Новости Украины и Новороссии 27 октября 2017
- 11:49 Накрылось русским газом: конфликт Киева и «Нафтогаза» перешел в открытую фазу.
- 11:06 Шкиряк «предотвратил» 300 терактов.
- 10:33 Спорт в ЛНР: бокс, баскетбол, единоборства.
- 09:58 Порошенко: Украина — уникальная страна.
- 05:00 «Святой Петлюра, мученик Бандера»: спасут ли украинскую власть ее «боги» (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:30 Энергетическая евроинтеграция Украины: убытки во имя идеологии (ИНФОГРАФИКА).
- Вчера 23:56 Долгожданные.
- Вчера 23:32 Украинская пенсионная реформа нарушает 4 статьи Конституции, — нардепы.
Накрылось русским газом: конфликт Киева и «Нафтогаза» перешел в открытую фазу
Конфликт между правительством Украины и государственным «Нафтогазом» перешел в открытую фазу: энергетическая компания игнорирует мнение кабмина, а последний грозит ликвидировать предприятие.
Спор возник из-за оператора газотранспортной системы — структуры, которая будет управлять трубопроводами на территории страны, — и возможности привлечения к его работе иностранцев.
Чтобы усилить свои позиции, «Нафтогаз» обратился за помощью к Ротшильдам. На правительство давят и в ЕС. Проблема для Украины в том, что сейчас копья ломаются вокруг потенциально мертвого актива — к 2020 году трубопроводы на территории страны могут опустеть.
Ротшильды против кабмина
Украина стоит на пороге важнейшей реформы в энергетической отрасли. Государственные активы разделят по функциям добычи, транспортировки и хранения ресурсов. Процесс этот уже привел к конфликту между правительством и принадлежащим государству «Нафтогазом».
Дело в том, что Украина должна создать оператора газотранспортной системы (ГТС) — компанию, которая бы управляла ключевым трубопроводом Европы с пропускной способностью в 146 млрд куб. м в год (в последние годы он был загружен на 50–60%). Как оказалось, у каждой стороны есть свой взгляд на проблему.
Еще в ноябре прошлого года кабмин создал компанию-оператор «Магистральные газопроводы Украины», а летом 2017-го внес предприятие в список объектов, не подлежащих приватизации. Это противоречит требованиям ЕС, согласно которым для нормального развития энергетического рынка необходимо привлечение частных инвесторов.
Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник добавляет, что того же требуют кредиторы Киева — МВФ и Всемирный банк.
По словам эксперта, они недовольны тем, как идет реформа. В сентябре Энергетическое сообщество ЕС потребовало снять запрет на приватизацию «Магистральных газопроводов Украины».
«Нафтогаз» решил воспользоваться возникшими противоречиями между правительством Украины и Евросоюзом. Госкомпания фактически пошла на открытый конфликт со своим собственником и объявила о создании «Оператора ГТС Украины».
Теперь в стране есть две структуры с одинаковыми функциями. Отличаются они только тем, что пока «Магистральные газопроводы Украины» запрещено приватизировать. Аналитик нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук говорит, что «Оператор ГТС Украины» создается для повышения прозрачности в отрасли и привлечения в нее инвестиций.
Для усиления своих позиций «Нафтогаз» привлек влиятельную финансовую империю Ротшильдов, которая имеет долгую историю работы с украинцами. 19 октября госкомпания сообщила, что Rothschild S. p.A. — итальянское подразделение семейного конгломерата — поможет ей найти необходимых инвесторов и партнеров, которые могли бы поучаствовать в управлении ГТС государства. Структура Ротшильдов получит за свои услуги 98 млн грн, или почти $4 млн по текущему курсу.
Спустя несколько дней зампред правительства Украины по вопросам энергетики Владимир Кистион в интервью «Экономической правде» назвал действия «Нафтогаза» саботажем и допустил ликвидацию компании.
Петр и шоколадная фабрика
Примечательно, что структуры Ротшильдов часто привлекаются к работе на Украине. Самый яркий пример — их взаимоотношения с президентом Петром Порошенко. В апреле 2016 года глава государства назначил Rothschild Trust доверенным лицом в слепом траcте по управлению его 85-процентной долей в компании Roshen — крупнейшем производителе кондитерских изделий на Украине. «Передача активов Ротшильдам закончилась», — говорил Порошенко.
