Пока сторонники А. Кудрина ратуют за повышение пенсионного возраста, другие эксперты уверяют: экономический эффект от этой меры будет незначительным и краткосрочным. Зато последствия могут оказаться печальными: многие просто не доживут до пенсии, а ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)