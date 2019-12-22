Россия планирует скорое освобождение от диктата ФРС?!!

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Грефу становится душно под крылом Набиуллиной: Сбербанк может сменить главного акционера

Информацию о вероятном изъятии контрольного пакета Сбера у ЦБ сообщил в минувший вторник

со ссылкой на три источника, знакомых с деталями переговоров, и одного неназванного федерального чиновника. Идея не нова, ранее она уже высказывалась замминистра финансов РФ Алексеем Моисеевым, но ее реализации мешает пунктик ФЗ «О Центральном банке», согласно которому уменьшение или отчуждение участия ЦБ в уставном капитале банка, которое приведет к сокращению ниже уровня 50% + 1 акция, может осуществляться только на основании федерального закона.

Собеседники Reuters не уточняют, на баланс какой госструктуры может быть передан пакет в Сбербанке и в какой форме это произойдет. На этом фоне пресс-служба Минфина вообще игнорирует вопросы по данной теме, а пресс-служба СБ и первый зампред ЦБ Сергей Швецов называют эти сведения «рыночными слухами». Но дыма без огня не бывает – отношения регулятора и монополиста рынка уже давно можно характеризовать как конфликтные.



Так, Сбербанк упорно затягивает процесс подключения к системе быстрых платежей и передачу биометрических данных своих клиентов в ЕБС, предпочитая развивать собственные, автономные базы данных, сохраняя таким образом значительную часть рынка банковских услуг под полным контролем. ЦБ же настаивает на подключении, и откровенно

готовясь применять штрафы. Очевидно, что быстрые платежи и биометрическая база кредиторов без крупнейшего банка будут совершенно неполноценными продуктами.

И вот тут начинается самое интересное. Вроде как Центробанк и главный акционер СБ, и главный регулятор банковской деятельности в стране, но при этом он никак не может найти управу на члена международного совета J.P.Morgan Chase лидера неофициального рейтинга

любителя каббалы,

и

г-на Грефа.



«Катюша» неоднократно рассказывала, что его структура, как спрут, последовательно

мобильные и интернет-сервисы, вынашивает планы по

и даже

С сентября 2018 года в 4 субъектах России запущен мобильный оператор «СберМобайл» – и это, увы, только начало. С учетом того, что Правительство РФ официально заявило о намерении передать ростовщикам часть госфункций и превратить банки в «новые МФЦ», Герман Оскарович как никогда близок к реализации своей мечты – перехвату у государства

и прочих ключевых документов, а также регистрации имущественных прав и открытия кредитных линий с младенчества.



Так воплощается глобальный план по кастовизации российского общества и управлению «человеческим капиталом», т.е. нами.

Бывшая подчиненная Грефа в Минэкономразвитии госпожа Набиуллина исправно выдавала Сберу многомиллиардные дешевые кредиты, но теперь, когда Греф начал саботировать данные ей указания от глобальных ростовщиков, ЦБ внезапно решил обратить внимание на очевидный факт – оказывается, доминирование СБ на финансовом рынке убивает конкуренцию в стране. На сегодня в наблюдательном совете Сбербанка 5 человек из 12 – представители ЦБ, и вот с этого момента становится вполне очевидным желание Грефа-монополиста полностью оторваться от регулятора.

Мы неоднократно отмечали, что контора Оскаровича играет ключевую роль «цифровой трансформации» России – то есть полной ликвидации суверенитета и передачи страны со всем ее «человеческим капиталом» под внешний контроль «хозяев денег». На этом фоне удивляет

от Президента РФ, в сентябре после личной встречи предложившего банкстеру начать внедрять в госуправлении наработки СБ в сфере искусственного интеллекта.



И если Греф перейдет под крыло либерал-компрадоров из Правительства, его личные планы на «эту страну» могут стать еще более зловещими. Впрочем, в ЦБ не торопятся расставаться с ценным активом, который в этом году должен принести в бюджет страны полмиллиарда рублей налогов и дивидендов, так что поживем – увидим.

РИА Катюша



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