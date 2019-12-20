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Ядерная война и импичмент Трампа: о чем иностранные журналисты спрашивали Путина

13:43. 20 декабря 2019 135 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Международные отношения стали одной из главных тем на прошедшей пресс-конференции президента России Владимира Путина. Глава государства ответил на вопросы о минских соглашениях, импичменте Трампа и даже о ядерной войне.

Подробности: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4R6jKlLFUBs

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 12390 1012
    ХОХОЛ 20 декабря 2019 в 14:18

    Путина в лоб спросили планирует-ли он стать главой “единого государства” а он взял и НЕ ответил ))

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    0
    • 5278 3944
      маринаХОХОЛ 20 декабря 2019 в 14:23

      и еще на один вопрос он не ответил,хотя пространно расписал деятельность этих организаций ,где участницами с долей являются Катя Тихонова и (вторую забыла имя ),но не сказал ,что они его дочери.Я думаю,чтобы не врать ,лучше не ответить.

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      • 12390 1012
        ХОХОЛмарина 20 декабря 2019 в 14:39

        Я этот момент пропустил.
        Да и вообще Путин стал не интересен.
        Шпарит по ШАБЛОНУ…
        А раньше был и свеж и выдавал нечто НОВОЕ.
        Сейчас никаких “сенсаций”.
        Ждём ПЕРЕМЕН.
        ))

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        1

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