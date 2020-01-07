Секретные операции Русско-японской
Автор книг по истории, доктор исторических наук Дмитрий Павлов рассказывает об интересных и малоизвестных событиях, связанных с периодом русско-японской, о секретных операциях обеих сторон и многом другом. Ведущий Дионис Каптарь.
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