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Что будет с Windows 7 после 14 января? — разъяснение от Microsoft

00:30. 5 января 2020 128 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Что будет с Windows 7 после 14 января? — разъяснение от Microsoft | Русская весна

Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7. В компании пояснили пользователям, с чем это связано, и подготовили советы.

Прошло 10 лет с момента выхода Windows 7, и её поддержка прекращается 14 января 2020 года.

Мы знаем, что перемены не всегда даются легко, так что будем рады помочь вам советом и ответить на ваши вопросы об окончании поддержки.

Что означает окончание поддержки?

После окончания поддержки Windows 7, которое запланировано на 14 января 2020 года, ваш компьютер не перестанет работать, но «Майкрософт» больше не будет предоставлять следующее:

— техническую поддержку по любым вопросам;
— обновления программного обеспечения;
— обновления и исправления системы безопасности.

Хотя вы можете продолжать использовать ваш компьютер с Windows 7, однако без обновлений программного обеспечения и системы безопасности вы подвергаетесь повышенной угрозе вирусов и вредоносного ПО.

В конечном итоге, лучший способ защитить себя — обновиться до Windows 10. Оцените преимущества Windows 10 на новых устройствах. Хотя вы и можете установить Windows 10 на ваше старое устройство, мы не рекомендуем делать это.

Что я могу сделать, чтобы подготовиться?

На всех этапах, от резервирования ваших файлов до подбора компьютера, у нас есть инструменты, которые облегчат для вас задачу перехода.

1. Проверьте последние добавленные модели компьютеров

Современные компьютеры не только работают быстрее (благодаря твердотельным накопителям) и дольше (благодаря увеличенному времени автономной работы), но в среднем и стоят дешевле, чем сопоставимые модели 5-10 лет назад.

2. Зарезервируйте свои файлы и фотографии

Сохраните свои личные файлы и фотографии в облачном хранилище OneDrive или на внешнем накопителе. Перейдите по ссылке, чтобы узнать о различных способах перемещения ваших файлов.

3. Получить советы по Windows 10

Мы уверены, что знакомство с современным компьютером с Windows 10 не вызовет у вас никаких затруднений. Однако при возникновении каких-либо вопросов или желания освоить дополнительные навыки обращайтесь к нам — у нас есть масса полезных советов и учебных материалов.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1578164421

Метки: Новости

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