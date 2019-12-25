Главная » Психология, Творчество

Брахман в воде.

10:53. 25 декабря 2019 225 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Joey_L_Photographer_Vijay_Nund_Ganges_River_002

Захотел однажды падишах погулять. Взял он с собой нескольких придворных и отправился за город. Погода стояла прохладная. Дорога привела их к пруду. Падишах опустил руку в воду — даже сердце зашлось, такой студёной была вода. Вечерняя роса прибавила холода и воде, и воздуху.

Падишах очень ценил смельчаков и решил испытать своих спутников.

— Кто, — спрашивает, — отважится простоять по шею в воде до первой дневной стражи (6 утра)?

Все молчали.

— Тот, кто всю ночь простоит по шею в воде, получит в награду пятьдесят тысяч рупий, — сказал падишах.

Но и за деньги среди придворных не нашлось охотников идти на погибель.

Поодаль, в толпе горожан, стоял один бедный полунагой брахман. «Уж лучше, — подумал он, — помучиться один раз и умереть, чем страдать изо дня в день. Не было и дня, чтобы я поел досыта, голод и ночью спать не даёт, день за днём — одна скудость, нищета — хуже смерти. Вот случай покинуть этот мир. А уж если Господь поможет, то… Э, да что говорить, с такой наградой я до самой своей смерти проживу припеваючи!» И брахман почтительно сложил руки и ответил падишаху:

— Владыка мира! Я согласен.

— Отлично. Если сдержишь слово, то в придачу к деньгам я дам тебе ещё дорогое платье.

Падишах велел поставить на берегу пруда караульных. Нищий брахман вошёл в воду по шею и простоял всю ночь, повторяя Божье имя: «Рама, Рама, Рама!».

Утром бедняк чуть живой выбрался на берег, выжал мокрое дхоти — и бегом во дворец! Еле добежал: всё спотыкался и падал на каждом шагу. Вслед за ним пришли и часовые. Падишах их с пристрастием допросил, правду ли говорит брахман.

— Да, правда, — отвечали часовые, — он всю ночь простоял в воде.

Тогда Акбар приказал выдать брахману награду.

Но недаром говорится: «У маслодела масло горит, а голова у факельщика болит». Пожалели придворные шахские деньги, а ещё больше — из зависти: позавидовали, бессовестные, удаче бедняка, придумали хитрость, чтобы отнять у него награду. Один, самый подлый, незаметно подошёл к часовому и подучил его обмануть падишаха. Часовой вышел вперёд и сказал:

— Владыка мира! Брахман умирал в воде, но он схитрил и тем спасся. На горе костёр горел, брахман смотрел на него безотрывно и тем согревался.

— Правду ли говорит часовой? — грозно спросил падишах.

А другой караульщик, рад стараться, поддакнул.

— Вот как! Всю ночь ты глядел на огонь, и он согревал тебя, значит, награды ты не заслужил и не получишь, — объявил падишах.

Придворные и вельможи всё слышали, но ни один за бедняка не вступился.

Заплакал он навзрыд и поплёлся к Бирбалу. Вазир выслушал его и успокоил.

— Иди, — говорит, — домой и до поры до времени помалкивай.

На другой день пришло время Бирбалу идти в дарбар, а он по дороге свернул к реке и послал человека в соседнюю деревню:

— Принеси мне бамбуковый шест!

Принесли ему шест. Набрал Бирбал из реки воды в котёл, положил туда рису и бобов, привязал котёл к концу длинного шеста, поставил его и вкопал вертикально в землю. Около шеста Бирбал развёл костёр и сам уселся рядом.

Начался дарбар, падишах вышел к придворным, а Бирбала нет как нет. Проходит час, другой, а Бирбал всё не идёт. Обеспокоился Акбар, послал за Бирбалом гонца-скорохода. В доме у вазира гонец узнал, что хозяин пошёл по делу на реку. Поспешил туда и посыльный, увидел Бирбала и низко поклонился.

— Падишах просит вас тотчас во дворец пожаловать.

— Братец, я скоро приду, пусть немного потерпит.

— А что вы тут делаете? — спросил посыльный.

— Кашу варю, разве не видишь?

