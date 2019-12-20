Тайный смысл картины “Три богатыря”. Елена Андреева и Акай Кине
Описание картины Три богатыря.
Елена Андреева и Акай Кине
Великие художники часто вкладывали в свои картины тайный смысл, который люди разгадывают веками. Одна из таких картин – картина Виктора Васнецова «Три богатыря». О чём рассказывает эта картина и какой смысл она несёт в мировом масштабе поведал нам Акай Кине.
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Просто у Васнецова было три яичка и он хотел похвастать такой своей физиологией.
Слушай,Лохох…писать комменты в статье,после тебя,это как зайти в пропуканный лифт…небольшая по времени поездка в газовой камере,ты выходишь на своем этаже,пытаешься отдышаться…а с тобой уже здороваются твои соседи,заходя в этот же лифт…Ты редкое и уникальное запа.ло.