Мать топ-менеджера «Нафтогаза» Наталья Витренко завела украинцам песню «А мне б назад в СССР»
Сегодня «Страна» опубликовала ролик, записанный Натальей Витренко, лидера прогрессивной соцпартии, экс-кандидата в президенты Украины и матери топ-менеджера «Нафтогаза» Юрия Витренко. В нем она поздравила украинцев с Новым годом песней «А мне б назад в СССР».
На видео политик запечатлена под новогодней елкой и с букетом роз в руках. Наталья Витренко напомнила, что в 2020-й году будут отмечать «75-летие Великой Победы великого народа», поностальгировала о том, как в советское время чествовали ветеранов и памятные военные даты, а также посетовала на «дьявольские силы запада».
Затем Наталья Витренко поздравила всех с Новым годом песней «А мне б назад в СССР» в исполнении Владимира Аненберга.
Источник: https://youtu.be/z8isvGQ2C_g
Ну это просто СКАЗКА.
Сынок с Россией воюет а мамка хочет назад в СССР..
Куда?
В Кремль наверное?
Шоб ПАНУВАТЫ ибо москальские рабы оборзели.
Вот были советскими мычали и молчали и Украина ЦВЕЛА
Предлагает русскому населению Украины стать украинцами.
Вы так думаете, а мне показалось ровно наоборот!
Предлагает сделать украинцами русских России ))
И кстати у них неплохо получается.
Кретинов вокруг всё больше и больше…
А украинец это НЕ национальность и даже не гражданство это сверхтупая хитрожопость селюка.
Ну как у Витренко ))
Хохол родился,- жиды заплакали. Именно от того , что Вы описали. )
Заплакали от радости ))
Будет кому их кормить ))