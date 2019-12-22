В день рождения Сталина…Ялтинская конференция…
13:42. 22 декабря 2019 81 просмотр Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Расширять круг своих интересов, не углубляя их, — значит просто обкрадывать себя.
В Ялте решили что Австрия НЕ входит в зону СССР а Берлин поделят.
Зачем МИЛЛИОН положили в Австрии и Берлине?
А потом отдали то о чём договорились.