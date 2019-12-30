Уникальная книга «Волшебные сказки о героях-детях» впервые вышла в России

Как быль сделать сказкой, знают создатели уникальной книги «Волшебные сказки о героях-детях», она впервые вышла в России. В её основе реальные истории ребят, совершивших подвиг. Несмотря на свой возраст, они не растерялись и не испугались в чрезвычайной ситуации, пришли на помощь и спасли чью-то жизнь. Какие они, юные герои нашего времени?

– Пришли из гостей, легли спать, очнулись в реанимации, – рассказывает Юлия Левкова, мама Арины.

Их спасла 10-летняя дочь, счет шел на минуты. В доме случилась утечка газа, своих родителей рано утром Арина нашла на полу: «Увидела, что вот тут лежит мама без сознания, а вот там дальше по коридору папа». Не растерявшись, она тут же позвонила в скорую помощь и старшей сестре, открыла окна и входную дверь. Когда приехали врачи, уже и сама лежала без сознания. От опасности Арина уберегла и соседей.

Ее история попала в книгу «Волшебные сказки о героях-детях», сказки – это только название, все случаи и герои здесь реальные. Проект «Подвиги обычных людей» придумали в Мордовии. Его основатели решили показать детям примеры для подражания среди сверстников.

– Вокруг одни «мены», красивые, классные, с кольчугой, с пистолетами, но их поступки вымышленные. Есть целая куча разных людей, которые, не являясь суперменами, совершают поступки намного большего масштаба, – уверен Денис Шапкарин, основатель проекта «Подвиги обычных людей».

О смелых поступках школьников сначала писали в интернете. А потом пришла идея напечатать книгу.

– Писали мамы в комментарии под нашими обычными постами, что читают подвиги каждый вечер с детьми. И мы просто сели внутри команды и подумали, давайте напишем сказки, в которых дети смогут узнать про героев, – говорит Наталья Широкова, главный редактор проекта «Подвиги».

Средства на издание тоже собирали в сети. В книге 30 самых разных историй о том, как дети сами смогли справиться с опасностью.

Задача проекта – показать, что герои из книжек живут среди нас, к ним можно просто прийти в гости. Горящий дом, мальчик, выбегающий с сестрой на руках. Это произошло здесь буквально полгода назад. Семья Кемайкиных собирается отстраивать дом заново, пока что живут неподалеку у бабушки.

Когда начался пожар, мама была на работе, а папа ремонтировал баню. 9-летний Кирилл, увидев огонь на кухне, помчался в комнату к младшей сестренке, та уже собиралась спрятаться в шкафу, через пару секунд они были у окна: «Я просто не думал, взял, кулаком разбил. Я сначала вылез, потом Лизу потащил».

За храбрость спасатели вручили Кириллу медаль, а еще подарили щенка лабрадора, мальчик мечтал, чтобы дома была собака.

Такие истории о детях-героях собирали по всей стране. Эта уже из Приморского края.

– Меня спас один мальчик, 9-й класс, Дима, – имя своего спасителя Аня никогда не забудет. Они с подружками гуляли на берегу Японского моря и не заметили, как вышли на лед. Неожиданно та часть, где стояла девочка, откололась. В это время Дима проходил мимо, он не раздумывая бросился в холодную воду.

– Подошел ко льдине, взял её на плечо и перенес до берега. И им сказал, чтобы шли бегом домой и не гуляли больше вот так вот, – вспоминает Дмитрий Цымбал.

Книги теперь расходятся по городским и школьным библиотекам. В Саранской гимназии их уже читают на уроках ОБЖ. Создатели проекта «Подвиги» уверены: таких скромных героев в нашей стране очень много. В интернете теперь собираются запустить интерактивную карту, где похожими историями сможет поделиться любой, а героем назвать и одноклассника, и соседа по лестничной клетке, и просто незнакомого человека, спасшего чью-то жизнь.

Обложка: Фото www.dobro.live

Источник: https://nstarikov.ru/unikalnaja-kniga-volshebnye-skazki-o-gerojah-detjah-vpervye-vyshla-v-rossii-111891