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Сперва, чтобы соблюсти украинское законодательство, он хотел продать свои активы. С этой целью в качестве консультантов также были привлечены Ротшильды. Но покупателей не нашлось, поэтому активы отправились в слепой траст. На время президентства Петр Порошенко не может управлять и получать выгоду от бизнеса.
«Ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы», — пояснял он схему передачи активов.
Ротшильды также консультируют правительство Украины. В сентябре Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что минфин привлек компанию в качестве советника.
Собеседник агентства рассказал о роли финансовой структуры при кабмине — она займется управлением среднесрочными долговыми обязательствами. В том же месяце Киев разместил еврооблигации на $3 млрд, тем самым вернувшись на рынок заемного капитала.
При этом Ротшильды рассматривает Украину как привлекательный объект для инвестиций. В начале октября, до того как «Нафтогаз» объявил о работе с Rothschild S. p.A., глава подразделения Rothschild в Центральной и Восточной Европе Джованни Сальветти заявил, что страна вернулась на карту инвесторов благодаря нормализации экономической ситуации.
В целом Ротшильды как советники выступают за либерализацию, в том числе и в энергетическом секторе Украины.
Отрасль должна быть открыта для инвестиций — с этой точки зрения они занимают позицию «Нафтогаза» и выступают против минэнерго Украины, отвечающего за «Магистральные газопроводы Украины». В вопросе приватизации трубы кабмин пока не готов к уступкам — это привело к тому, что на него теперь давит и Европа, и Ротшильды, и «Нафтогаз».
Оператор без спроса
Неразбериха в государственном управлении на Украине привела к еще одному казусу. Несмотря на то что правительство запретило приватизацию «Магистральных газопроводов Украины», другие действующие нормы разрешают участие частных игроков в капитале оператора.
Так, предусматривается возможность привлечения к работе и управлению ГТС инвесторов из США и ЕС. Они могут рассчитывать на долю в 49%, а 51% остается за государством.
На это и ссылается «Нафтогаз» при создании «Оператора ГТС Украины». Этим же компания руководствовалась, когда в апреле подписывала меморандум о взаимопонимании с итальянским газовым предприятием Snam и словацким Eustream — она прощупывала почву на предмет возможного сотрудничества в совместном использовании газотранспортной системы Украины.
Представители европейских компаний говорили, что могли бы взять в лизинг часть ГТС после 2020 года. А в сентябре коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил, что доля в «Операторе ГТС Украины» может отойти иностранным инвесторам, но не стал уточнять ее размер.
Впрочем, пока покупателей на оператора украинской трубы найти не удалось. Snam и Eustream ограничились заявлениями о возможном лизинге, и на этом всё.
Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова напоминает, что Украина пытается привлечь иностранных инвесторов в ГТС почти 15 лет. В 2003 году был создан Международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины, 50% в нем принадлежала «Нафтогазу», еще 50% — «Газпрому».
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Но проект умер из-за разногласий: российская компания хотела управлять всей ГТС, украинская — предлагала построить два новых газопровода.
«В 2008 году Европейская комиссия советовала Украине вложить в модернизацию своей ГТС порядка €2,5 млрд для сохранения объемов транзита природного газа. Тогда о желании инвестировать высказывались Чехия и Великобритания.
Вопрос же о создании нового консорциума, в собственность которому должна была перейти украинская ГТС, больше не обсуждался в связи с противоречиями конституции Украины», — добавляет она.
Помимо необходимости в модернизации изношенной инфраструктуры, стоимость которой оценивается в €2,5 млрд, иностранный капитал нужен и для того, чтобы было проще договариваться с Россией.
Глава «Газпрома» Алексей Миллер в августе отмечал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе украинская газотранспортная система не сможет гарантировать надежный транзит газа для потребителей в ЕС. Участие иностранных компаний в управлении ГТС могло бы гарантировать, что прокачка по трубе будет идти без перебоев.
Наконец, и в самом «Нафтогазе» всерьез опасаются, что без привлечения какой-нибудь европейской компании Украина может потерять статус транзитера российского газа на Запад. А европейское энергосообщество предупреждало, что только участие стороннего партнера в управлении ГТС могло бы помочь стране сохранить возможность по транспортировке газа после 2019 года.
Именно в этом году истекает контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом», предусматривающий поставки газа в Европу через ГТС. Между тем «Газпром» к 2019 году и вовсе сможет обойтись без услуг Украины.
