Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2019
- 09:20 Уроки Запада на Украине.
- 08:32 Изучение мовы, повышение цен на проезд: итоги прямой линии с Главой ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
- 07:57 Зеленский подписал закон о документах для жителей Донбасса.
- 07:29 Украина заявила, что взыскала первый штраф за полёт над Крымом.
- 05:00 «Я не лох!» — позор Зеленского и горе Донбасса (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 Украинский кошмар: расплата настигает страну (ВИДЕО).
- 00:31 В США усомнились в заявлении Авакова по делу Шеремета.
- Вчера 22:15 На Украине уволили единственного прокурора по делу Boeing MH17.
- Вчера 21:15 Как унизить избирателя Зе?.
- Вчера 20:43 Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin.
Уроки Запада на Украине
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Изучение мовы, повышение цен на проезд: итоги прямой линии с Главой ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
Вчера, 26 декабря в прямом эфире прошла прямая линия Главы ДНР. Денис Пушилин ответил на вопросы, касающиеся общественной, политической и экономической сфер жизни государства.
По данным администрации Главы Республики, всего поступило более 3000 вопросов от жителей Донбасса, Украины и других стран.
Прямая линия транслировалась в прямом эфире основных телеканалов ДНР – «Первый Республиканский», «Юнион» и «Оплот».
На мероприятии присутствовали члены правительства ДНР: они отвечали на узкоспециальные вопросы, а также получали указания от Пушилина.
«Русская Весна» выделила некоторые моменты:
- Железнодорожное сообщение ДНР с Россией планируется начать в обозримом будущем, как можно быстрее;
- Введение пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг пока нецелесообразно. Необходимо проработать варианты реструктуризации в рамках закона;
- В 2020 году будет проведен сплошной ремонт около 200 км дорог. Порядка 120 тыс м² — ямочный ремонт. Также планируется обновить большое количество дорожных знаков и разметку;
- 99% жителей ДНР считает родным именно русский язык.
Украинский и остальные языки останутся и будут выведены на уровень факультатива. Мы эти языки не ущемляем, — Денис Пушилин.
Я поддерживаю то, что дети должны учить как можно больше языков, но я не понимаю, почему основным должен быть украинский? Наш родной и самый красивый язык, безусловно, русский, — заявил Глава.
- О фейках и вбросах украинских СМИ: Я приобрел иммунитет;
- В ДНР готовится запуск кредитования в безналичной форме на карту ЦРБ. Процентная ставка будет ниже, чем сейчас есть на кредитном рынке. Срок кредита — до года;
- Депозиты будут доступны, как только данный вопрос достаточно проанализируют и появится возможность это осуществить;
- Разговаривать нужно даже с врагом. Один из основных вопросов переговоров в Минске — обмен пленными. Если бы не было контакта с Украиной, наши люди не смогли бы вернуться домой в Донецк, — Денис Пушилин о Минских соглашениях и переговорах с Украиной;
- Мы более цивилизованны, чем Украина. И вести переговоры необходимо для наших граждан. Цель переговорщиков сегодня — достигать целей, независимо от эмоций;
- Со стороны ОБСЕ и других международных организаций нередко присутствуют двойные стандарты;
- Возможны сокращения комендантского часа вплоть до того, чтобы полностью убрать его. Решения будут приняты по выводам из эксперимента, который будет в период с 31 декабря по 8 января;
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2020 год должен стать прорывным в плане запуска предприятий и восстановления рабочих мест, — Денис Пушилин;
Планируется повышение стоимости проезда в общественном транспорте. Это вынужденная мера исключительно для повышения зарплат водителям. Мы держали цены, сколько могли, — Денис Пушилин.
- С третьей четверти в школах можно вводить урок „Победы“ (название необходимо продумать) в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне;
- Я не встречал никого из своих единомышленников по событиям 2014 года, которые бы сказали, что тогда лучше было прогнуться под новым режимом Киева.
Стоит отметить, что вопрос изучения украинского языка в школах как обязательного стоит в Республике довольно остро. Безусловно, есть и сторонники присутствия этого предмета в школьной программе, но они всё же находятся в меньшинстве, а практического применения украинскому в обозримом будущем нет. Изучение мовы начинается со второго класса, это 1 урок в неделю. Вывод украинского за пределы обязательной программы безусловно станет идеальным решением, желающие смогут продолжить изучать его в факультативном режиме.
