В России изменились правила обращения с животными
С 1 января в России изменились правила госнадзора за обращением с животными.
В 2020 году вступили в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными», сообщается на сайте парламента.
С 1 января владельцам потенциально опасных пород собак запрещено выгуливать животных без намордника и поводка везде, кроме огороженной территории. Список пород ранее утвержден правительством.
Также правила запрещают контактные зоопарки.
Содержание диких животных дома также запрещается. При несоблюдении правил питомцев конфискуют и вернут в естественную среду обитания.
Также в 2020 году начала регулироваться деятельность приютов для животных. Их владельцы несут такую же ответственность, как и хозяева питомцев. Также запрещается убивать животных без указания ветеринаров.
Также поменялись правила обращения с безнадзорными животными.
Кроме того, запрещается отлавливать животных с данными их владельцев, например, с бирками на ошейниках.
Источник: http://voicesevas.ru/news/49155-v-rossii-izmenilis-pravila-obrascheniya-s-zhivotnymi.html