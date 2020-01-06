Горящая вся Австралия
18:13. 6 января 2020 286 просмотров 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
А где граждане возмущающиеся бездействием властей? Где разговоры что такое возможно только в России?
Миллионы гектаров леса сгорели. Пора призвать, наконец, чиновников к ответу!
Я про Австралию, если что. Вы разве не в курсе, то она выгорела практически полностью, миллионы и миллионы гектаров леса, до 40% фауны уничтожено.
- В результате стихийного бедствия уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, погибли 16 человек, еще 17 пропали без вести. Сгорели 1,3 тысячи жилых домов. Экологи из Университета Сиднея подсчитали, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли в лесных пожарах, охвативших восточные штаты Австралии. Так, огонь уничтожил до 30 процентов коал в Новом Южном Уэльсе, что составляет примерно восемь тысяч особей, занесенных в Красную книгу.
Вопрос в другом, а где СМИ? Где воззвания экологов, пикеты, Гринпис, Грета Турнберг, наконец. Площадь лесов в Австралии 16,24 % от общей площади, то бишь те места на первом фото, где не горит, это пустыня. А значит информация про 4 млн га чистое фуфло. Полыхает так, что выгорают целые города, а дым со спутника видно.
Где истерия в СМИ, я вас спрашиваю? ))) Или леса Австралии горят демократически и "это другое"?
Когда горит Сибирь – это Путин виноват и надо устраивать истерику на весь мир так что Трамп предлагает помощь.
Когда горит Австралия – это горят демократические правильные леса и все нормально.
Миллионы гектаров леса сгорели. Пора призвать, наконец, чиновников к ответу!
Я про Австралию, если что. Вы разве не в курсе, то она выгорела практически полностью, миллионы и миллионы гектаров леса, до 40% фауны уничтожено.
- В результате стихийного бедствия уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, погибли 16 человек, еще 17 пропали без вести. Сгорели 1,3 тысячи жилых домов. Экологи из Университета Сиднея подсчитали, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли в лесных пожарах, охвативших восточные штаты Австралии. Так, огонь уничтожил до 30 процентов коал в Новом Южном Уэльсе, что составляет примерно восемь тысяч особей, занесенных в Красную книгу.
Вопрос в другом, а где СМИ? Где воззвания экологов, пикеты, Гринпис, Грета Турнберг, наконец. Площадь лесов в Австралии 16,24 % от общей площади, то бишь те места на первом фото, где не горит, это пустыня. А значит информация про 4 млн га чистое фуфло. Полыхает так, что выгорают целые города, а дым со спутника видно.
Где истерия в СМИ, я вас спрашиваю? ))) Или леса Австралии горят демократически и "это другое"?
Когда горит Сибирь – это Путин виноват и надо устраивать истерику на весь мир так что Трамп предлагает помощь.
Когда горит Австралия – это горят демократические правильные леса и все нормально.
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9618147.html
Увы. Печально все это. И то, что леса горят (последствия изменения климата и постепенного изменения магнитных полюсов Земли), и то, как все двулично у некоторых.
И наш главный эколог Серый потерялся ,а может спасает Австралию,хотя за такое время она дотла выгорела и готова к приему трудолюбивых избганных и к строительству кибуцев .А как горела и ни слова нигде.
Серому Дедушка Мороз принёс от меня подррочек в виде громадного негра.
Нет его,балдеет не до интернета.
Зря я не верил в Дедушку ))
А пожары были ВСЕГДА и чё?
А в Сахаре пуснынные бури а в Оймяконе морозы.
вот грамотно от Feral ArtRaz
что надо отметить : миллионы гектаров австралийского леса – это 20+ видов грёбанного эвкалипта. В разгар лета в январе они активно испаряют сок наподобие скипидара. Можно на пару часов поставить машину под деревом, и она вся будет в микрокаплях сока эвкалипта и оттирай потом хоть с растворителем.
Сам не испытывал, но «местные пацаны» в глубинке утверждали, что в принципе в жару каждое дерево стоит в облаке марева типа скипидарных испарений и стоит только подойти и чиркнуть спичкой – всё дерево полыхнёт как тряпка с бензином.
Что и хорошо видно на видео.
Добавьте к этому местные и федеральное правительства, вполне подходящие под дипломатическую категорию С.В. Лаврова «долбо#бы ,бл@дь», полное бессилие игрушечных пожарных служб и вы получите всю картину маслом.
Надо Шойгу поставить памятник за создание этой нашей супер-машины МЧС мирового уровня.
