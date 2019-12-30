Главная » История, Мировоззрение

Его высочайшая репутация…

17:42. 30 декабря 2019 83 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Историк.РФ @ ГЕОРГИЙ ЁЛКИН

100 лет назад родился Анатолий Добрынин  один из самых ярких дипломатов ХХ века. О своём учителе «Историку» рассказал советник I класса МИД России Георгий Ёлкин.

Мне посчастливилось работать под руководством Анатолия Фёдоровича Добрынина в Посольстве Советского Союза в Вашингтоне с 1979 по 1984 год. Я был руководителем латиноамериканской группы. Первое, что приходит на ум при воспоминании о нём, что это был золотой человек во всех проявлениях. Он буквально сверкал даже в самой повседневной деятельности. Анатолий Добрынин, как горный орёл, с высоты своего таланта брался за все вопросы в области межрегиональных конфликтов. Обстоятельства, складывавшиеся вокруг Кубы, в Индокитае, в Германии, — всё это не ускользало от его внимания. Невозможно переоценить и его роль в нормализации советско-американских отношений.

Его высочайшая репутация...

Он пользовался огромным уважением в политических и деловых кругах Америки. Каждый год на приёмах 7 ноября в наше посольство выстраивались огромные очереди. Самые занятые люди Штатов стремились пообщаться с советским послом. Сказывалось его обаяние, личная харизма. Он умел ненавязчиво доводить до ума любую проблему. Чувствовалось, что всё ему по плечу. Во время обострений «холодной войны» отстаивать нашу точку зрения в Америке было непросто. Но Анатолий Фёдорович находил возможности для контрпропаганды — через наши СМИ, на пресс-конференциях… Наконец, по всей стране, по университетам колесили наши лекторы, разъяснявшие политику Советского Союза, рассказывавшие о нашей культуре, науке. Мне тоже доводилось ездить с такими выступлениями. И у нашей страны даже во «враждебном окружении» находились друзья — и среди американской интеллигенции, и среди дипломатов разных стран, тянувшихся к Добрынину.

Дуайен дипломатического корпуса, Добрынин заметно укрепил контакты с послами латиноамериканских стран. Поражали его феноменальные способности. Он часто беседовал с послами или с другими ответственными лицами один на один, без помощников. А потом, если дело касалось латиноамериканцев, вызывал меня и надиктовывал целые страницы о своей беседе по памяти, не прибегая к записям.  И без натуги формулировал выверенные выводы, находя для этого особенно точные и нештампованные слова. Красивый, сочный русский язык без шаблонов!

Его высочайшая репутация...

Его дипломатический стиль — это феномен памяти, помноженный на солидную систему знаний. Американцев не раз озадачивала его эрудиция: им казалось, что советский посол носит с собой записывающее устройство… А у него интеллект работал как компьютер. Возможно, сказывалось, что Анатолий Фёдорович получил и высшее техническое, и гуманитарное образование. Ведь он окончил Авиационный институт…

При нём нельзя было работать спустя рукава. Обыкновенный рабочий день начинался рано и заканчивался далеко за полночь. Он всегда внимательно и терпеливо выслушивал мнения младших коллег,  даже если не был с ними согласен.

Он предъявлял к сотрудникам высочайшие требования. Настаивал, чтобы направленная в центр информация была не только оперативной, но и чтобы в ней предугадывалось возможное развитие событий. Стимулировала к работе его спокойная уверенность в своих действиях. Его высочайшая репутация.

С пониманием Добрынин относился к пикантным ситуациям, в которые иногда попадали советские дипломаты. Например, когда американские СМИ грубо извращали наши реплики в интервью. Добрынин не любил напрасных проработок, называл подобные ситуации профессиональными издержками. И старался дать таким сотрудникам шанс на исправление во время дальнейшей работы. В то время в нашей среде действовали строгие, суровые правила: оклеветали — значит, дал повод, не до конца разоружился. Жизнь дипломата превращалась в хождение по минному полю. Он подходил к таким вопросам по-человечески. На провокации не шёл, стоял за справедливость. Достойно защищал нас и верил в людей.

Анатолий Фёдорович уделял внимание быту и отдыху дипломатов. При нём активно велось строительство новых зданий посольства и жилого комплекса. Школа, детский сад, спортивные залы, бассейн… По настоянию Добрынина у всех сотрудников посольства появились служебные автомобили. Событием стала покупка дачи на берегу залива — несколько финских домиков для отдыха. В наше время её незаконно захватили американцы…

Отмечу и важную роль супруги Анатолия Фёдоровича Ирины Николаевны. Она вникала во все аспекты посольской жизни, решала многие бытовые вопросы. Её любили все.

Жизненный  путь нашего учителя нуждается в самом тщательном изучении. Среди тех, кому он дал путёвку в жизнь, министр Александр Бессмертных, десять заместителей министра иностранных дел, 25 послов… Так сохраняется преемственность.

В 1996 году Анатолий Фёдорович, уже будучи пенсионером, прилетел в США. Тогдашний посол Юлий Воронцов организовал ему в посольстве встречу со всеми сотрудниками. Мы подарили ему меч. Я тогда заметил, что Анатолий Фёдорович похож на былинного богатыря Добрыню Никитича. Только тот был воином, а наш Добрынин — миротворец. Он с радостью воспринял это сравнение.

Источник: https://nstarikov.ru/ego-vysochajshaja-reputacija-111876

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Блеск и нищета Йоханнесбурга
... был куда более полицентричным. Его благополучные жители действительно переезжали в...стандарты престижного жилья в Йоханнесбурге. Высочайшее (173 метра) жилое здание ... города страны и восстановление его положительной репутации. Деградировавшие за последние 20...
Белые и черные: 100 фактов и одна ложь
... Бесконтрольная торговля оружием Высочайший показатель рождаемости Высочайший показатель смертности Высочайший тариф федеральной помощи... сказала, что "огласка уничтожит его репутацию". Эти записи, обрастают слухами о ...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... планирования и координации самым высочайшим, следовательно, это Объединеннный ...Введение ответственности для спонсоров, использующих репутацию спортсмена, принявшего допинг, для...спорт, прекрасно зная колоссальные его проблемы и беззащитность… …стратегической...
Пермский созидатель: Николай Васильевич Мешков
.... Успешный купец с незапятнанной репутацией, меценат, талантливый успешный предприниматель... докладу министра народного просвещения высочайшее соизволение на учреждение а ...Мешков. Необычайно широка была его натура. Его деятельность не замыкалась торговлей...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 ноября 2016
...и фотоматериалами. Например, я считаю, высочайшим пилотажем было снабдить гуманитарные коридоры... устройство находилось автомобиле, после его подрыва взрывная волна повредила расположенные...то же время Дриан приобрел репутацию ястреба, готового участвовать в ...
Покоритель Кавказа. Александр Иванович Барятинский
...многочисленных «шалостей» прочно закрепилась репутация неисправимого повесы и кутилы. ... 1850 военный министр по высочайшему повелению попросил Александра Ивановича выбрать... показывать окружающим, насколько велики его страдания. Участившиеся приступы подагры...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)