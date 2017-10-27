Новости Украины и Новороссии 27 октября 2017

Конфликт между правительством Украины и государственным «Нафтогазом» перешел в открытую фазу: энергетическая компания игнорирует мнение кабмина, а последний грозит ликвидировать предприятие.

Спор возник из-за оператора газотранспортной системы — структуры, которая будет управлять трубопроводами на территории страны, — и возможности привлечения к его работе иностранцев.

Чтобы усилить свои позиции, «Нафтогаз» обратился за помощью к Ротшильдам. На правительство давят и в ЕС. Проблема для Украины в том, что сейчас копья ломаются вокруг потенциально мертвого актива — к 2020 году трубопроводы на территории страны могут опустеть.

Ротшильды против кабмина

Украина стоит на пороге важнейшей реформы в энергетической отрасли. Государственные активы разделят по функциям добычи, транспортировки и хранения ресурсов. Процесс этот уже привел к конфликту между правительством и принадлежащим государству «Нафтогазом».

Дело в том, что Украина должна создать оператора газотранспортной системы (ГТС) — компанию, которая бы управляла ключевым трубопроводом Европы с пропускной способностью в 146 млрд куб. м в год (в последние годы он был загружен на 50–60%). Как оказалось, у каждой стороны есть свой взгляд на проблему.

Еще в ноябре прошлого года кабмин создал компанию-оператор «Магистральные газопроводы Украины», а летом 2017-го внес предприятие в список объектов, не подлежащих приватизации. Это противоречит требованиям ЕС, согласно которым для нормального развития энергетического рынка необходимо привлечение частных инвесторов.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Александр Пасечник добавляет, что того же требуют кредиторы Киева — МВФ и Всемирный банк.

По словам эксперта, они недовольны тем, как идет реформа. В сентябре Энергетическое сообщество ЕС потребовало снять запрет на приватизацию «Магистральных газопроводов Украины».

«Нафтогаз» решил воспользоваться возникшими противоречиями между правительством Украины и Евросоюзом. Госкомпания фактически пошла на открытый конфликт со своим собственником и объявила о создании «Оператора ГТС Украины».

Теперь в стране есть две структуры с одинаковыми функциями. Отличаются они только тем, что пока «Магистральные газопроводы Украины» запрещено приватизировать. Аналитик нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук говорит, что «Оператор ГТС Украины» создается для повышения прозрачности в отрасли и привлечения в нее инвестиций.

Для усиления своих позиций «Нафтогаз» привлек влиятельную финансовую империю Ротшильдов, которая имеет долгую историю работы с украинцами. 19 октября госкомпания сообщила, что Rothschild S. p.A. — итальянское подразделение семейного конгломерата — поможет ей найти необходимых инвесторов и партнеров, которые могли бы поучаствовать в управлении ГТС государства. Структура Ротшильдов получит за свои услуги 98 млн грн, или почти $4 млн по текущему курсу.

Спустя несколько дней зампред правительства Украины по вопросам энергетики Владимир Кистион в интервью «Экономической правде» назвал действия «Нафтогаза» саботажем и допустил ликвидацию компании.

Петр и шоколадная фабрика

Примечательно, что структуры Ротшильдов часто привлекаются к работе на Украине. Самый яркий пример — их взаимоотношения с президентом Петром Порошенко. В апреле 2016 года глава государства назначил Rothschild Trust доверенным лицом в слепом траcте по управлению его 85-процентной долей в компании Roshen — крупнейшем производителе кондитерских изделий на Украине. «Передача активов Ротшильдам закончилась», — говорил Порошенко.

Читайте также: И всё-таки — Третья мировая?

Сперва, чтобы соблюсти украинское законодательство, он хотел продать свои активы. С этой целью в качестве консультантов также были привлечены Ротшильды. Но покупателей не нашлось, поэтому активы отправились в слепой траст. На время президентства Петр Порошенко не может управлять и получать выгоду от бизнеса.

«Ни одна моя подпись, ни одно мое указание не имеют никакой юридической силы», — пояснял он схему передачи активов.

Ротшильды также консультируют правительство Украины. В сентябре Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что минфин привлек компанию в качестве советника.

Собеседник агентства рассказал о роли финансовой структуры при кабмине — она займется управлением среднесрочными долговыми обязательствами. В том же месяце Киев разместил еврооблигации на $3 млрд, тем самым вернувшись на рынок заемного капитала.

При этом Ротшильды рассматривает Украину как привлекательный объект для инвестиций. В начале октября, до того как «Нафтогаз» объявил о работе с Rothschild S. p.A., глава подразделения Rothschild в Центральной и Восточной Европе Джованни Сальветти заявил, что страна вернулась на карту инвесторов благодаря нормализации экономической ситуации.

В целом Ротшильды как советники выступают за либерализацию, в том числе и в энергетическом секторе Украины.

Отрасль должна быть открыта для инвестиций — с этой точки зрения они занимают позицию «Нафтогаза» и выступают против минэнерго Украины, отвечающего за «Магистральные газопроводы Украины». В вопросе приватизации трубы кабмин пока не готов к уступкам — это привело к тому, что на него теперь давит и Европа, и Ротшильды, и «Нафтогаз».

Оператор без спроса

Неразбериха в государственном управлении на Украине привела к еще одному казусу. Несмотря на то что правительство запретило приватизацию «Магистральных газопроводов Украины», другие действующие нормы разрешают участие частных игроков в капитале оператора.