Даже Ротшильды не спасут
В среднесрочной перспективе — до окончания срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» — конфликт правительства Украины и энергетической госкомпании выглядит бессмысленным, поскольку его итог зависит уже не от украинских политиков и даже не от советников из компании Ротшильдов. Существование и дальнейшее развитие ГТС напрямую связано с тем, будет ли по ней идти природный газ из России.
«Без российского газа ГТС Украины фактически утрачивает транзитную функцию», — констатирует эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.
В 2016 году Россия отправила через ГТС 82,2 млрд куб. м газа из 178,3 млрд общего объема экспорта. На втором месте по использованию оказался «Северный поток» — благодаря этой магистрали европейские потребители получили 43,8 млрд куб. м газа.
Остальные поставки пришлись на «Голубой поток» в Турцию (24,8 млрд куб. м) и газопровод «Ямал-Европа» (27,5 млрд куб. м), пролегающий по территории Белоруссии, Польши и Германии.
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Россия планирует практически полностью перейти на другие магистрали — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», отмечает партнер практики «Промышленность» консалтинговой компании «НЭО Центр» Александр Ракша. По его оценке, «Газпром» может оставить на транзит через Украину до 15 млрд куб. м голубого топлива.
«Это сделает существование украинской ГТС практически бесперспективным, поскольку для поддержания ее рентабельности необходимо прокачивать хотя бы 60 млрд куб. м», — комментирует эксперт.
«Газпром» уверен, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Его пропускная способность составляет 55 млрд куб. м в год. Ожидается, что две нитки «Турецкого потока» общей мощностью 31,5 млрд куб. м в год также заработают в 2019 году. Таким образом, этих трубопроводов оказывается достаточно, чтобы заменить поставки через территорию Украины.
«С экономической точки зрения инвестировать в маложизнеспособную трубу Украины крупным европейским энергохолдингам вряд ли будет интересно — ведь они уже вложились в «Северный поток — 2», — говорит Александр Ракша.
Действительно, в проекте «Северный поток — 2» уже участвуют пять энергетических гигантов: Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме половины общей стоимости проекта и перечислили средства на строительство трубопровода.
Тем самым они фактически оставили Украину без шансов на сохранение прежних объемов транзита и, что немаловажно, без денег — страна получает около $3 млрд за услуги по транспортировке газа.
Марат Юлин
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Шкиряк «предотвратил» 300 терактов
В Украине за три с половиной года было предотвращено более 300 терактов. По крайней мере, так утверждает советник главы МВД Украины, экс-руководитель ГСЧС Зорян Шкиряк.
«Только за три с половиной года СБУ и соответствующие подразделения нацполиции Украины предупредили и не допустили более 300 терактов, часть из которых планировалась в местах массового скопления людей», — заявил Шкиряк в эфире одного из украинских телеканалов.
Он также напомнил, что, «несмотря на все благополучие цивилизованного мира и Европы, как видим, ни британские, ни бельгийские, ни французские спецслужбы не предупредили и не защитили от теракта в Париже, Ницце, Брюсселе, Барселоне».
Таким образом Шкиряк попытался снять с украинских правоохранителей обвинения в некомпетентности на фоне недавнего покушения на скандального нардепа Игоря Мосийчука. Напомним, в результате этого подрыва погибли двое человек – охранник политика и случайный прохожий – а сам Мосийчук был ранен и сейчас находится в больнице.
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Спорт в ЛНР: бокс, баскетбол, единоборства
В рамках реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в Луганской Народной Республике регулярно проводятся различные спортивные мероприятия, в которых могут поучаствовать жители со всей территории Луганщины.
Так, 21 и 22 октября в Краснодоне проходил открытый традиционный турнир по боксу, принять участие в котором приглашались молодые спортсмены с подконтрольной Киеву территории.
А 14 и 15 октября в столице Республики проводились соревнования по баскетболу среди юношеских команд 2002–2003 годов рождения. В ближайшие выходные, 28 и 29 октября, в Луганске пройдет первенство по баскетболу среди спортсменов 2001–2002 годов рождения.
Завтра, 28 октября, граждане Республики и жители подконтрольных Украине районов Луганщины смогут посетить открытый фестиваль айкидо, который пройдет в Луганске. Мероприятие начнется в 11:00 в Луганском дворце культуры.
Также 28 октября в Краснодоне во Дворце спорта состоится республиканский турнир по каратэ JKS. Поучаствовать в соревнованиях могут спортсмены Луганщины старше 5 лет.
