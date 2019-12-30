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Космонавт назвал причины проблем России в космосе

11:30. 30 декабря 2019 115 просмотров 4 коммент. Опубликовал:

Геннадий Падалка

Стагнация в космической отрасли России началась еще в начале 2000-х годов, в числе причин — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов, рассказал в интервью РИА Новости Герой России космонавт Геннадий Падалка.

"За последние два десятилетия отрасль действительно сильно сдала. Причин несколько. Во-первых, технологическое отставание: российский сегмент МКС построен по технологиям 1980-х годов. Перспективные, на наш взгляд, модули МЛМ и НЭМ (многофункциональный лабораторный модуль "Наука" и Научно-энергетический модуль. — Прим. ред.) все еще на Земле, хотя должны были быть в составе нашего сегмента еще в 2008-2009 годах. Хорошо сделанный и надежный, но давно устаревший корабль "Союз" проходит бесконечные модернизации", — заявил космонавт, который остается мировым рекордсменом по суммарному пребыванию в космосе (878 суток за пять полетов).

Вторым негативным фактором, по словам Падалки, является "неэффективное и нецелевое использование бюджетных и коммерческих средств в отрасли, в СМИ регулярно появляется об этом информация".

"В-третьих, нехватка квалифицированных специалистов. Произошел существенный перекос в сторону управленцев, юристов, экономистов, финансистов. Топ-менеджмент в зарубежных космических агентствах и компаниях, как правило, профессионалы с отличным инженерно-техническим образованием, представители научных сообществ, специалисты в области прикладной физики. Кстати, это то, что было и в наших космических бюро и коллективах в 1960-1970-е годы, при наших выдающихся конструкторах Королеве, Глушко, Челомее", — добавил Падалка.

 

Источник: https://ria.ru/20191230/1563002068.html

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 6386 2530
    BlackCat 30 декабря 2019 в 12:12

    По третьему пункту согласен.
    Четвертым добавлю лоббирование интересов “традиционной” научной платформы, в то время как некоторые ученые предлагают весьма прорывные технологии.

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    1
  • 12869 975
    ХОХОЛ 30 декабря 2019 в 12:16

    Да нахрен Вы ненужны вместе с МКС.
    Слетал,героя получил и можно нести любую пургу.
    А ПОЛЬЗА ГДЕ?
    Потому ВСЕ на кинастудию и снимать покорение Марса как амеры Луну.
    Дёшево и “сердито” ))
    Или летайте на американских кораблях раз российские Вам старые.

    Ответить
    1
  • 35756 18464
    Степаныч 30 декабря 2019 в 12:33

    “..давно устаревшая станция…”.)))Ну да,рядом же сцуко еще десяток суперсовременных летает,амерская,гейропейская,японская,..да забыл,про нескольких самых главных китайских зайцев,или заисов.)))И в каждом сидит своя падлалка,что только пользуется созданным другими,еще и обси.ая их попутно.

    Ответить
    1
  • 6503 5932
    strelez 30 декабря 2019 в 13:10

    Из воспоминаний В. М. Глушкова (о космической отрасли):
    Дмитрий Федорович Устинов мне сказал так: пока там будут спорить, Вы в наших отраслях это сделаете. Он пригласил всех своих министров из ВПК и дал команду им делать так, как говорит В. М. Глушков … Устинов дал команду, чтобы никого из экономистов не пускали на предприятия.

    Управляющим органом “Роскосмоса” является «Наблюдательный совет» корпорации, который состоит из одиннадцати членов, в том числе Дмитрия Рогозина (журналист), Игоря Комарова (экономист) и Сергея Кириенко (комсомолец-инженер водник-банкир).

    Почему экономисты, журналисты и юристы не лезут в главврачи, главные инженеры и конструкторы предприятий…?
    А вот на высшие должности любого профиля с разбегу?

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