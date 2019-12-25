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Обратная сторона величия Китая. Н. Вавилов. Д. Перетолчин

10:17. 25 декабря 2019 180 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Как зародилась и развивалась со временем китайская элита, что она представляет собой сейчас. Какова история русско-китайских взаимоотношений. С какими трудностями встретился Китай на своем быстром пути вверх. Об этом и многом другом рассказывает в беседе с Дмитрием Перетолчиным китаист Николай Вавилов.

Поддержать передачи Д. Ю. Перетолчина и канал ДеньТВ http://bit.ly/2I9FL1B
Книжный магазин ДеньТВ http://bit.ly/dentv-shop
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Книга Н. Вавилова “Некоронованные короли красного Китая” в магазине “День” http://bit.ly/2pBSdLV

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9NpUEF6Bd-0

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 23599 20575
    Вячеслав 25 декабря 2019 в 11:50

    ВСЕХ азиатов надо держать на расстоянии… Когда обсуждали дело скрипалей в ООНе, нас поддержала только Боливия… А “друзья”, типа казахстана, китая и пр., жевали сопли…

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