Как Путин и военный потенциал вывели Россию в ТОП-3 могущественных стран мира

РФ продолжает удерживать одну из лидирующих позиций.

Россия вновь вошла в ТОП-3 самых могущественных стран мира. В рейтинге она обосновалась на втором месте, уступив Соединенным Штатам Америки, но опередив Китай. Рейтинг по традиции в конце каждого года составляет издание U.S. News

Что произошло?

Журналисты американского издания составили рейтинг самых могущественных стран на основании главных пяти характеристик: экономический, военный и политические потенциалы, а также участие в международных альянсах и личность главы государства.

politobzor.net

По мнению экспертов, президент России на сегодняшний день на мировой политической арене не имеет конкурентов.

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«Что касается образа лидера, то Владимир Путин точно находится вне конкуренции. Несмотря на уважающих политиков, стоящих во главе Соединенных Штатов и Китая, по своим лидерским качествам, по популярности в мире, по способности держать слово, конечно, наш президент всем им дает фору», — пояснил Online47 российский общественный и политический деятель Николай Стариков.

REUTERS

Авторы рейтинга считают, что странами-лидерами являются государства, которые постоянно «доминируют в заголовках новостных изданий, занимаются разработкой мировой политики и формируют масштабные экономические модели».

Пятерку лидеров замкнули Германия и Великобритания. В ТОП-10 также вошли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Назвали американские эксперты и наименее влиятельные страны мира. Это Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Уверенное «серебро»

Эксперты считают, что занять второе место в рейтинге влиятельных стран мира России в большей степени помог военно-политический потенциал. В вопросе вооружения Российская Федерация опережает на несколько шагов даже Соединенные Штаты, но если говорить об экономике, то тут уже возникают сложности.

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«Я думаю, что мы заняли то место, которое сегодня отображает наши силы в политической и военной сфере. В сфере экономики, к сожалению, пока нам похвастаться нечем. Хочу заметить, что в советское время по совокупности критериев СССР тоже был второй державой, поэтому можно сказать, что мы удержали достойную позицию. Хотя наверно это слабое утешение на фоне разрушения нашего государства в 1991 году. Что касается Китая, что у них растущая экономика и достаточно невнятная внешняя политика, можно сказать выжидательная. Кроме того, с военным потенциалом у них тоже есть сложности. Но как считают китайские руководители, у них ещё все впереди. Я думаю, наша задача меньше смотреть на рейтинги и больше смотреть на варианты развития экономики. Именно этого нам пока не хватает, чтобы сместить Соединенные Штаты с пьедестала», — добавил собеседник издания.

kafanews.com

Стоит отметить, что России важно сохранить свою позицию в тройке самых могущественных держав, но для этого необходимо работать над укреплением социально-экономических возможностей страны.

При этом не надо забывать, что рейтинг составлялся журналистами, поэтому в большей степени они опирались на упоминание страны в СМИ, а потом уже на другие показатели.

Кристина Разинькова