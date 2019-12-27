Новости Украины и Новороссии 27 декабря 2019

Можно бесконечно долго смотреть, как течёт река, как горит костёр и как долго «крепят» украинские националисты президента Зеленского…

Знаменитая фраза «Надо просто перестать стрелять…», впервые озвученная ещё во время предвыборных баталий весной 2019 г., принесла немало очков Владимиру Александровичу в среде уставшего от пятилетней войны украинского электората. Однако не так дело делается, как сказка сказывается…

Телепортировавшись со сцены «Студии “Квартала-95”» прямиком на вершину киевского политического Олимпа, Владимир Зеленский вначале вдоволь натешился кадровыми перестановками на самом верху, а затем, спустившись на пару уровней ниже, вволю побыковал перед главами городов и районов, и так уже заранее испуганными явлением президента народу.

И вот как раз за свои понты новоявленный «гарант конституции» и был тут же припечатан в этом самом народе позорными кликухами «Зеля» и «Зельц».

Не знаю, может, в шведской семье «Квартала» так и принято общаться между собой — не то на фене, не то на приблатнённом суржике криворожской шпаны. Как говорится, можно вывести мальчика из деревни, но вот деревню из мальчика — никогда…

Так вот, видимо, тогда, после выпендривания перед офигевшими мэрами районных центров, «Зеля» и возомнил себя не то переговорщиком экстра-класса, не то светилом красноречия.

И решил ещё вдобавок повыёживаться и на передовой — и не перед кем-нибудь из заранее обделавшихся «ВСУшников», чуть ли не насильно согнанных на фронт, а перед участниками самых натуральных бандформирований, лишь по недоразумению прозванных «добровольческими батальонами».

О том, что он «запорол бочину», Володенька понял сразу же по прибытии в место расположения националистической братвы. То, что перед ним собрались не просто какие-то там участники «АТО-ООС», а самые настоящие члены ОПГ «Азов», погрязшие в крови, убийствах и мародёрстве, клоун-президент понял с полувзгляда.

И, как любая шестерка, попытался было взять братву на понт, да вот облом вышел сразу. Фраза «Я не лох…» моментально стала хитом сезона, и этим шлягером уже впору заменить вообще гимн «незалежной».

И всё бы в этой песне было весело и смешно, да вот одна незадача. Как там писал один из украинских классиков Михаил Стельмах: «Кровь людская — не водица…».

А именно она — самая настоящая кровь — и льётся до сих пор на Донбассе. В истерзанном войной регионе варварские обстрелы продолжаются и поныне. И люди — обычные мирные жители — гибнут от обстрелов вооружённых сил Украины до сих пор…

И плевать хотели убийцы с желто-синими шевронами на все понты новоявленного «презика Зели» — украинские упыри не для того развязывали эту кровавую бойню, чтобы затем «…просто перестать стрелять».

А вот если г-ну Зеленскому именно так и кажется, что можно просто так взять и остановить войну, тогда он действительно ло… В смысле, ему действительно 42 года…

Правда, здесь есть еще одна загвоздка, потому как совсем недавно «презик Зеля» в Париже на одной очень авторитетной «стрелке» обещал всё-таки прекратить огонь на Донбассе. И слово его услышали очень уважаемые люди, для которых «подтянуть за базар» любого фраера вообще плёвое дело.

И вот как теперь будет выкручиваться из этой ситуации Володенька — одному только Бене и известно…

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Михаил Романенко, специально для «Русской Весны»