28 и 29 октября в Луганске будет проходить открытый республиканский турнир по тхэквондо. В состязаниях примут участие спортсмены от 4 до 17 лет.
Для получения дополнительной информации можно обращаться по телефону горячей линии: 066–42–79–162.
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Порошенко: Украина — уникальная страна
На встрече с инвесторами управляющей компании Horizon Capital и Western NIS Enterprise Fund президент «незалежной» Петро Порошенко так стремился произвести хорошее впечатление, что назвал Украину «уникальной страной».
Кроме того, он уверял представителей компаний в том, что сейчас «правильное время и место для инвестирования».
То ли в шутку, то ли всерьез Порошенко заявил, что за последние три года «удалось стабилизировать макрофинансовую ситуацию и восстановить экономический рост, очистить банковскую систему, создать антикоррупционные институты, реформировать энергетический сектор».
«Мы проводим реформы, которые делают Украину сильнее, успешнее и надежнее», — цитирует Порошенко его пресс-служба.
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«Святой Петлюра, мученик Бандера»: спасут ли украинскую власть ее «боги» (ФОТО, ВИДЕО)
Величественная музыка доносится с небольшой площади в Виннице.
Чиновники с цветами в руках замерли в ожидании. И вот настает торжественный момент — несколько шагов вперед, возложение гвоздик и… троекратное крестное знамение. Это не сцена из фильма-антиутопии про господство религиозной диктатуры, это реальные кадры телесюжета.
Именно таким запомнит Украина открытие первого монумента Симону Петлюре, главе Директории Украинской народной республики и по совместительству организатору масштабных еврейских погромов.
А остальной мир увидит в этом дурной знак. Израиль, например, тут же заявил, что национализм на Украине «поднимает голову».
Сами украинцы говорят определеннее: «национализм сакрализируется». О том, как «герои» украинской нации становятся «богами», — в материале РИА Новости.
«Хоругвь» нацистов
В «святцах» украинских националистов есть свои «блаженные» и «мученики». Центральной фигурой в них является Степан Бандера. В его биографии постоянно выискивают какие-либо детали, доказывающие его уникальность, если не богоизбранность. В итоге биография Бандеры уже стала «житием».
«Мало кто из исследователей обращает внимание на дату рождения будущего лидера националистического движения, однако для священника Андрея Бандеры дата 1 января 1909 года должна быть особой. И не только из-за рождения сына. Первого января по церковному календарю поминается мученик Вонифатий. Интересно и то, что имя Степан, которое получил новорожденный продолжатель рода Бандер, также без двусмысленностей было дано в память о первом христианском мученике — архидиаконе Степане. Повлияло ли это на Степана Бандеру — трудно сказать, но то, что ему суждена была мученическая судьба, — это безоговорочный факт», — утверждает украинское издание «День».
А само слово «бандера», согласно материалу, переводится как «знамя, хоругвь». Правда, с испанского языка. Как связан украинский националист с Испанией, в статье не поясняется.
В 2015 году в одном из униатских храмов на западе Украины появился витраж с изображением отца Степана Бандеры — католического священника Андрея Бандеры, служившего в Украинской Галицкой армии. В Украинской греко-католической церкви тогда заявили, что готовят его к канонизации как «мученика, расстрелянного большевиками в 1941 году».
© Фото: скриншот с Youtube Витражная икона священника Андрея Бандеры в храме храма Успения Пресвятой Богородицы в поселке Козова
О канонизации же самого Степана Бандеры уже давно ходят слухи. В начале этого года на греко-католическую панихиду у памятника «герою» в городе Снятин (Ивано-Франковская область) принесли икону, на которой Шухевич, Бандера и «иже с ними» изображены в окружении Богоматери и ангелов.
Аналогичная икона под названием «Пресвятая Богородица — покровительница украинских воинов», появилась и у «филаретовцев» (сторонников непризнанного в мировом православии Киевского патриархата. — Прим. ред.). Ко всем этим персонажам на ней добавились Мазепа, активисты Евромайдана и участники так называемой антитеррористической операции на юго-востоке Украины.
Иконы да молитвы
Иконы вообще стали на Украине орудием идеологической борьбы. В униатских храмах можно встретить образа, на которых изображены участники дивизии СС «Галичина», либо бойцы ОУН-УПА*, либо участники Майдана.
