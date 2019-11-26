Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2019
- 11:01 Желаемое Украины.
- 09:49 Зеленский с министрами едет в Эстонию.
- 08:01 Украине нужно «вернуть» атомную бомбу, — Сенцов (+ФОТО).
- 03:08 Почему между Блоком Порошенко и «Слугами народа» нет никакой разницы (ВИДЕО).
- 01:00 МВФ не даёт кредит Украине: что дальше?.
- Вчера 23:00 Путин обсудил с Зеленским транзит газа и возвращение кораблей.
- Вчера 22:30 «Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 21:32 Фейковый прокурор из фейковой прокуратуры.
- Вчера 21:16 «Дожали!» — Зеленский о «нормандской встрече» и возврате Донбасса в состав Украины (ВИДЕО).
- Вчера 20:41 В ЛНР подвели итоги летней уборочной кампании и осенней посевной.
Желаемое Украины
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Зеленский с министрами едет в Эстонию
26 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы эстонского государства.
«Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию во вторник, в ходе визита он встретится с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и председателем Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. ред.) Хенни Плулуаасом.
Кроме того, главы государств примут участие в форуме Digital Society Sandbox», — говорится в сообщении пресс-службы канцелярии.
Целью форума Digital Society Sandbox заявлено «объединение заинтересованных сторон цифрового общества» Эстонии и Украины. Планируется, что во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о «реальной совместной работе».
Также президенты Украины и Эстонии посетят военный полевой госпиталь.
«Во время своего однодневного визита президент Зеленский также посетит Центр презентации e-Estonia, возложит венок у подножия войны за независимость, а затем встретится с местной украинской общиной в Эстонии. Вечером глава государства посетит праздничный ужин в Эстонии, который устроят президент Керсти Кальюлайд со своим мужем Георгом-Рене Максимовски», — сообщили в канцелярии.
Владимира Зеленского будет сопровождать его жена Елена, министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
27 ноября Зеленский отправится в Литву.
Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с Зеленским и пригласила его в Таллин. Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР якобы заключается в наличии «сильного гражданского общества».
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Украине нужно «вернуть» атомную бомбу, — Сенцов (+ФОТО)
Осуждённый российским судом за подготовку теракта и выпущенный на свободу в ходе обмена заключенными между Киевом и Москвой Олег Сенцов в ходе визита в Европарламент заявил, что вообще не понимает, зачем обсуждать «формулу Штайнмайера», если Украине нужно просто «вернуть» ядерное оружие.
Называющий себя режиссёром Сенцов был приглашен в Страсбург для вручения ему премии Сахарова, это произойдёт сегодня. А вчера он посетил совместное заседание трех комитетов Европарламента, где и сделал заявление об атомной бомбе.
«Касаемо вопроса о Будапештском меморандуме. Выскажу свое мнение. Сейчас идут переговоры по поводу имплементации Минских соглашений, по поводу „формулы Штайнмайера“. Я вообще не понимаю, что это такое. И не хочу понимать. „Нормандский формат“, Минские соглашения, что это такое?» — сказал он, сравнив эти переговоры с «попыткой перемирия».
Он заявил, что «вообще не хочет обсуждать это», и предложил «вернуться к началу»: «Будапештский меморандум. Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США».
«Это не мирный договор. Это не разграничение границ», — охарактеризовал Будапештский меморандум режиссёр-неудачник.
Разумеется, он умолчал о том, откуда у внезапно получившей «незалежность» Украины оказалось «третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете».
Рассуждая далее о том, что даже США делают вид, что они «как бы ни при чем», Сенцов заявил, что раз в итоге «у нас забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают «формулу Штайнмайера».
«А я считаю, что не надо обсуждать, она (формула — прим. РВ) не имеет к ситуации никакого отношения», — сказал он евродепутатам.
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Почему между Блоком Порошенко и «Слугами народа» нет никакой разницы (ВИДЕО)
Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором самых интересных событий на Украине.
