Анонс фестиваля “Цифровая история” 21 и 22 марта 2020 года в Москве
20:02. 26 декабря 2019 84 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Мне грустно, печалят меня люди. Каждый занят собой и не знает, чего хотеть. Они покупают пушистые ковры, украшают дом, люди набивают коврами свои дома, но ковры им не в радость. Они завидуют соседу, у него не дом – королевский дворец; и они отнимают у соседа дворец и вселяются в него, но того, что искали, не находится и во дворце.