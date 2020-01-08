Иран обосновал ракетный удар по базам США

Джавад Зариф в ходе визита в Москву, 30 декабря 2019 года

Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него. Об этом в Twitter написал глава МИДреспублики Джавад Зариф.

«Мы не стремимся к эскалации [конфликта] или к войне, но мы будем защищаться от любой агрессии», — подчеркнул министр.

Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные. Под обстрел попали авиабаза Эйн-аль-Асад и аэродром в Эрбиле. В Тегеране заявили, что это ответ на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Официальных данных о жертвах и пострадавших, разрушениях либо потере техники в результате обстрела пока не поступало. По неподтвержденным сведениям, могли пострадать иракские силовики, но позднее источники в Багдаде это опровергли; также появлялась информация о том, что при ударе могли быть уничтожены или повреждены несколько истребителей. В Центральном командовании США сообщали, что всего КСИР запустил 15 ракет, из которых 10 достигли авиабазы Эйн-аль-Асад, одна попала в аэродром в Эрбиле и еще четыре не достигли целей.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп провел в Белом доме экстренное совещание с ключевыми чиновниками. По его завершению глава государства не стал делать заявлений, лишь написав в Twitter, что «все хорошо». В Тегеране между тем пригрозили нанести удары по союзным США ближневосточным странам — Израилю и ОАЭ — если с их территории взлетит авиация для ответной атаки на Иран.

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim

По данным агентства, информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта - он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737. СМИ сообщили о второй волне ударов КСИР по базе США в Ираке Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал второю волну ракетных ударов по американской военной базе в Ираке, сообщает агентство Tasnim. О повторном обстреле авиабазы Айн аль-Асад на западе Ирака также пишет телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источник. Как сообщил источник CNN, в ходе первой атаки, которая произошла в ночь на 8 января, по авиабазе, на которой размещены американские военные, попали 13 ракет. Эти снаряды были выпущены с дальности около 6 миль (10 км). Собеседник телеканала заявил, что данных о жертвах среди американских военных нет. Пострадавшие есть среди иракцев, сообщил источник CNN в службах безопасности Ирака. КСИР потребовала полного вывода американских войск из Ирака и пообещала, что целью для ответного удара станет любое государство, которое «в любой форме» атакует Иран, передает Press TV. Как пишет CNN со ссылкой на заявление КСИР, в случае удара по Ирану атаке подвергнутся Дубай и Хайфа. Это должно стать «третьей волной атаки». Кроме того, КСИР пригрозила нанести удар внутри США, если Вашингтон решит ответить на обстрел авиабаз.

Источник: https://lenta.ru/news/2020/01/08/why/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=httpsyandex.runews