В отличие от бимбо-ведущих из передачи «Орёл и Решка» – «Ой, какая красота ! Я тут на 2 дня туристом и уже хочу здесь жить!», пожив и поработав 23 года на 5 континентах, просто гордость берёт за наше МЧС. Никому в мире такая мощь и техника там и не снилась (ОК, ну может и снилась разве что?).
Красивая витрина «Райской страны мечты» очень быстро там превращалась в вытаращенные глаза и беспомощные сопли по щекам при первом же серьезном «гром грянет» пожара или наводнения.
Ну, что тут поделать – лесные пожары “bushfires” у нас в Австралии происходят уже десятилетия и практически каждое лето с декабря по февраль.
Как откровенно заявил шеф пожарной службы одного из штатов : «У лесных пожаров Австралии есть 3 причины – мужчины, женщины и дети …. ». Что не мешало им потом неоднократно отказываться от бесплатной («за еду, жильё для экипажей и ваше топливо») помощи российских ИЛ-76, выливающих по 30 тонн воды за раз. Вместо этого за миллионы $$ приглашались частные самолетики и вертолётики из США с «вёдрами» по 300 литров.
Никакого МЧС им. Шойгу российского уровня в Австралии нет и никогда не было. Основную «борьбу» с лесными пожарами пытаются вести сельские пожарники-добровольцы на такой могучей технике:
В январе 2009 в Мельбурне (столице штата Виктория) торжественно открыли новый супер-компьютерный Центр Экстренного Реагирования (ЦЭР) с экранами на стенах и супер-системами связи-оповещения, а Шеф Полиции Кристин Никсон (Christine Nixon), помимо шествия в форме на гей-парадах и трат бюджета рекрутов полиции на фестивалях лесбиянок
возглавила командование силами чрезвычайных ситуаций штата. В это время 4-6 февраля жара в округе Мельбурна стояла под +43С, уже шли пожары вовсю, а 7 февраля жара достигла +46С с влажностью 2% и ветерком.
Тем не менее, наша Кристин ровно в 17 часов закончила трудовой день, сделала прическу и пошла с друзьями в ресторан. Работники ЦЭРа (как потом увидели на видео) попивали кофеек с булочками и хихикали. В это время в пригородах Мельбурна в охваченных огнем поселках до 20ч. сгорели заживо 173 человека, 7500+ потеряли жилье и ущерб составил A$4,4 млрд …
Кристинку Королевская Комиссия пожурила за халатность, сняли с должности, но вскоре назначили …. угадайте кем ? правильно – Председателем Управления по восстановлению и реконструкции штата от ущерба лесных пожаров с много $$ миллионным бюджетом.
Были ещё попытки засудить свежепроданную банкротным штатом сингапурским китайцам энергокомпанию SP AusNet за полное отсутствие обслуживания ЛЭП, замыкания и искрения на которых вызвали половину пожаров, даже нашли и посадили австрала-поджигателя и любителя детской порнографии со знакомой фамилией Соколюк, но так всё вообщем и завяло …. опять до следующих лет.
В этом году например Премьер-министр Моррисон в разгар сезона пожаров вообще улетел в отпуска на Гаваи ….
типа “Merry phakin’ X-Mas 2 U” …
Кто-то ещё будет удивляться этим пожарам ?
Прямо, как новый толерантный и любящий кокаин ,либертанианец Зе,он тоже плевал на вроде бы войнушку и улетел в Оман с детками .И никаких больше геволюций.Лепота ,а то наши геволюционеры с ЯП всё ищут повод или шамана или муссор куда отвезли.Твои 23 года вне родины наложили на тебя соответственный отпечаток ,швыряешься сотнями жизней охранников и таксистов,привык там к этому.
Да ,а что значит вот это :””Казахстан и США заключили соглашение о воздушном сообщении на принципах “открытого неба”, сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития республики…”Они что граничат с США или вступили каким-то штатом ?потиху.
А что не так с Зе?
Молодец.
Был клоуном кривлялся за копейки а теперь кривляется за миллионы.
МО-ЛО-ДЕЦ.
Идиоты его слушают?
Это их проблемы.
Они украинцы им не долго осталось
Чему удивляться? Информационную войну против России никто не отменял. Здесь подойдет любой повод: бури, наводнения, пожары, землетрясения…
В скобках: оказывается, Хохол уже побывал в Австралии. Наш пострел везде успел..
Оказывается, делу сионизма можно служить в любой точке мира…
Ты в чём увидел “войну против России” ?
Доктор откуда у Вас такие картинки?
А когда в Сахаре пуснынная буря это тоже с Россией воюют?
Кто?
Надеюсь жиды?