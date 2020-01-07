Мать топ-менеджера «Нафтогаза» Наталья Витренко завела украинцам песню «А мне б назад в СССР»

Сегодня «Страна» опубликовала ролик, записанный Натальей Витренко, лидера прогрессивной соцпартии, экс-кандидата в президенты Украины и матери топ-менеджера «Нафтогаза» Юрия Витренко. В нем она поздравила украинцев с Новым годом песней «А мне б назад в СССР».

На видео политик запечатлена под новогодней елкой и с букетом роз в руках. Наталья Витренко напомнила, что в 2020-й году будут отмечать «75-летие Великой Победы великого народа», поностальгировала о том, как в советское время чествовали ветеранов и памятные военные даты, а также посетовала на «дьявольские силы запада».

Затем Наталья Витренко поздравила всех с Новым годом песней «А мне б назад в СССР» в исполнении Владимира Аненберга.

Источник: https://youtu.be/z8isvGQ2C_g