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Тайный смысл картины “Три богатыря”. Елена Андреева и Акай Кине

13:42. 20 декабря 2019 128 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Описание картины Три богатыря.

Елена Андреева и Акай Кине

Великие художники часто вкладывали в свои картины тайный смысл, который люди разгадывают веками. Одна из таких картин – картина Виктора Васнецова «Три богатыря». О чём рассказывает эта картина и какой смысл она несёт в мировом масштабе поведал нам Акай Кине.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C7NOUA1Tddo

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12390 1012
    ХОХОЛ 20 декабря 2019 в 15:14

    Просто у Васнецова было три яичка и он хотел похвастать такой своей физиологией.

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    • 14918 11356
      ЪХОХОЛ 20 декабря 2019 в 15:32

      Слушай,Лохох…писать комменты в статье,после тебя,это как зайти в пропуканный лифт…небольшая по времени поездка в газовой камере,ты выходишь на своем этаже,пытаешься отдышаться…а с тобой уже здороваются твои соседи,заходя в этот же лифт…Ты редкое и уникальное запа.ло.

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