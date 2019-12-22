«России угрожает опасность!» — в 45 городах тысячи людей вышли на защиту русских семей (ФОТО)

Сегодня в Москве и в 45 городах России собрались тысячи людей на народное молитвенное стояние (молебен Божией Матери с акафистом) за традиционную семью и за Россию.

Об этом «Русской Весне» сообщили организаторы мероприятия.

Православные граждане пришли выразить свою позицию против принятия опасного закона «О профилактике семейно-бытового насилия», прозванного родительской общественностью России «законом о насилии над семьей».

В Москве молитвенное стояние «За семью!» проходило в храме Воскресения Христова в Кадашах. Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице отслужил протоиерей Александр Салтыков. На соборную молитву в Москве пришло 3000 человек.

Кроме того, молитвенное стояние проходило и в городах, и в областях страны. В стоянии участвовали такие города, как Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Иваново, Волгоград, Киров, Новосибирск, Смоленск, Красноярск, Нижний Новгород и другие.

Православные молились Божьей матери и Господу Иисусу Христу за богохранимую страну, традиционные семьи, за детей, за будущее вместе с Богом.

Организаторами народного молитвенного стояния «За семью» выступили такие организации, как Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС), общественное движение «За жизнь», фонд изучения наследия Петра Столыпина, общественная организация «Много деток — хорошо», движение возрождения Спасо-Андроникова монастыря, общественное движение «Сорок Сороков» и другие.

«На протяжении многих веков, когда нашей стране угрожала опасность и она стояла на грани уничтожения, русские люди вставали на молитву Пресвятой Богородице, Небесной Покровительнице России.

Сейчас, на фоне демографической катастрофы, в которую погружается наша страна, нам с Запада пытаются внедрить законопроект о так называемом “семейно-бытовом насилии (СБН)”, который уничтожит институт семьи, испытывающий и так кризис в последнее время.

Раньше враги, чтобы уничтожить нас, приходили с ружьями, пушками и танками, теперь они к нам пришли с более хитрым, когнитивный оружием, которое убьет наши семьи, разрушив веками сложившиеся духовно-нравственные традиции. Недаром, одна из главных инициаторов закона СБН, депутат Госдумы Оксана Пушкина в одном из своих интервью сказала, что данный законопроект из области борьбы с ментальностью.

Потому в субботу мы будем молиться Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила веками сложившуюся в нашем народе ментальность и представление о семье, как о союзе мужчины и женщины для деторождения, а не о гендерном союзе 58 полов для удовлетворения своих извращений, продвигаемых Западом через такие технологии, как Стамбульская конвенция, и производный от неё “закон СБН”. Мы очень рады, что в этот раз пришло большее количество людей, чем тогда, когда мы проводили митинг за семью в ноябре.

Ведь что такое соборная молитва? Это когда вместе, плечом к плечу. Мы собрались вместе и защищаем наши семьи, ибо Сам Христос сказал нам: „где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”. Славу Богу за всё», — отметил координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Читайте также: Закон о домашнем насилии: что получит российское общество — защиту женщин или уничтожение института семьи?