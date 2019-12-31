Как обмен пленными повлияет на отношения Киева с Донбассом

Обмен пленными между Донбассом и Киевом, назначенный на 29 декабря, наконец-то состоялся. Украинские власти передали ДНР и ЛНР более 120 человек, Донбасс Киеву — 76 человек. Многие эксперты видят в этом позитивный знак и толчок к тому, что Минские соглашения наконец-то начнут выполняться. Так ли это, объясняет политический консультант Анатолий Вассерман.

Оксана Морозова, АиФ.ru: — Анатолий Александрович, как вы считаете, произошедший обмен пленными будет способствовать улучшению политического климата между самопровозглашенными республиками Донбасса и Киевом?

Анатолий Вассерман: — Замечу, что обмен пленными произошел только со стороны народных республик Донбасса. Украина же передала взамен не пленных, не тех, кто был захвачен в ходе боевых действий, а собственных граждан, арестованных просто за то, что они не приемлют государственный переворот, состоявшийся еще 22 февраля 2014 года и так или иначе протестовали против последствий этого переворота. По сути, произошел обмен пленных на заложников, удерживаемых киевскими террористами. Понятно, что они могут при необходимости наловить много новых заложников. Опыт взаимодействия Израиля с арабскими террористами давно показал, что любой обмен в таких условиях только способствует наращиванию террора. Я, конечно, очень рад за тех, кто освободился и имеет возможность вернуться домой, но полагаю, что это не указывает на какие-либо улучшения политического климата. Наоборот, киевские террористы воспримут этот обмен как поощрение дальнейшего развития своего террора. Скорее всего, дальше при каждой своей военной неудаче (а это неизбежно) они будут терять все больше сил и захватывать на подконтрольной им территории все больше и больше заложников, чтобы иметь возможность обменивать их на новых пленных. Украина раньше не шла на обмен не потому, что не хотела терять материал для переговоров. А потому что старалась всеми доступными ей средствами продемонстрировать, что она не считает жителей народных республик Донбасса людьми и не хочет вести с ними переговоры. Напомню, что как только президент Зеленский начал переговоры, ему тут же заявили, что он ни при каких обстоятельствах не должен общаться с представителями ЛНР и ДНР именно для того, чтобы поддержать эту иллюзию.

— Будут ли теперь выполняться Минские соглашения, уже после обмена, или для этого нет никаких предпосылок?

— Европейскому союзу и прежде всего Германии и Франции изрядно надоело происходящее на Украине. Эти страны вложили очень много собственного авторитета в подержание старой польской фальшивки «Украина не Россия», но сейчас она уже начинает бить по их собственному имиджу, вынуждая как-то маневрировать. Поэтому они давят на Киев и пытаются добиться от него какого-то вменяемого поведения, в частности соблюдения Минских соглашений. Но данные соглашения не совместимы с существованием Украины в нынешнем ее виде, ведь лозунг «Украина не Россия» поддерживают теперь не только пропагандой, а открытой вооруженной силой. В этой связи нынешнее руководство Незалежной будет любыми способами избегать исполнения Минских соглашений. Они могут их только имитировать.

— Каким образом?

— Так, как они сделали, например, с обменом пленных. Точно так же они могут придумывать еще какие-нибудь трюки, создающие иллюзию исполнения Минских соглашений. Но исполнить их в полном объеме не могут просто потому что, что данный документ включает в себя в качестве основного пункта федерализацию Украины. Это означает, что различные регионы могут, например, не соблюдать принятый недавно закон, формально именуемый «о защите украинского языка», а фактически представляющий собой запрет русского языка. А без запретов украинский диалект русского языка неизбежно проигрывает общерусской литературной норме. Единственный более или менее надежный способ исполнить Минские соглашения — преобразование территорий, находящихся сейчас под контролем киевских террористов, в Юго-западный федеральный округ РФ, причем преобразование, которое должно произойти силами самих жителей этих территорий.

Источник: https://vassermans.ru/intervju/kak-obmen-plennymi-povliyaet-na-otnosheniya-kieva-s-donbassom/