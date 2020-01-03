Как США победили рождаемость при помощи феминизма и ЛГБТ
09:24. 3 января 2020 250 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Оригинал взят у minskblog в „Слишком много американцев. Как США победили рождаемость при помощи феминизма и ЛГБТ”.
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После окончания Второй мировой Америку накрыл беспрецедентный по своим масштабам демографический взрыв, который вошел в историю как "беби-бум". Оправившись от нищеты Великой депрессии и ужасов войны, американки принялись рожать одного ребенка за другим, за 20 лет количество беби-бумеров превысило 75 миллионов человек.
Для американского государства такой всплеск рождаемости стал полной неожиданностью, экономика оказалась к нему не готова. Помимо стариков, чья продолжительность жизни значительно увеличилась благодаря развитию медицины, появились десятки миллионов малолетних детей – всю эту армию иждивенцев нужно было кормить.
Проблема усугублялась тем, что до конца 1960-х годов США оставались глубоко религиозной патриархальной страной с традиционным семейным укладом – зарабатыванием денег занималась в основном мужская половина населения, женщины вели домашнее хозяйство и смотрели за детьми.
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После окончания Второй мировой Америку накрыл беспрецедентный по своим масштабам демографический взрыв, который вошел в историю как "беби-бум". Оправившись от нищеты Великой депрессии и ужасов войны, американки принялись рожать одного ребенка за другим, за 20 лет количество беби-бумеров превысило 75 миллионов человек.
Для американского государства такой всплеск рождаемости стал полной неожиданностью, экономика оказалась к нему не готова. Помимо стариков, чья продолжительность жизни значительно увеличилась благодаря развитию медицины, появились десятки миллионов малолетних детей – всю эту армию иждивенцев нужно было кормить.
Проблема усугублялась тем, что до конца 1960-х годов США оставались глубоко религиозной патриархальной страной с традиционным семейным укладом – зарабатыванием денег занималась в основном мужская половина населения, женщины вели домашнее хозяйство и смотрели за детьми.
Образцовая американская семья 1940-1950-х выглядела примерно так:
В то время как в СССР уже более 40 лет были легализованы супружеские измены и аборты, а для развода достаточно было заявления в ЗАГС, в США начала 1960-х супружеская измена считалась уголовным преступлением, аборты были запрещены, а развод был возможен только через суд при наличии веских оснований – измены, импотенции, жестокого обращения, психического заболевания или пропажи супруга без вести.
Виновник развода нес серьезные материальные убытки, например, уличенная в измене жена не могла претендовать на алименты и равный раздел имущества:
Помимо этого во всех штатах США до 1962 года существовала уголовная статья за гомосексуальные контакты, а сам гомосексуализм считался психическим расстройством, подлежал лечению и воспринимался не меньшей угрозой, чем коммунизм:
В таких условиях бороться с рождаемостью было решительно невозможно, бездетными к концу детородного возраста оставались всего 3% американок, с этим нужно срочно было что-то делать. Решением проблемы занялась американская Федерация планирования семьи. 11 марта 1969 года ее вице-президент Фредерик Яффе представил меморандум со списком мер, которые должны были обуздать беби-бум:
Среди предложений Яффе были как драконовские меры вроде добавления в водопровод вызывающих бесплодие химикатов, запрета на многодетность, принудительной стерилизации и лишения права на получение пенсий для многодетных матерей, так и ненасильственные способы воздействия:
- пропаганда гомосексуализма
- пропаганда женской занятости
- изменение образа идеальной семьи
- пропаганда внебрачных связей
- пропаганда поздней рождаемости
- легализация абортов и стерилизации без медицинских показаний
А также массовое распространение контрацептивов, которые ранее были доступны в основном в медицинских учреждениях:
Этот документ Яффе отправил Бернарду Берелсону – выдающемуся бихевиористу, специалисту по управлению общественным мнением, а по совместительству президенту Совета по народонаселению – неправительственной организации, основанной Джоном Рокфеллером III:
В ходе обсуждений члены рокфеллеровского Совета всё же решили действовать с позиции мягкой силы и очень оперативно принялись воплощать в жизнь методы предложенные Яффе. Уже через четыре месяца – 18 июля 1969 года, выступая перед Конгрессом, президент Никсон назвал рост населения "одной из самых серьёзных проблем человечества последней трети XX века".
