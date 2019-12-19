Мимикрия
Позволят ли истинному оппозиционеру красоваться на центральных каналах? Думается, что ответ очевиден. Данное видео предназначено для размышления. Мы не можем прямо заявить, что кто-то агент власти, но нужно быть очень осторожными. Ведь на лицо грамотная обработка умов граждан России, которые ещё помнят советскую систему. И этот проект может быть явно направлен против интересов людей . Общество пытается искать новых лидеров и им дают таких лидеров. Только вот искренно это всё или очередной обман.
…И этот проект может быть явно направлен против интересов людей…
Рвущихся к власти вместе с Платошкиным.
Да Болдырев еще тот либерал
Серый а кто такой ” истиный опозиционер”?
Это кто?
Это некий миф или реальный чел с Ф.И.О и какие его должны быть цели и задачи?
В 1998 году возглавил отдел Армении МИД РФ.
С мая 2004 по 2006 годы в должности вице-консула работал в консульстве Российской Федерации в Хьюстоне[7]. Стоял у истоков открытия Русского культурного центра в столице Техаса[8].
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Это оппозиционер работал консулом в США?
Истинному оппозиционеру не позволят даже на ЯП красоваться.
А истиный это какой или КТО?
Уй в пальто!
Онуфрий – Демон – Моль. Это что – мимикрия?
Вы два сотрудника, ты и ХОхОЛ, серьёзных ответов не ждите.
Это шизофрения ))
Это два штатных сотрудников Кэт и Хохляндия.
Понятно. Нет таких.
Вот Гитлер это был ДА!!
Опозиционер Сталину.
А нонешние измельчали.
Даже Сорос
Ну ещё Бандера был, что же забыл?
Болдырев пример 100% политической проститутки.
Про Болдырева разрешено всё что угодно говорить властью
А не могли бы примеры привести ? Какие -нибудь факты , поступки из его политической жизни.
Даже интересно . Что такое ускользнуло от меня .
Странные вы. Важна информация , а не то , на ораторе кепка.
И также … Допустим – Навальный сказал , что 1+1=2. Вы будете утверждать , что это неправда , т.к. сказал Навальный ?
Вы как в еврейском “Катехизисе” .
Не можешь опровергнуть смысл , идею сказанного ( или не дошло (ума не хватило ) .. но что-то явно нехорошее для жидовствующих ) ” пройдись ” по личности .
Навальный разоблачает казнокрадов, не важно кто ему сливает информацию.
А если Чикатило говорил что 1+1=2 то надо СЛЕПО верить Чикатиле?
Вы как вчерашние замполиты ищите ТУПУЮ паству которую легко обмануть.
А таких всё меньще.
Вы-же сами их и уничтожили…
А выжившие стали осторожнее даже если и ТУПЫ непробиваемо.
Нет нужного ЛОХтората.
ИСДОХ