С момента прихода к власти новой команды прошло всего несколько месяцев. Но и этого хватило для того, чтобы новая команда показала себя во всей своей «красе». Скандал следует за скандалом, одно разоблачение идет за другим, и иногда кажется, что нет такого преступления в УК Украины, которого бы не совершили в свое время ее теперешние «слуги».
При этом новые инициативы президента по своей одиозности давно переплюнули деяния режима Порошенко, а то, что Зеленский задумал сотворить со «свободой слова», другим словом, как тотальная диктатура, и не назовешь. А еще на повестке дня тотальное разграбление остатков украинской собственности, в том числе и лучших в Европе черноземов.
Но не это больше всего меня беспокоит. Меня беспокоит то, что менять их, по сути, в стране некому. И даже те политические проекты, которые подавали надежду, как, например, «Партия Шария», сегодня полностью меняют свою внутреннюю структуру и превращаются в пародию на нынешних «слуг».
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МВФ не даёт кредит Украине: что дальше?
Украинские власти не смогли договориться с Международным валютным фондом. Представители организации на днях покинули Киев, так и не приняв решений по кредиту.
На Украине утверждают, что причин для беспокойств нет. В МВФ также не столь категоричны, там говорят о том, что наметился некий прогресс в принятии решения, но все же потребуется время, чтобы продолжить дискуссию. То есть стороны не могут договориться.
Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет всех и вся, что валютный фонд уже готов принять решение, просто ему нужно некоторое время, чтобы все основательно обдумать.
Однако, что бы ни говорили на украинской стороне, представители МВФ приезжали в Киев для подписания соглашения, но уехали ни с чем.
В другой бы стране задумались и стали бы бить тревогу, все-таки не каждый день происходят подобные демарши. Но на Украине делают вид, что все в порядке. Повода для беспокойств нет.
Если разобраться, то Киев выполнил все «хотелки» фонда, а именно: принял низкодефицитный бюджет, снял соцобязательства государства по тарифам, сократил выдачу субсидий, разрешил приватизировать стратегические объекты, а также принял решение по рынку земли. Все, что требовалось — исполнили. Что же тогда не так?
Все дело в ПриватБанке. В Международном валютном фонде переживают, что его вернут прежнему владельцу, то есть олигарху Игорю Коломойскому. Они опасаются, что он не компенсирует средства, которые когда-то влили в национализированное предприятие. Поэтому тянут с решением вопроса о предоставлении Украине очередного транша. Боятся за свои денежки.
МВФ требует принять закон о невозможности возврата банков предыдущим собственникам. Но на украинской стороне тянут с принятием закона.
Переживания Международного валютного фонда небезосновательны. В своих последних интервью Коломойский признался, что очень скоро ему вернут его банк. К тому же он советовал украинскому главнокомандующему «послать МВФ» подальше, «простить» им все долги и не платить. Мол, будет проще объявить дефолт, чем отдавать миллиардные суммы фонду.
Украина просит у МВФ 5 млрд долларов. Этими деньгами там хотят пополнить золотовалютные резервы Нацбанка. По сути, деньги просят на погашение долгов. Если кредит не предоставят, Киев вынужден будет искать средства в своих «закромах», чтобы отдать заимствованные деньги. А так как денег нет — придется изощряться.
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Ирина Скрипко, специально для «Русской Весны»
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Путин обсудил с Зеленским транзит газа и возвращение кораблей
С учетом запланированного на 9 декабря 2019 года в Париже саммита в «нормандском формате» по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Затронута ситуация с передачей трех военных кораблей, которые были задействованы Киевом в ходе провокации в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Условлено о продолжении контактов на различных уровнях».
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«Верните унитазы!» — украинцы из-за «туалетного надругательства» устроили акцию у посольства РФ (ФОТО, ВИДЕО)
Активисты движения «Украинские студенты за свободу» организовали под посольством России в Киеве акцию «Гумконвой для России», в ходе которой принесли к диппредставительству трусы и унитазы.
