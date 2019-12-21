Миллиардер Потанин обратился к тоскующим по СССР, сравнив 90-е годы с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

«Реформы не были ошибкой. <…> Они были как болезненная операция или лекарство», — считает он. По мнению Потанина, частная собственность должна была стать альтернативой «несостоятельному государственному управлению».

Как отметил глава «Норникеля», «эффективные собственники не появляются из ниоткуда» — для их появления государственные активы должны были быть переданы в частные руки. Он признал, что собственность была распределена неравномерно, так как «большая часть населения страны находилась на грани бедности». Однако, отметил Потанин, в итоге крупнейшие предприятия перешли к эффективным владельцам.

По словам Потанина, до того как были проведены залоговые аукционы, рабочие на заводах «не получали зарплату месяцами». Теперь же компании, в том числе и «Норникель», предлагают высокий стабильный заработок и соцпакет. «Но форма приватизации всегда вызывает вопросы», — добавил он.

Несмотря на то что многие граждане испытывают ностальгию по Советскому Союзу, нужно помнить, что главная причина в распаде СССР экономическая, отметил глава «Норникеля».

Потанин занимает шестое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2019 году журнал оценил в $18 100 млн.

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