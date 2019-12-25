Обратная сторона величия Китая. Н. Вавилов. Д. Перетолчин
Как зародилась и развивалась со временем китайская элита, что она представляет собой сейчас. Какова история русско-китайских взаимоотношений. С какими трудностями встретился Китай на своем быстром пути вверх. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Дмитрием Перетолчиным китаист Николай Вавилов.
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ВСЕХ азиатов надо держать на расстоянии… Когда обсуждали дело скрипалей в ООНе, нас поддержала только Боливия… А “друзья”, типа казахстана, китая и пр., жевали сопли…