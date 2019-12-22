Главная » Мировоззрение, Политика, События

«России угрожает опасность!» — в 45 городах тысячи людей вышли на защиту русских семей (ФОТО)

06:30. 22 декабря 2019 136 просмотров Один комментарий Опубликовал:
«России угрожает опасность!» — в 45 городах тысячи людей вышли на защиту русских семей (ФОТО) | Русская весна

Сегодня в Москве и в 45 городах России собрались тысячи людей на народное молитвенное стояние (молебен Божией Матери с акафистом) за традиционную семью и за Россию. 

Об этом «Русской Весне» сообщили организаторы мероприятия.

Православные граждане пришли выразить свою позицию против принятия опасного закона «О профилактике семейно-бытового насилия», прозванного родительской общественностью России «законом о насилии над семьей». 

В Москве молитвенное стояние «За семью!» проходило в храме Воскресения Христова в Кадашах. Молебен с чтением акафиста Пресвятой Богородице отслужил протоиерей Александр Салтыков. На соборную молитву в Москве пришло 3000 человек.

Кроме того, молитвенное стояние проходило и в городах, и в областях страны. В стоянии участвовали такие города, как Санкт-Петербург, Владимир, Екатеринбург, Иваново, Волгоград, Киров, Новосибирск, Смоленск, Красноярск, Нижний Новгород и другие.

Православные молились Божьей матери и Господу Иисусу Христу за богохранимую страну, традиционные семьи, за детей, за будущее вместе с Богом.

Организаторами народного молитвенного стояния «За семью» выступили такие организации, как Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС), общественное движение «За жизнь», фонд изучения наследия Петра Столыпина, общественная организация «Много деток — хорошо», движение возрождения Спасо-Андроникова монастыря, общественное движение «Сорок Сороков» и другие.

«На протяжении многих веков, когда нашей стране угрожала опасность и она стояла на грани уничтожения, русские люди вставали на молитву Пресвятой Богородице, Небесной Покровительнице России.

Сейчас, на фоне демографической катастрофы, в которую погружается наша страна, нам с Запада пытаются внедрить законопроект о так называемом “семейно-бытовом насилии (СБН)”, который уничтожит институт семьи, испытывающий и так кризис в последнее время.

Раньше враги, чтобы уничтожить нас, приходили с ружьями, пушками и танками, теперь они к нам пришли с более хитрым, когнитивный оружием, которое убьет наши семьи, разрушив веками сложившиеся духовно-нравственные традиции. Недаром, одна из главных инициаторов закона СБН, депутат Госдумы Оксана Пушкина в одном из своих интервью сказала, что данный законопроект из области борьбы с ментальностью.

Потому в субботу мы будем молиться Пресвятой Богородице, чтобы она сохранила веками сложившуюся в нашем народе ментальность и представление о семье, как о союзе мужчины и женщины для деторождения, а не о гендерном союзе 58 полов для удовлетворения своих извращений, продвигаемых Западом через такие технологии, как Стамбульская конвенция, и производный от неё “закон СБН”. Мы очень рады, что в этот раз пришло большее количество людей, чем тогда, когда мы проводили митинг за семью в ноябре.

Ведь что такое соборная молитва? Это когда вместе, плечом к плечу. Мы собрались вместе и защищаем наши семьи, ибо Сам Христос сказал нам: „где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”. Славу Богу за всё», — отметил координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

Читайте также: Закон о домашнем насилии: что получит российское общество — защиту женщин или уничтожение института семьи?

«России угрожает опасность!» — в 45 городах тысячи людей вышли на защиту русских семей (ФОТО) | Русская весна
«России угрожает опасность!» — в 45 городах тысячи людей вышли на защиту русских семей (ФОТО) | Русская весна
«России угрожает опасность!» — в 45 городах тысячи людей вышли на защиту русских семей (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1576944488

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию (стенограмма и видео)
... пространственного развития России, включая развитие городов и других...гарантировало от бездумного, опасного для всего человечества применения...многих лет работали тысячи, именно тысячи наших специалистов, ...растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас...
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
... - ежемесячно 50 тысяч рублей (15 тысяч на жильё и ... недавно встречал в разных городах России, надеются на В.Путина... остались, и это явно угрожало "нашей" элите. А когда... с проката опасный политтехнологический фильм "14+", снять опасного министра культуры...
Новости России и Крыма. Сегодня 16 марта 2015
...контртеррористической операции введен в городе Буйнакске и Буйнакском районе...Казбековском районах, а также городах Кизилюрт и Хасавюрт введен...здания и сооружения, которым угрожала опасность». Источник Новости СМИ2 СМИ... возбудили в России 1,5 тысячи дел из-...
Новости Украины и Новороссии 20 мая 2015
...Луганской областей, Россия представляет опасность для украинского государства...исключена возможность обстрела города. Выжил город, конечно, благодаря...результате чего сотни тысяч людей еврейской национальности...в современном государстве угрожает Европе и ...
Новости Украины и Новороссии 16 ноября 2018
... На видео запечатлено, как жители города (преимущественно, пожилые) пытаются ухватить бесплатные... тем, кому угрожает опасность, в будущем будет проще переехать в Россию и получить... Венгрии, которая «выдала 100 тысяч паспортов венграм на территории Украины...
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
...они будут представлять собой опасность. Примечательно, что российское ...Песенный флешмоб, захватывает новые города Украины. 30 ноября знаменитая ...Украины. Читайте также: Россия угрожает сбивать украинские ракеты над... заключили 30,7 тысяч договоров о погашении ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 5313 3979
    марина 22 декабря 2019 в 13:26

    Ну хоть где-то пригодилась церковь.Я за ,чтобы эти голубые и розовые не протолкнули эту хрень.”Я не читал ,но мне что-то Матвиенко доносила ,мол ,действующего законодательства достаточно ,чтобы наказать виновников “-Путин,похоже не пройдет пока закон ,а спектакль для партнеров наверняка согласован.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)