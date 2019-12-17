Триллион на Луну, Зеленский змий, Звоните дороже // Галопом по Европам #130
В этом выпуске:
- Накопительную часть пенсии официально заморозили до конца 2022 года;
- Более половины жителей России жалуются на здоровье – таковы данные Росстата;
- Росстат к концу года признал, что промпроизводство в России на грани стагнации;
- Рогозин хочет создать универсальный посадочный модуль для доставки грузов на Луну;
- Бывшего главу подмосковного минфина Кузнецова приговорили к 14 годам колонии;
- С оборонного завода в Стерлитамаке пропало почти 300 тонн взрывчатых веществ;
- С января подорожает сотовая связь. Вымпелком объявил о повышении ряда тарифов на 17-18 процентов;
- Китай планирует перенести финансовый центр из Гонконга в Макао;
- В Индии пятый день не стихают протесты против закона о мигрантах. Уже более 50-ти пострадавших, есть погибшие;
- Французские желтые жилеты празднуют первую победу – после массовых протестов в отставку подал верховный комиссар по вопросам пенсионной реформы Дельвуа;
- Международная правозащитная организация IRAdvocates пытается через суд заставить Эппл, Гугл и Тесла поделиться прибылью с детьми, работающими на кобальтовых шахтах в Конго;
- Зеленский подписал закон о приватизации Укрспирта.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам