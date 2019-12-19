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Мимикрия

11:26. 19 декабря 2019 141 просмотр 19 коммент. Опубликовал:

scale_1200

Позволят ли истинному оппозиционеру красоваться на центральных каналах? Думается, что ответ очевиден. Данное видео предназначено для размышления. Мы не можем прямо заявить, что кто-то агент власти, но нужно быть очень осторожными. Ведь на лицо грамотная обработка умов граждан России, которые ещё помнят советскую систему. И этот проект может быть явно направлен против интересов людей . Общество пытается искать новых лидеров и им дают таких лидеров. Только вот искренно это всё или очередной обман.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NrsLRdNQAKw

Метки: власть, общество

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