Таким образом они выразили свое возмущение из-за пропажи сантехники и белья с возвращенных Россией кораблей.
«Как это часто бывает в варварских государствах, в плену корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства», — написали организаторы акции на своей странице в соцсети, заявив, что хотят «передать все необходимое нашим обедневшим соседям».
В Сети акцию подняли на смех.
«В следующий раз несите сразу отрезанный от карты Украины Крым, чего уж там», — иронизируют авторы Telegram-канала «Зрада чи Перемога».
«Какое жлобство! Из-за сортиров крик поднять»;
«Дно дна. Чего в Крым-то не поехали лично передать? Ссыкотно?» — пишут комментаторы.
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Фейковый прокурор из фейковой прокуратуры
Фейковый прокурор из фейковой прокуратуры
Некоторые детали биографии фейкового прокурора из фейковой «прокуратуры Крыма», которая существует на территории Украины (персонажи в основном сидят в Херсоне) и усиленно делает вид, что она работает за пределами политической трескотни, занимаясь реальными проблемами Крыма. Одним из ее руководителей, который постоянно выступает от ее имени, является Андросов Андрей Александрович. Достаточно регулярно вещает на тему «ужасов оккупированного Крыма». Вот один из примеров:
Его украинская биография, которую выкладывал Ян Гагин, лучше прочего говорит о том, что это за персонаж:
Образование:
Академія ВМС України, з відзнакою (1998);
Таврійський Національний Університет (2001);
Військово-морський Коледж США (2004);
Національна Академія МО Великобританії (2006);
Королівський Коледж Лондонського Університету (2006);
Європейський Гуманітарний Університет (2013).
Приоритетная юридическая практика:
Європейський суд з прав людини,
Комітет з прав людини ООН.
Знание иностранных языков:
англійська,
французька.
Деятельность:
Керівник ОО "Дружній до англомовних Севастополь".
Президент Ротарі Клубу "Севастополь".
Тренинги, лекции, семинары:
Міжнародне право прав людини (ЄСПЛ) (2012);
Міжнародне право прав людини (КПЛ ООН) (2012);
Національні механізми захисту прав людини (2013);
Міжнародне гуманітарне право (2013).
Декларацию персонажа можно посмотреть вот тут https://declarations.com.ua/declaration/nacp_17522203-e53c-459e-890e-02a0fd4c9158.
Как можно заметить, Андросов – типичный представитель «новой украинской элиты», выращенной после 1991 года, завязанной на неолиберальной проамериканской идеологической повестке, элиты, которой «Оранжевая революция» и «Евромайдан» дали отличные возможности для карьерного роста. После «Оранжевой революции» у Андросова случился явный «карьерный взлет» и он вовсю обучается в США и Британии нести на Украину «свободу и демократию».
И конечно, он такой был не один. Образовательные программы, запущенные еще в 90-е, позволяли не только с детства воспитывать будущую антироссийскую элиту, но и регулярно поставляли удобный материал для вербовки, когда дело дошло уже до того, что прямые агенты иностранных спецслужб начали возглавлять гос. структуры, что особенно ярко проявилось, когда главой СБУ стал Наливайченко. Андросов – птица более низкого полета, но летит она в том же направлении.
При этом отец у Андросова служил на БПК «Керчь» еще советского флота. Но, как и многие перевертыши, у Андросова были иные приоритеты, связанные с продвижением повестки США и НАТО.
Персонаж достаточно часто выезжает за границу (высока вероятность, что он еще в нулевые мог быть завербован иностранными спецслужбами, которые обеспечивали возможность регулярно выезжать за границу и осуществлять деятельность «правозащитного НКО»).
Членство в «Ротари-Клубе» также достаточно много говорит об Андросове. Некоторые детали его деятельности на Украине можно посмотреть вот здесь https://www.arskerylos.art/domoroshhennye-masony-ili-shutovskie-mecenaty.html. До 2014 года их деятельность активно пытались продвигать в Крыму, правда, на Крымской земле эта тема не очень хорошо приживалась.
