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Подарок Чубайса, Кредит на новый год, Самый богатый блогер // Галопом по Европам #132

22:39. 19 декабря 2019 51 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Росстат снова пересмотрел данные о доходах населения;
- Мода на корпоративы возвращается;
- Сжигание мусора приравняли к переработке;
- Сотрудники «Костромской верфи» вышли на забастовку;
- Китай дал Беларуси кредит в полмиллиарда долларов;
- Чубайс и Кудрин дали России Путина;
- Трампу объявили импичмент;
- Боливия выдала ордер на арест Моралеса;
- 250 тысяч американских школьников сидят на антидепрессантах;
- 5-летняя блогер Радзинская вошла в тройку богатейших ютуберов мира

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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=npunM-tG79o

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