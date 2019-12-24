Плохой сигнал. Дудь, Колыма и снова мороженщица

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=U6hsriwGtz4
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Можно сломать кости и порвать мускулы, но дух несломим! Молитва усиливает духовную энергию, научитесь питать её.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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