В опубликованной представителями Rotary презентации — дутые цифры. Утверждается, что якобы в Украине насчитывается более 50 клубов. В одном только Киеве, будто бы, по состоянию на 2017 год – 7 клубов, а в Крыму три: в Алуште, Симферополе и Ялте.
Согласно положениям Устава, губернатор округа обязан посетить каждый клуб не менее одного раза в течение года. Интересно, как гражданин Украины, губернатор округа 2232, якобы, помогающий участникам АТО, посещает клубы, находящиеся в оккупированном Крыму? Очень хотелось бы увидеть повестку дня алуштинских и ялтинских ротарианцев — коллаборантов, собирающих пожертвования для украинских воинов.
В действительности, группа Facebook Rotary Ukraine насчитывает вместе с приглашёнными иностранными гостями чуть более 390 человек! Обмельчали нынешние вольные каменщики в Украине. Парочка преподавателей в региональных ВУЗах, несколько депутатов из местного самоуправления, с десяток представителей малого и среднего бизнеса, а остальные, представьте себе, таки домохозяйки!
Как во времена ЦК КПСС, «прилетают» к ротарианцам и серьезные партийные выволочки. В марте 2018 года через закрытый YouTube-канал Генсек Rotary International John Hewko обратился к ротарианцам Украины с суровым уведомлением. Предупредил президентов клубов Украины и губернатора о персональной ответственности за срыв выполнения “пятилетки”. Поставил жесткое условие: «до 2020 года увеличить количество членов общества до 1100 человек”.
В случае невыполнения «плана партии и правительства» грозился расформировать Дистрикт 2232. Над губернатором нависла угроза разжалования и присоединения к России (к Дистрикту 2220).
Но при всех трудностях, именно Андросов руководил «Ротари Клубом» в Севастополе.
В целом, если бы он не всплыл как «прокурорский работник», перед нами фактически патентованный «правозащитник», тесно взаимодействующим с западными структурами. Но так как ему поручено «крымское направление», он теперь возглавляет «прокуратуру Крыма в изгнании» и действует скорее не как «прокурорский работник», а как работник информационных операций.
Вот таких персонажей назначают из Киева заниматься «проблемами Крыма».
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/persony/feykovyy-prokuror-iz-feykovoy-prokuratury/ – цинк
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«Дожали!» — Зеленский о «нормандской встрече» и возврате Донбасса в состав Украины (ВИДЕО)
Встреча «нормандской четвёрки» в Париже якобы должна разблокировать возможность восстановления суверенитета Украины над Донбассом. С таким «многообещающим» заявлением выступил вчерашний клоун и сегодняшний украинский президент Владимир Зеленский.
В своём видеообращении он пояснил, что сейчас все стороны — Украина, Россия, Германия и Франция — согласились на саммит, который должен состояться уже 9 декабря.
«Дожали! Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий и наших людей, восстановлении украинского суверенитета и территориальной целостности. Встреча была подтверждена, 9 декабря состоится, начинаем готовиться. Готовы, но надо ещё немного поработать», — сказал Зеленский.
Кроме того, он подчеркнул, что чем быстрее стороны смогут договориться о прекращении огня, тем меньше пострадает украинских военных.
Судя по всему, гибнущие от обстрелов ВСУ мирные жители Донбасса его не очень-то беспокоят.
О новом PR-формате популистских заявлений Зеленского рассказали авторы киевского канала «Клименко-тайм»:
«Зеленский сделал то, о чём мы давно писали и что советовали. Он начал записывать видеообращения в неформальной обстановке. В формате “селфи на ходу” президент за 12 минут рассказал о достижениях за прошлую неделю. Обещает делать так каждые 7 дней.
Это отличный ход для поддержания контакта со своими сторонниками, “Беседы у камина” Франклина Рузвельта отдыхают. Главное при этом — показывать реальные результаты работы. И при таком формате общения с людьми мелочи они простят».
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В ЛНР подвели итоги летней уборочной кампании и осенней посевной
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