Иран обосновал ракетный удар по базам США
Джавад Зариф в ходе визита в Москву, 30 декабря 2019 года
Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него. Об этом в Twitter написал глава МИДреспублики Джавад Зариф.
«Мы не стремимся к эскалации [конфликта] или к войне, но мы будем защищаться от любой агрессии», — подчеркнул министр.
Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные. Под обстрел попали авиабаза Эйн-аль-Асад и аэродром в Эрбиле. В Тегеране заявили, что это ответ на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».
Официальных данных о жертвах и пострадавших, разрушениях либо потере техники в результате обстрела пока не поступало. По неподтвержденным сведениям, могли пострадать иракские силовики, но позднее источники в Багдаде это опровергли; также появлялась информация о том, что при ударе могли быть уничтожены или повреждены несколько истребителей. В Центральном командовании США сообщали, что всего КСИР запустил 15 ракет, из которых 10 достигли авиабазы Эйн-аль-Асад, одна попала в аэродром в Эрбиле и еще четыре не достигли целей.
На фоне этих событий президент США Дональд Трамп провел в Белом доме экстренное совещание с ключевыми чиновниками. По его завершению глава государства не стал делать заявлений, лишь написав в Twitter, что «все хорошо». В Тегеране между тем пригрозили нанести удары по союзным США ближневосточным странам — Израилю и ОАЭ — если с их территории взлетит авиация для ответной атаки на Иран.
О повторном обстреле авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака также пишет телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник.
Как сообщил источник CNN, в ходе первой атаки, которая произошла в ночь на 8 января, по авиабазе, на которой размещены американские военные, попали 13 ракет. Эти снаряды были выпущены с дальности около 6 миль (10 км).
Собеседник телеканала заявил, что данных о жертвах среди американских военных нет. Пострадавшие есть среди иракцев, сообщил источник CNN в службах безопасности Ирака.
КСИР потребовала полного вывода американских войск из Ирака и пообещала, что целью для ответного удара станет любое государство, которое «в любой форме» атакует Иран, передает Press TV. Как пишет CNN со ссылкой на заявление КСИР, в случае удара по Ирану атаке подвергнутся Дубай и Хайфа. Это должно стать «третьей волной атаки». Кроме того, КСИР пригрозила нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на обстрел авиабаз.
Источник: https://lenta.ru/news/2020/01/08/why/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews
Интересно а через 5 лет слово ” Иран” останется? Арараб разбил окно на американском авто. Что ему за это будет? Не знаю.