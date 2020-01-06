Горящая вся Австралия

А где граждане возмущающиеся бездействием властей? Где разговоры что такое возможно только в России?

Миллионы гектаров леса сгорели. Пора призвать, наконец, чиновников к ответу!Я про Австралию, если что. Вы разве не в курсе, то она выгорела практически полностью, миллионы и миллионы гектаров леса, до 40% фауны уничтожено.- В результате стихийного бедствия уничтожено более четырех миллионов гектаров леса, погибли 16 человек, еще 17 пропали без вести. Сгорели 1,3 тысячи жилых домов. Экологи из Университета Сиднея подсчитали, что примерно 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий погибли в лесных пожарах, охвативших восточные штаты Австралии. Так, огонь уничтожил до 30 процентов коал в Новом Южном Уэльсе, что составляет примерно восемь тысяч особей, занесенных в Красную книгу.Вопрос в другом, а где СМИ? Где воззвания экологов, пикеты, Гринпис, Грета Турнберг, наконец. Площадь лесов в Австралии 16,24 % от общей площади, то бишь те места на первом фото, где не горит, это пустыня. А значит информация про 4 млн га чистое фуфло. Полыхает так, что выгорают целые города, а дым со спутника видно.Где истерия в СМИ, я вас спрашиваю? ))) Или леса Австралии горят демократически и "это другое"?Когда горит Сибирь – это Путин виноват и надо устраивать истерику на весь мир так что Трамп предлагает помощь.Когда горит Австралия – это горят демократические правильные леса и все нормально.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9618147.html