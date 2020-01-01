В России изменились правила обращения с животными

С 1 января в России изменились правила госнадзора за обращением с животными.

В 2020 году вступили в силу новые положения закона «Об ответственном обращении с животными», сообщается на сайте парламента.

С 1 января владельцам потенциально опасных пород собак запрещено выгуливать животных без намордника и поводка везде, кроме огороженной территории. Список пород ранее утвержден правительством.

Также правила запрещают контактные зоопарки.

«Физический контакт с животными будет возможен лишь «при условии наличия недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ», – отмечается в сообщении.

Содержание диких животных дома также запрещается. При несоблюдении правил питомцев конфискуют и вернут в естественную среду обитания.

Также в 2020 году начала регулироваться деятельность приютов для животных. Их владельцы несут такую же ответственность, как и хозяева питомцев. Также запрещается убивать животных без указания ветеринаров.

Также поменялись правила обращения с безнадзорными животными.

«С 1 января возможна только программа «отлов – стерилизация – вакцинация – возврат в прежнее место обитания», причем с неснимаемой меткой. После отлова безнадзорное животное немедленно должно быть передано в приют, а сам процесс отлова и выпуска на прежнее место обитания будет фиксироваться на видео», – отметили в Госдуме.

Кроме того, запрещается отлавливать животных с данными их владельцев, например, с бирками на ошейниках.

Источник: http://voicesevas.ru/news/49155-v-rossii-izmenilis-pravila-obrascheniya-s-zhivotnymi.html