Так, предусматривается возможность привлечения к работе и управлению ГТС инвесторов из США и ЕС. Они могут рассчитывать на долю в 49%, а 51% остается за государством.

На это и ссылается «Нафтогаз» при создании «Оператора ГТС Украины». Этим же компания руководствовалась, когда в апреле подписывала меморандум о взаимопонимании с итальянским газовым предприятием Snam и словацким Eustream — она прощупывала почву на предмет возможного сотрудничества в совместном использовании газотранспортной системы Украины.

Представители европейских компаний говорили, что могли бы взять в лизинг часть ГТС после 2020 года. А в сентябре коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко подтвердил, что доля в «Операторе ГТС Украины» может отойти иностранным инвесторам, но не стал уточнять ее размер.

Впрочем, пока покупателей на оператора украинской трубы найти не удалось. Snam и Eustream ограничились заявлениями о возможном лизинге, и на этом всё.

Директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова напоминает, что Украина пытается привлечь иностранных инвесторов в ГТС почти 15 лет. В 2003 году был создан Международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины, 50% в нем принадлежала «Нафтогазу», еще 50% — «Газпрому».

Читайте также: Грядёт битва за Арктику: США готовятся к вытеснению России из самого богатого ресурсами региона

Но проект умер из-за разногласий: российская компания хотела управлять всей ГТС, украинская — предлагала построить два новых газопровода.

«В 2008 году Европейская комиссия советовала Украине вложить в модернизацию своей ГТС порядка €2,5 млрд для сохранения объемов транзита природного газа. Тогда о желании инвестировать высказывались Чехия и Великобритания.

Вопрос же о создании нового консорциума, в собственность которому должна была перейти украинская ГТС, больше не обсуждался в связи с противоречиями конституции Украины», — добавляет она.

Помимо необходимости в модернизации изношенной инфраструктуры, стоимость которой оценивается в €2,5 млрд, иностранный капитал нужен и для того, чтобы было проще договариваться с Россией.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в августе отмечал, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе украинская газотранспортная система не сможет гарантировать надежный транзит газа для потребителей в ЕС. Участие иностранных компаний в управлении ГТС могло бы гарантировать, что прокачка по трубе будет идти без перебоев.

Наконец, и в самом «Нафтогазе» всерьез опасаются, что без привлечения какой-нибудь европейской компании Украина может потерять статус транзитера российского газа на Запад. А европейское энергосообщество предупреждало, что только участие стороннего партнера в управлении ГТС могло бы помочь стране сохранить возможность по транспортировке газа после 2019 года.

Именно в этом году истекает контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом», предусматривающий поставки газа в Европу через ГТС. Между тем «Газпром» к 2019 году и вовсе сможет обойтись без услуг Украины.

Даже Ротшильды не спасут

В среднесрочной перспективе — до окончания срока действия договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» — конфликт правительства Украины и энергетической госкомпании выглядит бессмысленным, поскольку его итог зависит уже не от украинских политиков и даже не от советников из компании Ротшильдов. Существование и дальнейшее развитие ГТС напрямую связано с тем, будет ли по ней идти природный газ из России.

«Без российского газа ГТС Украины фактически утрачивает транзитную функцию», — констатирует эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

В 2016 году Россия отправила через ГТС 82,2 млрд куб. м газа из 178,3 млрд общего объема экспорта. На втором месте по использованию оказался «Северный поток» — благодаря этой магистрали европейские потребители получили 43,8 млрд куб. м газа.

Остальные поставки пришлись на «Голубой поток» в Турцию (24,8 млрд куб. м) и газопровод «Ямал-Европа» (27,5 млрд куб. м), пролегающий по территории Белоруссии, Польши и Германии.

Читайте также: Порошенко: Украина — уникальная страна

Россия планирует практически полностью перейти на другие магистрали — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», отмечает партнер практики «Промышленность» консалтинговой компании «НЭО Центр» Александр Ракша. По его оценке, «Газпром» может оставить на транзит через Украину до 15 млрд куб. м голубого топлива.

«Это сделает существование украинской ГТС практически бесперспективным, поскольку для поддержания ее рентабельности необходимо прокачивать хотя бы 60 млрд куб. м», — комментирует эксперт.

«Газпром» уверен, что «Северный поток — 2» будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Его пропускная способность составляет 55 млрд куб. м в год. Ожидается, что две нитки «Турецкого потока» общей мощностью 31,5 млрд куб. м в год также заработают в 2019 году. Таким образом, этих трубопроводов оказывается достаточно, чтобы заменить поставки через территорию Украины.

«С экономической точки зрения инвестировать в маложизнеспособную трубу Украины крупным европейским энергохолдингам вряд ли будет интересно — ведь они уже вложились в «Северный поток — 2», — говорит Александр Ракша.

Действительно, в проекте «Северный поток — 2» уже участвуют пять энергетических гигантов: Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall взяли на себя обязательство предоставить долгосрочное финансирование в объеме половины общей стоимости проекта и перечислили средства на строительство трубопровода.

Тем самым они фактически оставили Украину без шансов на сохранение прежних объемов транзита и, что немаловажно, без денег — страна получает около $3 млрд за услуги по транспортировке газа.

Марат Юлин