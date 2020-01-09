Е.Ю.Спицын и К.Р.Конюхов “Владимир Святой. Загадки Крещения Руси”
12:20. 9 января 2020 132 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Фанатизм проявляется в том, что человек постоянно и упрямо придерживается своего особого мнения. ... Ему чужд творческий и деловой подход к вещам. Личное суждение становится его владыкой, а гипертрофированное самомнение — единственным наставником. Для подобного извращенного сознания собственные взгляды тождественны абсолютной истине.
Крещение Руси – не загадка, а катастрофа для неё… Вот представьте – ваша семья сидит дома, воздала хвалы своим Богам, ужинает и вдруг к вам вваливаются незнакомцы и в приказном порядке говорят, что теперь ваша семья будет жить по их правилам… Каково будет отношение к этим непрошеным гостям?
Крещение Руси – насильственное навязывание народам России иудохри-стианства – религии, созданной жидами для тех народов, за счёт которых они живут, и для обращения вольных людей в рабов своего племенного божка Яхве-Иеговы-Саваофа. Обряд крещения проводится для присоединения к христианскому эгрегору. Все знают, что крещение было огнём и мечом, в результате погибло три четверти населения Киевской Руси. Осиротевших детей уже воспитывали в рабском иудохристианском духе.
ХРИСТИАНСКИЙ ОБМАН СЛАВЯН
Официальной русской религией является христианство. Религия, в которой нет ни слова о славянах. Одни евреи. В то время, как сами евреи придерживаются другой религии. Парадокс? Чтобы увидеть, почему так вышло, надо разобраться как крестили Русь. Но, только без еврейских толкований.
В 988 г н.э. из Византии на Русь принесли христианство.
Киевский правитель, каган Владимир крестил Русь по греческому закону. Цель – заменить Старую Веру на, более близкую Владимиру, иудо-христианскую религию.
Владимир является сыном ключницы Малки, дочки раввина. Этот владимир этот был приёмным сыном Светослава и народ звал его не каким-то солнышком, а владимир КРАСНАЯ МОРДА – такой она была у него от беЗпробудного пьянства и блуда…
Так как по иудейской традиции национальность передаётся по матери, получается, что Русь крестил еврей.
Не все приняли христианство. И теперь на Руси существует двоеверие: древняя дохристианская вера – Православие и христианское Правоверие.
Началось гонение и исребление славян. Евреи начали разрушать славянские храмы.
Софийская летопись (под 991 годом) свидетельствует, что в Новгороде это сделал архиепископ Яким; в Ростовской области (по словам патерика Киевского) это сделал Исайя Чудотворец; в Ростове – Авраамий Ростовский; в Киеве – еврей Владимир.
В 1650-1660 гг московским патриархом Никоном, по указу Алексея Михайловича Романова, проведена реформа христианской церкви. Основная цель, которой не изменение обрядов, как принято считать, (троеперстное знамение, вместо двоеперстного и крестный ход в другую сторону), а уничтожении двоеверия. Было решено искоренить Старую Веру, т.к. староверы жили своими устоями и никакой власти не признавали, и навязать всем рабскую христианскую религию.
Никон приказал переписать все церковные книги, заменяя «правоверная вера христианская» на «православная вера христианская», объясняя это несоответствием греческих и славянских текстов.
Таким образом, все исторические победы православных предков автоматически приписывались христианам, исчезал из истории целый период времени двоеверия, и подменялось истинное значение слова «православие». Воровать слова – это обычный еврейский приём. Ведь суть иудейской паразитической религии – забирать себе то, что принадлежит другим. Так спёрли и наши древние славянские праздники.
Факт подмены можно увидеть, заглянув, в «Слово о законе и благодати», самое доступное из древних писаний, как в электронном, так и в печатном виде. «Слово о законе и благодати» – написано примерно в 1037-1050 гг. первым русским митрополитом Илларионом. В нём термин «православие» встречается только в современном переводе, а в оригинальном тексте используется термин «правоверие».
А современный философский словарь вообще русскому слову «православие» даёт толкование иностранными словами: «православие – славянский эквивалент (лат.) ортодоксии (греч. ortodoxsia – правильное знание)».
Борьба со староверами имела побочный эффект. Реформа повлекла народные возмущения. И христианская церковь раскололась на две враждующих части. Тех, кто принял нововведения, называли никонианами, а старообрядцев – раскольниками. Таким образом, попытка Патриарха Никона заменить в богослужебных книгах «правоверие» на «православие» привела к расколу христианской церкви. Беспорядки охватили всю страну. Доходило и до вооружённых столкновений.
У евреев получилось ещё раз раздробить людей русских. Теперь на Руси есть староверы, христиане старообрядцы (раскольники) и христиане нового толка (никониане).
Не принявшие новую церковь эмигранты церковники остались старообрядцами, и до сей поры продолжают за рубежом служить в правоверной церкви, которая называется Российская Греко-Кафолическая церковь либо Российская Ортодоксальная церковь греческого обряда.
Споры о подмене понятий не утихали долго. И даже при Петре I, что бы не допустить гражданской войны, по отношению к христианской религии официально использовалось слово «правоверие». Закончились эти споры только при советской власти, когда образовалась христианская церковь под названием Русская Православная Церковь (РПЦ).
РПЦ и сейчас проводит политику подавления и подчинения себе славян. Она запрещает в молитвах упоминать исконно русские имена. Из 210 имён менее двух десятков являются русскими, остальные еврейские, греческие и латинские.
