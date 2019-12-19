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Как Путин и военный потенциал вывели Россию в ТОП-3 могущественных стран мира

19:23. 19 декабря 2019 33 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Online47

РФ продолжает удерживать одну из лидирующих позиций.

Россия вновь вошла в ТОП-3 самых могущественных стран мира. В рейтинге она обосновалась на втором месте, уступив Соединенным Штатам Америки, но опередив Китай. Рейтинг по традиции в конце каждого года составляет издание U.S. News

Что произошло?

Журналисты американского издания составили рейтинг самых могущественных стран на основании главных пяти характеристик: экономический, военный и политические потенциалы, а также участие в международных альянсах и личность главы государства.

Как Путин и военный потенциал вывели Россию в ТОП-3 могущественных стран мира

politobzor.net

По мнению экспертов, президент России на сегодняшний день на мировой политической арене не имеет конкурентов.

Цитата

«Что касается образа лидера, то Владимир Путин точно находится вне конкуренции. Несмотря на уважающих политиков, стоящих во главе Соединенных Штатов и Китая, по своим лидерским качествам, по популярности в мире, по способности держать слово, конечно, наш президент всем им дает фору», — пояснил Online47 российский общественный и политический деятель Николай Стариков.

Как Путин и военный потенциал вывели Россию в ТОП-3 могущественных стран мира

REUTERS

Авторы рейтинга считают, что странами-лидерами являются государства, которые постоянно «доминируют в заголовках новостных изданий, занимаются разработкой мировой политики и формируют масштабные экономические модели».

Пятерку лидеров замкнули Германия и Великобритания. В ТОП-10 также вошли Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Назвали американские эксперты и наименее влиятельные страны мира. Это Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Уверенное «серебро»

Эксперты считают, что занять второе место в рейтинге влиятельных стран мира России в большей степени помог военно-политический потенциал. В вопросе вооружения Российская Федерация опережает на несколько шагов даже Соединенные Штаты, но если говорить об экономике, то тут уже возникают сложности.

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«Я думаю, что мы заняли то место, которое сегодня отображает наши силы в политической и военной сфере. В сфере экономики, к сожалению, пока нам похвастаться нечем. Хочу заметить, что в советское время по совокупности критериев СССР тоже был второй державой, поэтому можно сказать, что мы удержали достойную позицию. Хотя наверно это слабое утешение на фоне разрушения нашего государства в 1991 году. Что касается Китая, что у них растущая экономика и достаточно невнятная внешняя политика, можно сказать выжидательная. Кроме того, с военным потенциалом у них тоже есть сложности. Но как считают китайские руководители, у них ещё все впереди. Я думаю, наша задача меньше смотреть на рейтинги и больше смотреть на варианты развития экономики. Именно этого нам пока не хватает, чтобы сместить Соединенные Штаты с пьедестала», — добавил собеседник издания.

Как Путин и военный потенциал вывели Россию в ТОП-3 могущественных стран мира

kafanews.com

Стоит отметить, что России важно сохранить свою позицию в тройке самых могущественных держав, но для этого необходимо работать над укреплением социально-экономических возможностей страны.

При этом не надо забывать, что рейтинг составлялся журналистами, поэтому в большей степени они опирались на упоминание страны в СМИ, а потом уже на другие показатели.

Кристина Разинькова

Источник: https://nstarikov.ru/kak-putin-i-voennyj-potencial-vyveli-rossiju-v-top-3-mogushhestvennyh-stran-mira-111463

Метки: чит.клуб

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