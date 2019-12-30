Впервые на видео показали испытания боевой машины «Деривация» и миномета «Дрок»
Впервые опубликованы кадры испытаний уникальных видов вооружений, производства АО ЦНИИ «Буревестник», входящего в госкорпорацию «Уралвагонзавод». Несмотря на перепады температур, на испытательном полигоне в Нижегородской области горячая пора. На специальных стендах проверяются на точность как машины для сухопутных подразделений, так и артиллерийские установки для морских корветов.
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Ну вот.
Робот уже и стреляет лучше человека.
Таксистам и сторожам даже в армии делать нечего.
Ох скоро замес начнётся.
Серые против Липких.