Новости Украины и Новороссии 26 ноября 2019

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы эстонского государства.

«Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Эстонию во вторник, в ходе визита он встретится с президентом Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и председателем Рийгикогу (парламент Эстонии — прим. ред.) Хенни Плулуаасом.

Кроме того, главы государств примут участие в форуме Digital Society Sandbox», — говорится в сообщении пресс-службы канцелярии.

Целью форума Digital Society Sandbox заявлено «объединение заинтересованных сторон цифрового общества» Эстонии и Украины. Планируется, что во время встречи министры по цифровым вопросам обеих стран подпишут меморандум о «реальной совместной работе».

Также президенты Украины и Эстонии посетят военный полевой госпиталь.

«Во время своего однодневного визита президент Зеленский также посетит Центр презентации e-Estonia, возложит венок у подножия войны за независимость, а затем встретится с местной украинской общиной в Эстонии. Вечером глава государства посетит праздничный ужин в Эстонии, который устроят президент Керсти Кальюлайд со своим мужем Георгом-Рене Максимовски», — сообщили в канцелярии.

Владимира Зеленского будет сопровождать его жена Елена, министр цифровых трансформаций Украины Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

27 ноября Зеленский отправится в Литву.

Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с Зеленским и пригласила его в Таллин. Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР якобы заключается в наличии «сильного гражданского общества».

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