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Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

22:22. 5 января 2020 87 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: tvzvezda.ru @ Дмитрий Юров

Невероятная история подвига командира танка Т-34, который 5 января 1944 года со своим экипажем в одиночку расправился с несколькими фашистскими «Тиграми», «Фердинандами», орудийной батареей и обеспечил продвижение наших войск.

Перелом в самой смертоносной войне, какую только знало человечество, наступил не сам по себе. За каждым успешным прорывом фронта, за каждым «котлом», в который намертво зажимали части и соединения вермахта, стояли люди, совершавшие, порой, невозможные с точки зрения военной науки и здравого смысла, воинские подвиги.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

© Фото: Сергей Лоскутов / Николай Максимов / Георгий Угринович / Иван Шагин / Израиль Озерский / Николай Максимов / РИА Новости / Wikimedia / podvignaroda.ru

Закрепляя успех

После разгрома гитлеровских войск под Сталинградом и Курском, СССР окончательно перехватил стратегическую инициативу в Великой Отечественной войне. Киевская наступательная операция осенью 1943 года показала, что враг готов драться серьезно и способен даже на перехват инициативы и переход в контрнаступление. «Выкурить» окопавшегося в Киеве противника даже в теории было непросто — занятый гитлеровскими войсками город за время оккупации превратился в настоящую крепость. Главное средство наступления сухопутных войск — танки, не могли самостоятельно продвигаться к укрепленному городу — плотный артиллерийский огонь не давал частям и соединениям 1-го Украинского фронта прорваться к городу.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Для прорыва к Киеву советские войска предприняли несколько «обходных» маневров, главными целями которых было отсечение сил противника, нарушение линий связи и линий снабжения.

Огромный вклад в наступательные (и позднее, в оборонительные) действия в ходе Киевской операции внесли танкисты, показавшие не только хорошее знание местности, но и мастерски владевшие бронированными машинами.

Вторая Прохоровка, или «Бой разбитых сердец»

Именно знание киевских улиц, площадей и переулков, а также понимание возможностей противника в отдельных районах города и пригородных населенных пунктах помогли советским войсками относительно быстро прорвать оборону занятого немцами города. Уже через два дня после начала наступления, 5 ноября, вместе с небольшим отрядом пехоты в Киев ворвался первый танк с красной звездой на башне.

Командиром боевой машины был совсем юный танкист — молодому уроженцу Киевской области, который успел дослужиться до звания гвардии старшины в 22-й гвардейской танковой бригаде Никифору Шолуденко было всего 24 года. Еще спустя сутки к исходу 6 ноября 1943 года в Киеве «замолчала» последняя огневая точка — сопротивление немцев было окончательно сломлено.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Город был свободен. Однако менее, чем через месяц противник, перегруппировавшийся и «подтянувший» резервы, перешел в наступление — стратегически важный Киев войскам вермахта было приказано взять любой ценой.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

В ходе продвижения гитлеровских войск на Восток через Украину, возле железнодорожной станции Чоповичи состоялось одно из самых знаковых и тяжелых танковых сражений, которое из-за ожесточенности сопротивления и брошенных в бой танков практически сразу назовут «второй Прохоровкой». Классический танковый бой протекал как и большинство сражений Великой Отечественной — железнодорожный узел по несколько раз переходил «из рук в руки», а танкисты, словно заправские снайперы, затаившись на позициях, выслеживали технику противника из укрытий. Почти 300 танков и самоходных артиллерийских установок было задействовано с обеих сторон на небольшом «пятачке», занять и удержать который без серьезных потерь было просто невозможно.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Берлин срочно перебросил из Италии на Восточный фронт панцергренадерскую дивизию «Лейб-штандарт СС Адольф Гитлер». Ее новейшими танками «Тигр» и «Пантера» вермахт затыкал прорывы на наиболее опасных участках фронта, подразделения вступали в бои «с колес» и были истреблены почти полностью. Частям и соединениям вермахта во встречном танковом бою противостояли 4-й гвардейский и 25-й танковые корпуса Красной Армии. Именно благодаря советским танкистам, танковое сражение за станцию «Чоповичи» получило свое второе название — «Бой разбитых сердец». Символом доблести советского солдата стал яркий и хорошо различимый рисунок в виде разбитого сердца — такие отличительные знаки рисовали на башнях Т-34 танкисты 111-й танковой бригады, входящей в состав 25-го танкового корпуса.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Во многом благодаря усилиям «Разбитых сердец» удалось не только удержать противника, но и при переходе в контрнаступление уничтожить большую часть «танкового кулака» вермахта, попутно собрав неплохую коллекцию трофеев. Полностью исправных, современных танков противника в боях за Чоповичи было добыто немало — наибольшую ценность представляли захваченные танки «Пантера» и «Тигр», состоявшие на вооружении 13-й роты танковой дивизии «Лейб-штандарт СС Адольф Гитлер». Именно на эти танки возлагал наибольшие надежды не только рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер, но и сам Адольф Гитлер.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Подобраться к новейшему оружию вермахта было непросто — мощные орудия «Тигров» и «Пантер» отличались большой дальностью стрельбы и лучшей, относительно советских танков, баллистикой. Ветераны Великой Отечественной войны на протяжении многих десятилетий отмечали, что для успешного уничтожения «больших немецких кошек» лобовая атака уже не подходила. Танкисты-фронтовики, многих из которых давно нет в живых, часто вспоминали, что охота на «Тигры» и «Пантеры» была тяжелой работой, научиться которой можно было только в бою.