Солдат знал, что Бирбал ничего просто так не делает, и понял он, что тут какая-то тайна кроется. Посмеиваясь про себя, воротился он во дворец и рассказал о разговоре с Бирбалом. Падишаху пуще прежнего захотелось увидеть Бирбала. Ждёт-ждёт, а Бирбала всё нет. Послал за ним Акбар другого человека. Вскоре и тот воротился ни с чем. Стал Акбар посылать гонцов одного за другим, а Бирбал всем отвечает:

— Братец, я варю кашу, скоро приду.

Долго прождал падишах Бирбала. Гонцы поминутно уходили и приходили, все дела в дарбаре прервались. Разгневался наконец владыка, не смог больше терпеть дерзость Бирбала.

— Надо же, сколько времени заставляет он меня ждать. Каша у него ещё не сварилась! Вот я сам пойду, погляжу на его кашу!

И отправился с придворными на то место, где Бирбал кашеварил.

Пришёл и увидел: высоко над землёй висит на шесте котелок, а внизу Бирбал подкладывает солому в костёр. Что за чудеса!

— Бирбал, ты что это делаешь?

— Владыка мира, я варю кашу, — ответил Бирбал.

— У тебя, видно, ум за разум зашёл! Ну скажи, как может свариться каша, когда котелок под самым небом, а огонь на земле?

— Покровитель бедных! А как же брахмана в пруду согревал далёкий костёр? Значит, и моя каша должна свариться.

Только теперь падишах догадался, что за кашу варил Бирбал. Мудрая выдумка советника пришлась ему по душе.

— Я всё понял, Бирбал! Ты прав, иди во дворец. Брахману, как обещано, будет выдана награда.

Бирбалу только того и надо было. Дело сделано! Он поднялся с земли и вместе с падишахом отправился на дарбар.

Послал Акбар солдата за брахманом и выдал ему деньги и дорогое платье.

Источник: https://pritchi.ru/id_10136

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Проклятие индийских брахманов
... такой камень называют бриллиантом чистой воды. Я раньше думала, что это... собой и его, и проклятие брахманов, которое должно было пасть и...
Князи грязи. Почему нельзя трогать индийских неприкасаемых
...всего работают чиновниками. Наиболее знаменитый брахман — Джавахарлал Неру.КшатрииВоины, ... старьевщик и просит попить водички, а потом вся семья...своим нырянием в сточные воды, могли бы сделать свою...проституция вне закона, девадаси водятся лишь в самых глухих ...
"Харе Кришна" на карте России.
... что этиназвания происходят от слова "Брахман".Аджария — республика на Кавказе, названная...большим пальцем ноги.Несколько капель воды из Причинного океана, просочились ...невидимый обычным зрением, волшебныйокеан солёной воды. Рукав Чакшу протекает через ...
Геннадий Климов - Русские Веды
...луны и ни земли - только вода. Маркандея увидел огромного человека, ... «Атхарваведа» («Книга заклинаний») и цикл Брахман, памятников ритуально-мифологического содержания (приблизи... содержание образов. Варуна становится богом вод, Сома - богом луны. Падает ...
Кали-Юги больше не будет
...и если, на несколько секунд, вода и перестанет течь, то потом...другой стороны, который протекает как вода сквозь пальцы того, к ...облик мальчика-карлика из сословия брахманов и, явившись к Бали Махарадже...меняется, и войти в одну воду два раза невозможно, мир ...
Ману-самхита, Законы человечества(Священный трактат)
... как Брахман (Гарбходакашайи Вишну) Прародитель всех живых существ. Текст 10 Воды называются..., был проявлен известный всему миру Брахман (Гарбходакашайи Вишну). Текст 12 Эта... Господь для процветания мира создал брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр, которые...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1472 1144
    Sergey64 25 декабря 2019 в 11:00

    У нас, русских, притчи покороче будут:
    Медицинский симпозиум.
    Американцы докладывают:
    - Мы провели успешную операцию – пациенту слепому от рождения вставили
    деревянные глаза, теперь он видит как здоровый человек.
    Следом доклад российских ученых:
    - А мы прооперировали сапера, которому полностью оторвало гениталии -
    пришили ему коровье вымя. Теперь он не только может удовлетворить
    четырех женщин, но и по 8 литров молока в день дает.
    Американцы:
    - Да не может быть!!!!
    Русские:
    - А вы пришлите того, с деревянными глазами – пусть сам посмотрит.

    Ответить
    2

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)