Подарок Чубайса, Кредит на новый год, Самый богатый блогер // Галопом по Европам #132

В этом выпуске:

- Росстат снова пересмотрел данные о доходах населения;

- Мода на корпоративы возвращается;

- Сжигание мусора приравняли к переработке;

- Сотрудники «Костромской верфи» вышли на забастовку;

- Китай дал Беларуси кредит в полмиллиарда долларов;

- Чубайс и Кудрин дали России Путина;

- Трампу объявили импичмент;

- Боливия выдала ордер на арест Моралеса;

- 250 тысяч американских школьников сидят на антидепрессантах;

- 5-летняя блогер Радзинская вошла в тройку богатейших ютуберов мира



_______________________________________________



Поддержать создание передач на канале:

https://agitblog.ru/donate/

_______________________________________________







Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте краткое описание и ссылки.

galop.feedback@gmail.com







Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru

Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin

Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin

Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin

Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog

Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/



#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=npunM-tG79o