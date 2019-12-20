Ядерная война и импичмент Трампа: о чем иностранные журналисты спрашивали Путина
13:43. 20 декабря 2019 135 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Международные отношения стали одной из главных тем на прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства ответил на вопросы о минских соглашениях, импичменте Трампа и даже о ядерной войне.
Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
Путина в лоб спросили планирует-ли он стать главой “единого государства” а он взял и НЕ ответил ))
и еще на один вопрос он не ответил,хотя пространно расписал деятельность этих организаций ,где участницами с долей являются Катя Тихонова и (вторую забыла имя ),но не сказал ,что они его дочери.Я думаю,чтобы не врать ,лучше не ответить.
Я этот момент пропустил.
Да и вообще Путин стал не интересен.
Шпарит по ШАБЛОНУ…
А раньше был и свеж и выдавал нечто НОВОЕ.
Сейчас никаких “сенсаций”.
Ждём ПЕРЕМЕН.
))