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Во Франции отменили пенсионную реформу, вызвавшую забастовки

16:53. 17 декабря 2019 26 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Власти Франции отменили пенсионную реформу, из-за которой в стране с 5 декабря началась общенациональная забастовка. Об этом передают сегодня, 16 декабря, СМИ со ссылкой на газету Le Monde.

Отмечается, что после многодневных протестов власти пошли навстречу и отказались от нововведений.

По информации других французских изданий, сегодня протестные акции вновь привели к хаосу в движении транспорта. В столичном регионе Иль-де-Франс и Париже образовались пробки общей протяженностью более 600 километров. Также отменены многие пригородные электрички и поезда метрополитена. Об этом сообщил телеканал France Info.

По его данным, существенно ограничено и движение поездов дальнего следования. Государственная железнодорожная компания SNCF призвала пассажиров по возможности отложить поездки. Во многих университетах страны в связи с длительной акцией протеста отложено проведение экзаменов.

EADaily уже сообщало: 11 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил реформу пенсионной системы с учетом уступок профсоюзам. По его словам, многочисленные пенсионные режимы заменит «универсальная система», в которой «политики и разносчики пиццы будут подчиняться одному и тому же закону».

Он отметил, в частности, что пенсионный возраст останется неизменным. Французы смогут выходить на пенсию в 62 года.
 

Источник: https://eadaily.com/ru/news/2019/12/16/francuzskie-vlasti-otmenili-pensionnuyu-reformu-vyzvavshuyu-zabastovki

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