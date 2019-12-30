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Впервые на видео показали испытания боевой машины «Деривация» и миномета «Дрок»

17:46. 30 декабря 2019 265 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Впервые опубликованы кадры испытаний уникальных видов вооружений, производства АО ЦНИИ «Буревестник», входящего в госкорпорацию «Уралвагонзавод». Несмотря на перепады температур, на испытательном полигоне в Нижегородской области горячая пора. На специальных стендах проверяются на точность как машины для сухопутных подразделений, так и артиллерийские установки для морских корветов.


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0DJwBoX-XFw

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12889 979
    ХОХОЛ 30 декабря 2019 в 18:40

    Ну вот.
    Робот уже и стреляет лучше человека.
    Таксистам и сторожам даже в армии делать нечего.
    Ох скоро замес начнётся.
    Серые против Липких.

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