Кроме того, не была поднята тема подземных толчков в Макеевке.
Глава ДНР поздравил всех с наступающим Новым годом и рассказал о запомнившемся подарке от Деда мороза — советском конструкторе.
Прямая линия продлилась 2 часа 41 минуту.
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Зеленский подписал закон о документах для жителей Донбасса
В четверг, 26 декабря, президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины „О временных мерах на период проведения антитеррористической операции“ об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины» № 371-IX. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.
Сообщается, что этот документ регулирует вопросы оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые проживают в «зоне проведения антитеррористической операции (АТО)».
«Согласно закону, гражданам, которые проживают в зоне проведения «АТО»/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя уполномоченных органов, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится «АТО»/мерах по обеспечению нацбезопасности и обороны», — говорится в сообщении.
Соответствующий закон Верховная Рада приняла ещё 12 декабря 2019 года.
Дело в том, что на сегодняшний день вопрос оформления паспортов Украины, которые проживают в республиках Донбасса законодательно урегулирован не был. Тут необходимо подчеркнуть, что зачастую оформление украинского паспорта, это единственный способ получить легальный документ, поскольку паспорта ДНР не являются документом за пределами республики и России, а выдача российских паспортов началась сравнительно недавно.
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Украина заявила, что взыскала первый штраф за полёт над Крымом
В бюджет Украины впервые с 2014 года поступили денежные средства, которые взыскали в виде штрафа за «нарушение» воздушного пространства полуострова. Об этом сообщает информагентство Минобороны «незалежной» АрміяINFORM.
Речь идет о денежных средствах, полученных в результате привлечения к финансовой ответственности казахского акционерного общества Авиакомпания Euro-Asia Air.
Самолет указанного АО 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах «запретной зоны над аннексированным полуостровом».
В ноябре этого года украинская Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за «нарушение» в сфере гражданской авиации.
«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», − подчеркнуло агентство.
В Киеве сетуют, что с марта 2014 года число «незаконных» пересечений воздушных границ полуострова превысило 200 тысяч. Напомним, деньги Киеву удалось получить только один раз.
«До сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составили уже 13 миллиардов гривен», — говорится в сообщении.
Напомним, с 2014 года Киев недополучил 19 миллиардов гривен из-за сокращения объемов полетов в районе республик Донбасса и Крыма.
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«Я не лох!» — позор Зеленского и горе Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)
Можно бесконечно долго смотреть, как течёт река, как горит костёр и как долго «крепят» украинские националисты президента Зеленского…
Знаменитая фраза «Надо просто перестать стрелять…», впервые озвученная ещё во время предвыборных баталий весной 2019 г., принесла немало очков Владимиру Александровичу в среде уставшего от пятилетней войны украинского электората. Однако не так дело делается, как сказка сказывается…
Телепортировавшись со сцены «Студии “Квартала-95”» прямиком на вершину киевского политического Олимпа, Владимир Зеленский вначале вдоволь натешился кадровыми перестановками на самом верху, а затем, спустившись на пару уровней ниже, вволю побыковал перед главами городов и районов, и так уже заранее испуганными явлением президента народу.
И вот как раз за свои понты новоявленный «гарант конституции» и был тут же припечатан в этом самом народе позорными кликухами «Зеля» и «Зельц».
Не знаю, может, в шведской семье «Квартала» так и принято общаться между собой — не то на фене, не то на приблатнённом суржике криворожской шпаны. Как говорится, можно вывести мальчика из деревни, но вот деревню из мальчика — никогда…
Так вот, видимо, тогда, после выпендривания перед офигевшими мэрами районных центров, «Зеля» и возомнил себя не то переговорщиком экстра-класса, не то светилом красноречия.
И решил ещё вдобавок повыёживаться и на передовой — и не перед кем-нибудь из заранее обделавшихся «ВСУшников», чуть ли не насильно согнанных на фронт, а перед участниками самых натуральных бандформирований, лишь по недоразумению прозванных «добровольческими батальонами».
О том, что он «запорол бочину», Володенька понял сразу же по прибытии в место расположения националистической братвы. То, что перед ним собрались не просто какие-то там участники «АТО-ООС», а самые настоящие члены ОПГ «Азов», погрязшие в крови, убийствах и мародёрстве, клоун-президент понял с полувзгляда.
И, как любая шестерка, попытался было взять братву на понт, да вот облом вышел сразу. Фраза «Я не лох…» моментально стала хитом сезона, и этим шлягером уже впору заменить вообще гимн «незалежной».