Основой большинства мировых религий настоящего времени является ИУДАИЗМ. Все ветви христианства «ВЫШЛИ» из иудаизма, так как ВЕТХИЙ ЗАВЕТ представляет собой адаптированный для НЕИУДЕЕВ ТАЛМУД, который сам представляет собой толкование Торы, точнее пятикнижья. Ислам, в свою очередь, представляет собой толкование христианства и являлся СЕКТОЙ оного вплоть до 1180 года, когда церковные иерархи Константинополя провозгласили анафему (отлучение от церкви): «…Отлучение Богу Магомета, о котором говорят, что он есть Бог, весь выкованный молотом, который не рождал, не рождён, которому никто не подобен…».
На последующем вскоре Церковном Соборе отлучение было поддержано. Другими словами, мусульманство — ЭТО ПРОТЕСТАНИЗМ ВОСТОЧНОЙ ХРИСТИАНСКОЙ СЕКТЫ.
В 1650-1660 гг московским патриархом Никоном, по указу Алексея Михайловича Романова, проведена реформа христианской церкви. Основная цель, которой не изменение обрядов, как принято считать, (троеперстное знамение, вместо двоеперстного и крестный ход в другую сторону), а уничтожении двоеверия. Было решено искоренить Старую Веру, т.к. староверы жили своими устоями и никакой власти не признавали, и навязать всем рабскую христианскую религию.
Никон приказал переписать все церковные книги, заменяя «правоверная вера христианская» на «православная вера христианская», объясняя это несоответствием греческих и славянских текстов.
Таким образом, все исторические победы православных предков автоматически приписывались христианам, исчезал из истории целый период времени двоеверия, и подменялось истинное значение слова «православие». Воровать слова – это обычный еврейский приём. Ведь суть иудейской паразитической религии – забирать себе то, что принадлежит другим. Так спёрли и наши древние славянские праздники.
Факт подмены можно увидеть, заглянув, в «Слово о законе и благодати», самое доступное из древних писаний, как в электронном, так и в печатном виде. «Слово о законе и благодати» – написано примерно в 1037-1050 гг. первым русским митрополитом Илларионом. В нём термин «православие» встречается только в современном переводе, а в оригинальном тексте используется термин «правоверие».
У евреев получилось ещё раз раздробить людей русских. Теперь на Руси есть староверы, христиане старообрядцы (раскольники) и христиане нового толка (никониане).
Не принявшие новую церковь эмигранты церковники остались старообрядцами, и до сей поры продолжают за рубежом служить в правоверной церкви, которая называется Российская Греко-Кафолическая церковь либо Российская Ортодоксальная церковь греческого обряда.
,., З Д Р А В С Т В У Й Т Е ,.,
“Процесс” продолжается…Как ГОВОРИТСЯ – не–мытьём–ТАК–катанием –
Народ(Русь)оБОЛВАНивается(религиозным МПРАКобесием)!
Россия “не” Навязчиво(ТИХИМ-САПОМ…)- религией ЗОМБИрует,ся…
* Ныне Россия – религией(по ЦУ ЧЬ`ИХ…)поРАБощается!!!
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~~~ КРЕСТчение = поРАБощение! ~~~
_Религия – ЭТО поРАБощение!
НЕ важно в КАКОМ “прикиде-окормитель” стоит,
пЛОХо то,что “он” – Вашим[i]сознанием -
ПОСРРЕДСТВОМ “веры” в Т.Н.”бога” – ПРАВИТ-i-РУЛИТ!
_Русь “КРЕСТчённая” – это Русь – ЧУЖ`ИМИ поРАБощённая!
ОСВОБОЖДЕНИЕ от КРЕСТчения – вот ЭТО и ЕСТЬ – Очищение!
В чём НЕТ сомнения? А в том,что…КРЕСТчение ЭТО -
100%-е поРАБощение!Да – КРЕСТчение ЭТО -
Свободных людей – в РАБов божьИХ превращение!
_Хватит – под “тенью” НОЧИ = КРЕСТа существовать!
ПОРА оковы КРЕСТа=христа СНИМАТЬ = СРЫВАТЬ!
ПОРА сознания и сердца – от КРЕСТового поРАБощения Освобождать!
ПОРА Свободно,по Совести Жить! ХВАТИТ – поРАБощающей -
КРЕСТовой=христовой вере служить!
_Руси ХРИСТИАНИЗАЦИЯ,это для Руси – ПАРАЗИТАМИ -
Оккупация = ПОЛОНизация! Ведичество – ПОРА Возвращать!
ПОРА от поРАБощения=КРЕСТчения –
Русь(Славян) Освобождать!
_Человек – к Освобождению от поклонения “богу” – Будь Готов!
Ведь поклонение КРЕСТУ=христу ЭТО – удел РАБов!
В Гармонии с Природой – Жить Начинай,те!
Себя от религи(й)и (и от Т.Н.”бога”) – Освобождай,те![41-106]
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—> эТОТ,Т.Н.”святой-владимир” –
Н А С И Л Ь Н И К,ПАЛАЧ и УБИЙЦА = КРОВАВЫЙ нелюдь!
Уничтожитель Славянских = Русских Народов!
* Он – РАЗРУШИТЕЛЬ Того,Древнего МНОГО-Тысячелетнего Русского Мира,
и Превращение его в…ЗОНУ КРОВАВОГО Оккупационного КРЕСТа!!!
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_Пора Славянскому,Русскому Миру ОСВОБОЖДАТЬСЯ от…Ига кровавого КРЕСТа!
ПОРА снимать(со соих сознаний и сердец)- поРАБощающий “ХОМУТ” веры В…
НЕ существующего,НАВЯЗАННОГО-ВНУШЁННОГО – ЧУЖОГО “бога” = ПСИ-Зомби!!!
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—> Да Здравствует Свободное Сознание – от религиозного ПСИ–влияния!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 09-01-20.
P.S. НЕТ и никогда НЕБЫЛО – никакого Т.Н.”бога”!!!