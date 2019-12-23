Украинская нация выдумка польских шляхтичей

В ходе своей большой пресс-конференции 19 декабря 2019 года президент России Владимир Путин рассказал об авторе так называемой украинской идентичности. По словам главы государства, это был польский исследователь, ученый и писатель граф Потоцкий, живший в конце XVIII — начале XIX веков. Однако и до него поляки усиленно распространяли информацию об якобы отдельном украинском этносе, рассказал в интервью Федеральному агентству новостей политолог и интеллектуал Анатолий Вассерман.

«В Польше это была, что называется, «бродячая идея», — заявил собеседник ФАН. — Потоцкий говорил об этом еще в то время, когда польское королевство владело обширными западнорусскими землями, в настоящее время называемыми Западной Украиной и Западной Белоруссией. Зачем им это было нужно? Да именно затем, чтобы удержать в подчинении эти земли, лишив Россию легитимного повода для воссоединения со своими братьями по крови».

По словам Вассермана, с этой целью поляки и придумали новые национальные идентичности, упорно доказывая, что белорусы и украинцы — это на самом деле отдельный этнос, никак с русскими не связанный, а поэтому Россия не имеет никакого права претендовать ни на самих этих людей, ни на земли, на которых они живут.

«Как говорится, ничего личного — только бизнес, — посмеялся интеллектуал. — Во всяком случае, у того же Потоцкого личной причиной провозглашения украинцев в качестве независимой национальности было как раз то, что львиная доля его крепостных состояла именно из них. И естественно, он не хотел, чтобы они убежали от него в Россию».

Логичным развитием идеи национальной идентичности украинцев стала мысль о том, что они являются потомками кочевых народов, а не славян, которую Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции назвал «полной ерундой».

«Скифы и сарматы, жившие на территории северного причерноморья, действительно стали частью славянского этноса, влившись в него, однако сами по себе родоначальниками отдельной нации, разумеется, не были. К слову, польская шляхта (дворяне. — Прим. ФАН) считала себя принадлежащей именно к сарматам — так им было психологически проще грабить собственное крепостное население, которое они причисляли к другим этническим группам», — считает Вассерман.

Современная же украинская идентичность, по словам эксперта, сформировалась уже в советское время. Дело в том, что во время Гражданской войны и после нее большевики активно поддерживали идею украинской и белорусской национальной идентичности, чтобы придать коммунистической идеологии наднациональный характер — по мысли ее авторов, эта идея должна была представить коммунизм не как чисто русскую затею, а как нечто, что подходило бы для всего мира без исключения.

«Поэтому большевики поддержали польскую выдумку «Украина — не Россия», а поскольку они были крайне настойчивы в достижении своих целей, то вложили в пропаганду этой фальшивки столько сил и столько средств, что, когда ее пагубность стала очевидна, уже ничего нельзя было сделать», — резюмировал Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/ukrainskaya-nacziya-vydumka-polskih-shlyahtichej/