И всё бы в этой песне было весело и смешно, да вот одна незадача. Как там писал один из украинских классиков Михаил Стельмах: «Кровь людская — не водица…».
А именно она — самая настоящая кровь — и льётся до сих пор на Донбассе. В истерзанном войной регионе варварские обстрелы продолжаются и поныне. И люди — обычные мирные жители — гибнут от обстрелов вооружённых сил Украины до сих пор…
И плевать хотели убийцы с желто-синими шевронами на все понты новоявленного «презика Зели» — украинские упыри не для того развязывали эту кровавую бойню, чтобы затем «…просто перестать стрелять».
А вот если г-ну Зеленскому именно так и кажется, что можно просто так взять и остановить войну, тогда он действительно ло… В смысле, ему действительно 42 года…
Правда, здесь есть еще одна загвоздка, потому как совсем недавно «презик Зеля» в Париже на одной очень авторитетной «стрелке» обещал всё-таки прекратить огонь на Донбассе. И слово его услышали очень уважаемые люди, для которых «подтянуть за базар» любого фраера вообще плёвое дело.
И вот как теперь будет выкручиваться из этой ситуации Володенька — одному только Бене и известно…
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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»
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Украинский кошмар: расплата настигает страну (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — о ситуации в промышленности Украины.
О покойниках у нас принято говорить либо только хорошее, либо вообще ничего. Но как можно сказать что-то хорошее о нынешней украинской так называемой «национальной» экономической политике, когда та привела отечественное производство к обвалу.
Причем тогда, когда общемировой экономический кризис еще только виднеется на горизонте.
Гонка за формальным повышением уровня жизни привела к тому, что экономику страны держат не производство, а иностранные спекулянты и заробитчане, которые заводят в страну просто колоссальные для нее объемы иностранного «капитала».
И тот весь идет на спекуляции с ОВГЗ и в резервы НБУ (Наубанка). Но последний это уже не радует. Расплата за это не заставила долго ждать.
– 7,5% — падение промпроизводства за ноябрь и еще более безнадежные прогнозы на декабрь 2019 года. Да и в 2020 году мало что в украинском производстве может измениться к лучшему.
Скорее, наоборот. Украину ждет расплата за бездумную экономическую политику и выражение «Промышленности.net» это уже больше не шутка. Это самая что ни на есть реальность сегодняшнего дня.
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В США усомнились в заявлении Авакова по делу Шеремета
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом ранее говорил сам Аваков, и теперь повторил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
«Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи в расследовании. И я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь», — рассказал Тейлор.
При этом дипломат заявил, что не уверен в том, что Аваков лично убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета. «Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди „много работы“. Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен», — отметил Тейлор.
Напомним, как в декабре глава МВД Аваков ошеломил украинцев сообщением о расследовании дела по убийству ведущего радио «Вести» Павла Шеремета. Дело в том, что министр рассказал о подозреваемых, которые либо воевали в «АТО», либо являются волонтерами. Причем, в деле фигурируют по меньшей мере пять человек: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко («Лиса»), музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко («Буча» и «Пума»). В декабре задержали троих из подозреваемых — Антоненко, Кузьменко и Дугарь, супругов Грищенко взяли под стражу еще осенью по другому делу, которое, по версии следствия, связано с делом Шеремета.
Главные подозреваемые твердят о своей невиновности, при этом они не только не сотрудничают со следствием, но и отказываются вообще от дачи показаний и проведения следственных экспериментов.
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На Украине уволили единственного прокурора по делу Boeing MH17
Руководителя следственной группы от Украины в расследовании обстоятельств катастрофы малайзийского самолета Boeing 777 рейса MH17, который в 2014 году был сбит над Донбассом, уволили из прокуратуры. Об этом сообщила пресс-секретарь экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.
По ее словам, уволенный следователь был единственным прокурором от Украины в этом резонансном деле. Информацию об увольнении Сарган получила от коллег из Нидерландов.
«Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени, встречался с ним его заместитель», — подчеркнула Сарган.
Стоит отметить, что увольнение произошло перед началом судебного процесса относительно уничтожения самолета над Донбассом, который в Нидерландах должен начаться в марте 2020 года.
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Как унизить избирателя Зе?
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Украина и США заключили контракт на поставку второй партии Javelin
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