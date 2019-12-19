Подарок Чубайса, Кредит на новый год, Самый богатый блогер // Галопом по Европам #132
В этом выпуске:
- Росстат снова пересмотрел данные о доходах населения;
- Мода на корпоративы возвращается;
- Сжигание мусора приравняли к переработке;
- Сотрудники «Костромской верфи» вышли на забастовку;
- Китай дал Беларуси кредит в полмиллиарда долларов;
- Чубайс и Кудрин дали России Путина;
- Трампу объявили импичмент;
- Боливия выдала ордер на арест Моралеса;
- 250 тысяч американских школьников сидят на антидепрессантах;
- 5-летняя блогер Радзинская вошла в тройку богатейших ютуберов мира
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам