Позволят ли истинному оппозиционеру красоваться на центральных каналах? Думается, что ответ очевиден. Данное видео предназначено для размышления. Мы не можем прямо заявить, что кто-то агент власти, но нужно быть очень осторожными. Ведь на лицо грамотная обработка умов граждан России, которые ещё помнят советскую систему. И этот проект может быть явно направлен против интересов людей . Общество пытается искать новых лидеров и им дают таких лидеров. Только вот искренно это всё или очередной обман.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NrsLRdNQAKw