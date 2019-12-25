Главная » Аналитика, Наука, Политика

Курчатовский институт после вмешательства администрации президента отбил захват IP-адресов.

10:23. 25 декабря 2019 175 просмотров Один комментарий Опубликовал:

soc_1015439

Чешская компания Reliable Communications, совладельцем которой является бывший заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Солдатов, решила вернуть РосНИИРОС (организация Курчатовского института) пул из почти полумиллиона IPv4-адресов, который ранее был изъят в результате сомнительной процедуры.

Ранее портал D-Russia сообщил, что в апреле произошло изъятие у РосНИИРОС почти полумиллиона адресов IPv4 ориентировочной ценой 600 млн рублей. Известно об этом стало только поздней осенью, когда институтам РАН потребовалось продлить договор об аренде IP-адресов. Обнаружилось, что адреса уже не у РосНИИРОС, а у чешской компании Reliable Communications, которая хочет за их аренду на порядок больше денег. В совладельцах Reliable Communications оказался Алексей Солдатов, один из основателей первого отечественного интернет-провайдера АО «Релком».

После изъятия российские институты обратились в администрацию президента России и другие ведомства. Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленной группы лиц, но имена причастных к этой схеме людей в СМИ названы: это Евгений Антипов и Алексей Шкиттин, подписавшие договор о передаче адресов от имени РосНИИРОС и Reliable Communications соответственно, а также Солдатов, – сообщает «Лента».

По словам источника в Курчатовском институте, изъятие адресов является частью операции по захвату имущества РосНИИРОС и дальнейшей ликвидации организации. Во втором случае компания Солдатова могла бы получить домен первого уровня .su — национальный домен СССР, расконсервированный в 2002 году для коммерческой эксплуатации усилиями бывшего чиновника, отмечает D-Russia.ru. По информации портала, Солдатов планировал продать данный домен одной из стран Азии.

IPv4-адреса, как отмечает издание, являются ценным активом в рамках отдельно взятого государства и их выведение за пределы страны крайне нежелательно.

Алексей Солдатов занимал должность замминистра связи и массовых коммуникаций с 2008-го по 2010 год. До прихода в Минкомсвязи в течение 34 лет работал в Курчатовском институте и был членом наблюдательного совета РосНИИРОС. В 2014-м стал соучредителем Reliable Communications.

Источник: https://vz.ru/news/2019/12/24/1015439.html

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Доклад о мировом заговоре в Совете Федерации
...директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Содержательный доклад об угрозах...сказано, что человечество после Второй мировой войны запустило...Но возникает возможность целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность человека, ...
Наше вам с гарантией, потомки!
... и на «угрозу несанкционированного вмешательства (терроризма)».И они предлагали ...временное хранилище радиоактивных отходов. После многочисленных протестов граждан, политиков...Германии в Сайда-Губе (Курчатовский институт выступил генеральным проектировщиком и ...
Новости России и Крыма. Сегодня 16 марта 2015
...-15» в Национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» в Москве было украдено пять... России, 18 марта 2014 года после подписания соответствующего договора Севастополь и... ЕС неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это...
Круги на полях в России и СССР. Часть 1
... воздействия молний на осевы. После многочисленных рассуждений Плот заключает: ...над полем в небе. В Курчатовском институте, не слишком горя желанием ... также перечислялись: атмосферное электричество, вмешательство привидений, воздействие параллельных миров, ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)