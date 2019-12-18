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«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

10:11. 18 декабря 2019 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Фото: © ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

Президентские выборы на Украине лидируют по числу запросов россиян в поисковике в 2019 году, следует из исследования «Яндекса». Как отмечается, выигравший их Владимир Зеленский возглавил список личностей, информацию о которых чаще всего искали в интернете, передает RT.

Сообщается, что в топ-3 событий также вошли запросы о пожаре в соборе Парижской Богоматери и протестах в Москве, а в тройке самых популярных персон оказались японский геймдизайнер Хидео Кодзима и шведская экологическая активистка Грета Тунберг.

Главным фильмом, исходя из запросов россиян, стала российская картина «Т-34», мультфильмом — римейк «Короля Льва», сериалом — финальный сезон «Игры престолов».

Согласно подсчётам, весь спортивный топ заняли бои: Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье, Александра Емельяненко против Михаила Кокляева, Фёдора Емельяненко против Райана Бейдера. 

Лидеры по запросам среди видеоигр — Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

В 2018 году главными событиями для россиян, по данным «Яндекса», стали чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхёнчхане.

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/48913-yandeks-nazval-samye-populyarnye-zaprosy-rossiyan-v-2019-godu.html

Метки: Россия

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