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В день рождения Сталина…Ялтинская конференция…

13:42. 22 декабря 2019 81 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7VqkljragRs

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12517 999
    ХОХОЛ 22 декабря 2019 в 13:44

    В Ялте решили что Австрия НЕ входит в зону СССР а Берлин поделят.
    Зачем МИЛЛИОН положили в Австрии и Берлине?
    А потом отдали то о чём договорились.

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    -2

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