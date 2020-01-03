Как США победили рождаемость при помощи феминизма и ЛГБТ

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Оригинал взят уПосле окончания Второй мировой Америку накрыл беспрецедентный по своим масштабам демографический взрыв, который вошел в историю как "беби-бум". Оправившись от нищеты Великой депрессии и ужасов войны, американки принялись рожать одного ребенка за другим, за 20 лет количество беби-бумеров превысило 75 миллионов человек.Для американского государства такой всплеск рождаемости стал полной неожиданностью, экономика оказалась к нему не готова. Помимо стариков, чья продолжительность жизни значительно увеличилась благодаря развитию медицины, появились десятки миллионов малолетних детей – всю эту армию иждивенцев нужно было кормить.Проблема усугублялась тем, что до конца 1960-х годов США оставались глубоко религиозной патриархальной страной с традиционным семейным укладом – зарабатыванием денег занималась в основном мужская половина населения, женщины вели домашнее хозяйство и смотрели за детьми.