«Брать в лоб немецкие машины не получалось. Но у Т-34 с первых дней, когда эти танки стали массово поступать в войска, было одно важное преимущество — маневренность. Пока экипаж «Тигра» перезаряжался и «наводился» на цель, у экипажа было, от силы, пару минут, чтобы выскочить, «зайти» немцу с фланга и выстрелить. Сказать, что командир с заряжающим должны были, помимо знаний, обладать ещё и цирковой сноровкой — ничего не сказать.

Машина неслась по полю, усыпанному кочками и воронками от снарядов. Сущий ад было прицеливаться в таких условиях. До сих пор, хотя прошло уже очень много лет, удивляюсь, как из таких боев мы вообще умудрялись победителями выходить. Тяжелобронированные танки пробивались в несколько подходов — первым выстрелом обездвижить, вторым — добить. Но даже в этом случае экипажи «Тигров» успевали огрызнуться и оставить, как мы её называли, рваную рану», — вспоминал ветеран Великой Отечественной, механик-водитель танка Т-34 Иван Костин.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Танковый ас

Подвиги советских танкистов — Зиновия Колобанова и Дмитрия Лавриненко — воспеты в десятках книг и сотнях исторических материалов. Однако в 1943 году во время Житомирско-Бердичевской наступательной операции имел место абсолютно уникальный танковый бой, в реальности которого историки и специалисты по бронетанковому вооружению сомневались долгие десятилетия.

Молодой танкист Иван Голубь почти наверняка никогда не «примерял» на себя роль настоящего танкового аса. К тому моменту, как 13-ю танковую бригаду, в которой он служил, перебросили под Житомир, молодой парень едва успел окончить Орловское бронетанковое училище.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Героизм Ивана Голубя был отмечен ещё в сражении за железнодорожную станцию «Чоповичи» — 31 декабря 1943 года, в разгар боя танк Голубя не только сдержал наступление противника, но и, расстреляв целый взвод пехотинцев, отошел к своим позициям и пользуясь укрытием, уничтожил два вражеских «Тигра».

Главный же подвиг младшего лейтенанта, которому на начало боевых действий едва исполнилось 23 года, выглядит как зарисовка к сцене из голливудского фильма. 5 января 1944 года в ходе наступления советских войск рядом на занятое противником село Высокая Печь Т-34 под командованием Ивана Голубя неожиданно для немцев атаковал этот населенный пункт. Все, что потом происходило, сложно описать литературным языком — «пролетев» на огромной скорости противотанковые рвы и едва уворачиваясь от огня орудий противника, экипаж Т-34 Ивана Голубя всего за несколько минут боя учинил над нацистами настоящую расправу.

Внезапность атаки принесла ошеломительный успех: советские танкисты уничтожили три «Тигра», две «Пантеры», пять противотанковых орудий, две САУ «Фердинанд», а огнем пулемета ещё и до роты вражеских солдат! Согласно архивным сведениям, в селе среди немцев началась паника.

«В теории, если Т-34 встречался с «Тиграми» или «Пантерами» в населенном пункте, то танк противника можно было пробить в борт подкалиберным снарядом. У Т-34 на такой случай в боеукладке размещалось 4 таких снаряда. Но поражение трех «Тигров» четырьмя снарядами — здесь, помимо профессионализма, экипажу танка требовалось и невероятное везение, ведь для уничтожения такой машины, как «Тигр» нужно было не только «зайти» с борта или с кормы, но и успеть увернуться от встречного огня», — отметил в интервью телеканалу «Звезда» военный историк Юрий Пашолок.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

После расстрела танков и целой роты вражеских солдат и офицеров у боевой машины и экипажа закончились снаряды и патроны к пулемету, а танк с большим трудом пережил шесть тяжелых попаданий. Все четыре члена экипажа, включая контуженного и посеченного осколками командира танка, были тяжело ранены, однако о прекращении короткого, но важного броска на позиции противника даже не думали.

Сознавая безвыходное положение, возле села Гордиевка командир танка отдает приказ продолжать наступление на укрепленные противотанковые позиции. Расстрелянный, но по-прежнему смертоносный танк без боекомплекта, под огнем противника на полном ходу врывается в расположение противотанковой батареи «второго эшелона» гитлеровцев и начинает тяжелыми гусеницами мешать с грунтом технику и людей.

Через пару минут с гитлеровскими противотанковыми орудиями было покончено — пушки замолчали навсегда, а части и соединения РККА получили возможность, не опасаясь обстрела подойти к селу и закрепиться на зачищенных от противника позициях.

Выйти живыми из боя члены экипажа танка под командованием Ивана Голубя не смогли — все, включая самого командира, погибли от тяжелых ранений. За проявленную храбрость и героизм, благодаря которым батальон получил возможность продвигаться дальше на Запад. Младшему лейтенанту Ивану Платоновичу Голубу из 13-й гвардейской танковой бригады посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Т-34 против «Тигров» и «Фердинандов»: как один танк Ивана Голубя расстрелял полчища фашистов

Советский танковый ас Иван Голубь вместе с четырьмя другими танкистами-героями Советского Союза — полковником Василием Ивановичем Шибанковым, младшим сержантом Василием Ивановичем Пешехоновым, сержантом Андреем Александровичем Тимофеевым и младшим лейтенантом  Василием Антоновичем Ермолаевым навсегда зачислены в списки частей гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

Источник: https://nstarikov.ru/t-34-protiv-tigrov-i-ferdinandov-kak-odin-tank-ivana-golubja-rasstreljal-polchishha-fashistov-112110

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