Широкую известность в 2014 году приобрело творение ивано-франковского художника Романа Бончука: он нарисовал огромную икону «Небесной сотни» — сторонников Майдана, погибших во время акций протеста в начале 2014 года. Сам художник утверждает, что получил благословение на это от бывшего главы УГКЦ кардинала Любомира Гузара.
Вместе с иконой был издан и сборник молитв — «Акафист Небесной сотне». Ее автором стал епископ Киевского патриархата Иоанн Швец.
«Но лозунгом вашим стала благодарная молитва Богу и клич святой «Слава Украине!» — «Героям Слава!» — говорится в одном из молитвенных гимнов.
Впрочем, творческий порыв Швеца не поняли даже свои. Хотя, казалось бы, «филаретовцы» являются одними из основных проводников так называемой украинской национальной идеи.
«Никакие уполномоченные церковные органы Киевского патриархата не принимали решения о канонизации героев Небесной сотни. Поэтому составление в их честь акафиста является недопустимым самоуправством со стороны автора, произведение которого можно рассматривать лишь как литературную наработку. Богослужебное использование „Акафиста Небесной сотне“ невозможно и запрещено», — предостерег «патриархат» своих последователей.
«Что касается униатской церкви, то там все эти вопросы непосредственно контролирует Ватикан. Я думаю, что Конгрегация по канонизации святых такого не допустит», — полагает историк Церкви Владислав Петрушко.
Еще с середины прошлого века тянется процесс признания блаженным (необходимое условие для причисления к лику святых в католической церкви. — Прим. ред.) униатского митрополита Андрея Шептицкого, против чего, по словам эксперта, выступает католическая церковь Польши: там митрополита обвиняют в сотрудничестве с Гитлером.
«Но что касается этих деятелей — Бандеры и прочих — это было бы слишком одиозно даже для Киевского патриархата. Я думаю, даже они бы на это не пошли», — подчеркивает историк.
В этом случае Киевскому патриархату пришлось бы отказаться от мечты о своем признании Константинопольским патриархатом, а ведь именно этого он с помощью украинской власти добивается уже почти десять лет. Но мировому православию невозможно представить Бандеру и Шухевича святыми.
Однако если героизация и «канонизация» украинских националистов продолжится, рано или поздно ручной УПЦ КП придется выбирать, какому из богов поклоняться.
© РИА Новости / Павел Паламарчук Украинские скауты с портретами ветеранов Украинской повстанческой армии (УПА)
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Антон Скрипунов
* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.
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Энергетическая евроинтеграция Украины: убытки во имя идеологии (ИНФОГРАФИКА)
Некоторое время назад активизировались разговоры о «евроинтеграции» украинской энергетической системы в европейскую систему ENTSO-E.
Такое действие, как и вся евроинтеграция в целом, носит не экономический характер, а чисто политический (и откровенно вредит экономическим интересам Украины).
Глава Национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук заявил в недавнем интервью, что «интеграция украинской энергосистемы в европейскую создаёт предпосылки для снижения цен на электричество для населения».
По словам Ковальчука, «согласно европейской статистике, объединение энергосистем и рынков приводит к падению цен на 20–30% в интегрировавшейся стране на момент присоединения».
Как всегда, евроинтеграторы врут.
Чтобы понять, что утверждения Ковальчука — это наглая и тупая ложь, достаточно посмотреть на цены в различных странах Евросоюза.
Во-первых, нет никакой «единой рыночной цены», о которой они бредят. Разброст цен на электричество в ЕС огромный — от 30 евроцентов за кВт в Германии до 10 евроцентов в Болгарии и около 6 евроцентов в Сербии.
Таблица от 2016 года, свежее не нашёл.
Во-вторых, цена на электричество во всех странах Евросоюза выше, чем на Украине. Так что никаких предпосылок для её снижения нет. Абсолютно никаких.
Скорее цена на электричество на Украине повысится примерно до среднеевропейских показателей, а это примерно 15–16 евроцентов за кВт, то есть электричество для украинцев подорожает ещё примерно в 5 раз.
Единственная заинтересованность в интеграции как раз в надежде на экспорт электричества из Украины в страны ЕС (и население от этого никак не выиграет). Но и тут возникает целый ряд вопросов. И, прежде всего, ключевая проблема в том, что энергогенерация на Украине последние годы не растёт, а падает.
А сама отрасль переживает сложные и системные проблемы. Энергоблоки на АЭС регулярно выходят из строя, потому что фактически исчерпали свой ресурс. Ресурс ГЭС повысить вряд ли получится — всё, что можно, уже выжимается. А генерация на ТЭС зависит от газа и угля, с которыми у Украины уже четвёртый год существенные проблемы.
