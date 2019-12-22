Павел Перец про убийство великого князя Сергея Александровича
11:43. 22 декабря 2019 112 просмотров 9 коммент. Опубликовал: ХОХОЛ
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Жизнь есть смена желаний; то же самое с погодой — когда идёт шторм, я желаю, чтобы был штиль, когда пришел штиль, я мечтаю о сильном ветре.
Ваша последовательность похожа на путанный след зайца. Гоблин для кретинов же. Политрук ведь, не?
Гоблин для Гоблинов))
Но Перец иногда говорит то что не хочет и не понимает.
Вот в его потоке сознания есть ФАКТЫ.
Интересные.
Как внучка английской еоролевы вышла замуж за педрилу Романова,каким браком они жили,чьих детей воспитывали.
Вырисовывается что именно ОНА заказала своего муженька и потому никак не могли его грохнуть так чтоб ОНА и детвора не пострадали.
Как СПОКОЙНО она восприняла убийство и слёз не лила.
Её больше шапки мужиков бесили.
итд.
Если СВОЕЙ головой думать то очень на мой взгляд интересно.
Перец интересен если его глупых ВЫВОДОВ не слушать.
Фактурой обладает хоть и преподносит её путано.
ΟΟΥΡΑΝΟⲤΜΟΙΘΡΟΝΟⲤⲎΔΕΥΗΥΠΟΠΟΔΙΟΝΤΩΝΠΟΔⲰΝΜΟΥλΕⲨΕΙΚΥΡΙΟⲤΠΑΝΤΟΚΡΑΤⲰΡ
Ясно?
А я под Пашку спать люблю. 10 мин. и я в объятиях Морфея.
Нет.
переведи.
Ты вроде читаешь по русски древнеславянский ))
Под Пашкой?
)))
Детали Вашей семейной жизни меня не очень интересуют ))
С падежами проблема, а туда же в лингистику лезем.
Так я ХОХОЛ.
Мне можЕно ))
Иностранец практически.
https://www.youtube.com/watch?v=SoXyg6Mlt-M&feature=emb_logo
А я думаю-троечник.
История придумана и написана кошерными в свое время. Она лжива.