Тайный смысл картины “Три богатыря”. Елена Андреева и Акай Кине

Описание картины Три богатыря.



Елена Андреева и Акай Кине



Великие художники часто вкладывали в свои картины тайный смысл, который люди разгадывают веками. Одна из таких картин – картина Виктора Васнецова «Три богатыря». О чём рассказывает эта картина и какой смысл она несёт в мировом масштабе поведал нам Акай Кине.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C7NOUA1Tddo