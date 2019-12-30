Космонавт назвал причины проблем России в космосе

Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.

"За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и Научно-энергетический модуль. — Прим. ред.) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль "Союз" проходит бесконечные модернизации", — заявил космонавт, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).

Вторым негативным фактором, по словам Падалки, является "неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, в СМИ регулярно появляется об этом информация".

"В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее", — добавил Падалка.