Решению вопроса потихоньку начали давать ход на местном уровне. Через полгода после выступления Никсона началась легализация искусственных абортов – 1 января 1970 года первым штатом, разрешившим внутриутробное убийство без медицинских показаний стал Гавайи:
В том же 1970 году Калифорния стала первым штатом США разрешившим разводы по запросу, основания теперь не требовались, понятие "виновник развода" упразднялось.
16 марта 1970 года президент Никсон создал Комиссию по вопросам роста народонаселения и будущего Америки, председателем которой назначил Джона Рокфеллера:
В состав комиссии вошли упомянутые выше Яффе и Берелсон. 26 декабря 1970 года Никсон подписал новую редакцию "Закона о здравоохранении", в которую входил Раздел X (10-й), составленный на основе меморандума Яффе:
Через несколько месяцев после вступления закона в силу сразу несколько штатов декриминализировали гомосексуальные контакты.
Работа созданной Никсоном комиссии продолжалась около двух лет, её итогом стал 300-страничный доклад, направленный Рокфеллером в адрес президента и Конгресса 27 марта 1972 года. Суть его заключалась в том, что в долгосрочной перспективе рост населения стране не нужен, поэтому необходимо принять меры по его скорейшему сдерживанию:
Менее чем через год после выхода рокфеллеровского доклада произошел тектонический сдвиг – в 1973 аборты были легализованы на федеральном уровне, а педерастия и лесбиянство под давлением политиков были исключены из списка заболеваний Американской психиатрической ассоциацией:
Эти меры моментально возымели действие, количество разводов резко возросло – декриминализация измен и гарантированные алименты развязали американкам руки, к 1975 году инициаторами разводов в 71.4% случаев были женщины. Количество абортов увеличилось с нескольких тысяч в начале 1960-х до полутора миллионов в конце 1970-х.
Образ семьи в оскароносных голливудских фильмах всего за одно поколение сменился с крепкой и сплоченной, где женщина – многодетная мать и любящая жена:
На полную полоролевую инверсию с пропагандой малодетности, промискуитета, разводов и женского карьеризма:
Стахановские темпы реформ дали свой результат – цель была достигнута всего за несколько лет: ко второй половине 1970-х образ традиционной семьи был полностью дискредитирован, рождаемость в США упала почти вдвое – ниже уровня воспроизводства.
Незадолго до своей смерти за вклад в решение демографической проблемы Фредерик Яффе был принят в члены Национальной академии наук, а в 1978 году посмертно награжден высшей наградой Федерации планирования семьи – премией Маргарет Сэнгер. На сегодняшний день США, как и большинство стран первого мира, являются дегенартивной нацией – не воспроизводят сами себя.
Законодатели хотели решить этот вопрос при помощи миграции, но оказалось, что проблему старения населения мигранты не просто не решают, а наоборот усугубляют. В конце 2018 года правительство США наконец поняло, что натворило и начало откат программы демографического сдерживания – уже в 9 штатах США введены ограничения и запрет на аборты. Но это уже тема для другого поста.
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Спасибо коллеге dimastych за ссылку на публикацию.
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Многие жалуются на свою внешность… И НИКТО – на свои мозги…
Судя по всему, Америка станет первой страной, в которой запретят секс из-за ущемления прав импотентов…
Благодарю, интересно…
В Алабаме запретили аборты — теперь прервать беременность там не могут даже жертвы изнасилований. Это уже пятый штат США за год, в котором принимается подобное решение. Исключений не сделают и для женщин, переживших изнасилование или инцест. Врачам грозит от 10 лет заключения за попытку провести прерывание беременности и до 99 лет — за совершенную процедуру.
Молодежь США все менее терпима к движению ЛГБТ. Недавний опрос показал, что молодые американцы становятся менее толерантными к ЛГБТ-сообществу. В ноябре 2018 года ФБР опубликовало статистические данные, свидетельствующие о росте общего числа преступлений на почве ненависти к ЛГБТ. Рост составил 17 %.
Коэффициент рождаемости на женщину в США-1,76, в России-1,5. Количество домохозяек в США 25% от трудоспособных женщин, в России – 6%.