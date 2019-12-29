Социально-трудовые конфликты в России в 2019 году
20:59. 29 декабря 2019 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Сводная статистика о социально-трудовых конфликтах в России в 2019 году.
Выводы:
Собранная статистика позволяет сделать следующие выводы:
1. Катализатором протестной активности является низкая оплата труда и невыплата зарплаты. При этом по сравнению с 2018 годом сменилась лидирующая причина ТК с «Задержка ЗП» на «Уровень оплаты труда».
2. Большая часть ТК происходит в сфере транспорта, производства и здравоохранения. Отдельно стоит отметить рост ТК в сфере здравоохранения, который вызван кризисом в отрасли и организующей ролью медицинских профсоюзов.
3. Большая часть ТК (с известным результатом) оканчивается полной или частичной победой бастующих.
4. Самый эффективный и популярный метод борьбы – забастовка.
5. Динамика трудовых конфликтов 2018-2019 — свидетельствует об активизации классовой борьбы, однако она по-прежнему носит стихийный характер и требует более активной поддержки со стороны независимых движений, профсоюзов.
https://vk.com/@zabastcom-otchet2019 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5527364.html