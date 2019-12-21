Миллиардер Потанин обратился к тоскующим по СССР, сравнив 90-е годы с лекарством
Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны. Об этом в интервью Bloomberg заявил миллиардер и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.
«Реформы не были ошибкой. <…> Они были как болезненная операция или лекарство», — считает он. По мнению Потанина, частная собственность должна была стать альтернативой «несостоятельному государственному управлению».
Как отметил глава «Норникеля», «эффективные собственники не появляются из ниоткуда» — для их появления государственные активы должны были быть переданы в частные руки. Он признал, что собственность была распределена неравномерно, так как «большая часть населения страны находилась на грани бедности». Однако, отметил Потанин, в итоге крупнейшие предприятия перешли к эффективным владельцам.
По словам Потанина, до того как были проведены залоговые аукционы, рабочие на заводах «не получали зарплату месяцами». Теперь же компании, в том числе и «Норникель», предлагают высокий стабильный заработок и соцпакет. «Но форма приватизации всегда вызывает вопросы», — добавил он.
Несмотря на то что многие граждане испытывают ностальгию по Советскому Союзу, нужно помнить, что главная причина в распаде СССР экономическая, отметил глава «Норникеля».
Потанин занимает шестое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние в 2019 году журнал оценил в $18 100 млн.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1576917612
Сказал коммунист олигарх по лярду в год.
Ларисуленька, ну, где же вы ?
Кто такой Потанин “сынок”:
“Владимир Олегович Потанин родился 3 января в 1961 году в Москве. Относился к категории детей, которых называют «золотая молодежь». Отец будущего бизнесмена, Олег, занимал должность торгового представителя в Минвнешторге. Мать работала врачом. Родители ни в чем не отказывали сыну. Владимир уже с юных лет отличался завидной уверенностью в своих силах и лидерскими качествами, которые и привели его к успеху и к удивительной биографии. Образование Миллиардер с 1975 года был членом партии ВЛКСМ, позднее примкнул к КПСС. В 1983 году получил высшее образование в МГИМО на коммерческом отделении по специальности «Экономист-международник». Там же он изучил английский и французский языки, которые очень пригодились ему в дальнейшем развитии. Карьера и бизнес Владимира Потанина Большую роль в формировании успешного бизнеса Потанина привело активное участие в МВЭС – комсомольская организация, где миллиардер обзавелся большим количеством нужных контактов. Не секрет, что время перед развалом Советского союза прозвали «комсомольским бизнесом», суть его заключалась в зарабатывании денег посредством работы молодежных творческих объединений. Через эти центры деньги из бюджета перенаправлялись в фирмы. В одном из многочисленных интервью, Потанин признавался, что вел свою игру в этой сфере без особых правил и принципов.
Источник: https://hrmonitor.ru/bio/vladimir-potanin.html
Миллиардер с 1975 года был членом партии ВЛКСМ, позднее примкнул к КПСС.
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Скоро будешь писать что партия ВЛКСМ была оппозицией партии КПСС.
Многопартийность в СССР ))