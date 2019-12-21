Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Миллиардер Потанин обратился к тоскующим по СССР, сравнив 90-е годы с лекарством

14:10. 21 декабря 2019 60 просмотров 3 коммент. Опубликовал:
Миллиардер Потанин обратился к тоскующим по СССР, сравнив 90-е годы с лекарством | Русская весна

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

«Реформы не были ошибкой. <…> Они были как болезненная операция или лекарство», — считает он. По мнению Потанина, частная собственность должна была стать альтернативой «несостоятельному государственному управлению».

Как отметил глава «Норникеля», «эффективные собственники не появляются из ниоткуда» — для их появления государственные активы должны были быть переданы в частные руки. Он признал, что собственность была распределена неравномерно, так как «большая часть населения страны находилась на грани бедности». Однако, отметил Потанин, в итоге крупнейшие предприятия перешли к эффективным владельцам.

По словам Потанина, до того как были проведены залоговые аукционы, рабочие на заводах «не получали зарплату месяцами». Теперь же компании, в том числе и «Норникель», предлагают высокий стабильный заработок и соцпакет. «Но форма приватизации всегда вызывает вопросы», — добавил он.

Несмотря на то что многие граждане испытывают ностальгию по Советскому Союзу, нужно помнить, что главная причина в распаде СССР экономическая, отметил глава «Норникеля».

Потанин занимает шестое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2019 году журнал оценил в $18 100 млн.

Читайте также: Порошенко наконец-то прищемили хвост по-настоящему (ВИДЕО)

Источник: https://rusvesna.su/news/1576917612

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание, при оценке банковской реформы... средств Государства Российского. Следует обратить внимание и на тот факт... включая золотовалютные резервы Банка России». Обратите внимание: полномочия по владению. Это...
Сводка новостей Новороссии 11 января 2015 г. (видео)
— Бойцы «Донбасса» выразили недоверие Семенченко; — Пески и район донецкого аэропорта вновь под обстрелами, — соцсети; — Запорожье неизвестные сожгли броневик, принадлежащий Самообороне Запорожья; — Во время украинского артобстрела в поселке Кряковка на ...
В.В. Пякин - Вопрос-ответ от 12 января 2015 г.
Сага древних булгар - Крещение Руси (Летопись Волжской Булгарии) [2004]
Картина посвящена принятию христианства на Руси. Фильм повествует о судьбе князя, при котором Русь приняла православие. Как известно, крещение сопровождалось бесконечными раздорами: далеко не все с восторгом принимали единобожие. Значительная часть Руси ...
В.В. Пякин - Вопрос-ответ от 12 января 2015 г.
Провокаторам неймётся
Клеветническая кампания в Интернете, развязанная против академика Н.В. Левашова довольно давно, сменила ориентацию. Хозяева поставили сетевым троллям дополнительные задачи после убийства во Франции его жены Светланы Левашовой... Тролли - это такие ...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2622 1674
    чужой 21 декабря 2019 в 15:32

    Сказал коммунист олигарх по лярду в год.
    Ларисуленька, ну, где же вы ?

    Ответить
       
  • 12802 9136
    Владимир 21 декабря 2019 в 15:33

    Кто такой Потанин “сынок”:
    “Владимир Олегович Потанин родился 3 января в 1961 году в Москве. Относился к категории детей, которых называют «золотая молодежь». Отец будущего бизнесмена, Олег, занимал должность торгового представителя в Минвнешторге. Мать работала врачом. Родители ни в чем не отказывали сыну. Владимир уже с юных лет отличался завидной уверенностью в своих силах и лидерскими качествами, которые и привели его к успеху и к удивительной биографии. Образование Миллиардер с 1975 года был членом партии ВЛКСМ, позднее примкнул к КПСС. В 1983 году получил высшее образование в МГИМО на коммерческом отделении по специальности «Экономист-международник». Там же он изучил английский и французский языки, которые очень пригодились ему в дальнейшем развитии. Карьера и бизнес Владимира Потанина Большую роль в формировании успешного бизнеса Потанина привело активное участие в МВЭС – комсомольская организация, где миллиардер обзавелся большим количеством нужных контактов. Не секрет, что время перед развалом Советского союза прозвали «комсомольским бизнесом», суть его заключалась в зарабатывании денег посредством работы молодежных творческих объединений. Через эти центры деньги из бюджета перенаправлялись в фирмы. В одном из многочисленных интервью, Потанин признавался, что вел свою игру в этой сфере без особых правил и принципов.
    Источник: https://hrmonitor.ru/bio/vladimir-potanin.html

    Ответить
       
    • 12435 1005
      ХОХОЛВладимир 21 декабря 2019 в 15:36

      Миллиардер с 1975 года был членом партии ВЛКСМ, позднее примкнул к КПСС.
      ——
      Скоро будешь писать что партия ВЛКСМ была оппозицией партии КПСС.
      Многопартийность в СССР ))

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)