Да, в теории Украина обладает запасами энергомощностей, позволяющих не только покрывать полностью потребности населения и остатков промышленности, но и экспортировать, но на практике всё упирается в хронический дефицит углеводородов.
В результате, несмотря на падение промышленного производства, потребляющего много электроэнергии, Украина несколько лет не может толком удовлетворять потребности даже собственного населения в электричестве. И веерные отключения, о которых россияне уже много лет как забыли, на Украине во многих местах — обыденность.
О каком экспорте электроэнергии в ЕС тогда вообще может идти речь?
Вот что говорит об этом президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Украины Виталий Григоровский (ожидая, что вместо поставок своей электроэнергии в Европу наша страна может получить увеличение ее импорта из ЕС в среднесрочной перспективе): «Никакой эйфории и никаких иллюзий не должно быть. В скором будущем мы можем столкнуться с тем, что в Украину из объединенной европейской энергосистемы начнется поставка электроэнергии, имеющей „зеленый“ сертификат происхождения (то есть произведенной на объектах возобновляемой энергетики)».
Он акцентировал внимание на том, что сторонники подобной интеграции энергосистем, апеллирующие к возможности нарастить в будущем экспорт отечественной электроэнергии, пытаются выдать желаемое за действительное и сознательно вводят общественность в заблуждение.
Европейцы, к примеру, легко могут ограничить доступ украинской электроэнергии (даже если получится её генерировать в необходимых объёмах, что сомнительно), введя ограничение на «грязную» энергию в рамках Парижского соглашения о декарбонизации (снижении содержания углекислого газа в атмосфере).
Между тем, комплекс мер по синхронизации энергосистем Украины и ЕС (не считая многочисленных законодательных и прочих «бумажных» проблем) обойдётся Украине в сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда евро.
Окупаемость подобных инвестиций, учитывая, что и Венгрия, и Польша весьма слабо нуждаются в импорте электроэнергии (большую часть потребностей они закрывают своими генерирующими мощностями), крайне сомнительна.
Нужно также учитывать, что процесс интеграции займёт как минимум пять лет (по существующему плану — от трёх лет на модернизацию самой энергосистемы и ещё два года на её тестирование по европейским стандартам, только после которого будет принято решение о фактической интеграции), так что хоть какие-то теоретические бонусы от экспорта электроэнергии Украина сможет получать не раньше 2022 года.
При этом начиная с 2021 и по 2025 на украинских АЭС массово закончатся предусмотренные конструкторской документацией сроки эксплуатации, и нужно будет выводить их всех из оборота (или значительно инвестировать в модернизацию, что пока крайне сомнительно). Так что вполне может оказаться, что когда возможность для экспорта электроэнергии в ЕС появится, экспортировать уже будет нечего.
Но для нынешнего киевского режима практичность и экономическая целесообразность проектов не имеет значения. Для них главное «гэть вид Москвы», любой ценой и с любыми убытками и потерями.
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Александр Роджерс
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Долгожданные
От нормальных людей 633, 634
Исключительно (!) по желанию: Яндекс Деньги https://money.yandex.ru/to/4100156567…
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Украинская пенсионная реформа нарушает 4 статьи Конституции, — нардепы
Народные депутаты предложили отменить «негативные положения пенсионной реформы».
Об этом говорится в законопроекте № 7237, опубликованном на сайте Верховной Рады.
В пояснительной записке к документу указано, что:
— постепенное увеличение страхового стажа до 35 лет и повышение пенсионного возраста до 63 и 65 лет нарушает статью 22 Конституции Украины — в части сужения существующих прав и свобод;
— ставит в неравное положение украинцев, которые получат право выйти на пенсию с разницей хотя бы в один день, чем нарушает часть 1 статьи 24 Конституции (согласно ней, граждане имеют равные конституционные права и равны перед законом. — Авт.);
— нарушает статью 46 Конституции — в части обеспечения украинцев пенсиями, не ниже прожиточного минимума;
— противоречит предписаниям статьи 58 Конституции — в части необратимости действия законов во времени.
Авторами документа выступили нардепы Наталия Королевская и Юрий Солод (оба — фракция «Оппозиционный блок»).
Как следует из записей на портале парламента, сегодня законопроект передан на рассмотрение комитета по вопросам соцполитики, занятости и пенсионного обеспечения.
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