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Произошло максимальное сближение Солнца с Землей

10:10. 5 января 2020 147 просмотров Один комментарий Опубликовал:

На сайте Московского планетария сообщили, что в воскресенье, 5 января, Солнце максимально приблизилось к Земле.

pixabay.com 

По словам астронома Александра Якушечкина, точку перигелия Земля должна пройти 5 января в 10:48 мск. Информацией об этом поделилось РИА Новости.

Стоит отметить, что перигелий является ближайшей к Солнцу точкой орбиты планеты. В случае с Землей он находится на расстоянии 147 098 291 километров. Это почти на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца.

Ранее стало известно, что 10 января произойдет полутеневое затмение Луны. Наблюдать за ним можно будет на всей территории России.

Источник: http://voicesevas.ru/news/49209-proizoshlo-maksimalnoe-sblizhenie-solnca-s-zemley.html

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23992 20940
    Вячеслав 5 января 2020 в 14:42

    Оно ещё не раз сблизится… Оно пока примеривается… Всё идёт в соответствии с Нашими Ведами:

    13 (109). Всесокрушающий Огонь Возмездия Сил Света, сожжет
    слуг Мира Тьмы и всех потомков Чужеземных ворогов,
    койи пустотой бездуховной наполняли
    весь Мир Человеческий… неся на стягах своих:
    ложь и пороки, лень и жестокость,
    желание чужого и похоть,
    страх и неуверенность в своих силах…
    и это будет Великий Конец Света,
    для Чужеземных ворогов,
    пришедших из Мира Темного…
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