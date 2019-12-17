Триллион на Луну, Зеленский змий, Звоните дороже // Галопом по Европам #130

В этом выпуске:

- Накопительную часть пенсии официально заморозили до конца 2022 года;

- Более половины жителей России жалуются на здоровье – таковы данные Росстата;

- Росстат к концу года признал, что промпроизводство в России на грани стагнации;

- Рогозин хочет создать универсальный посадочный модуль для доставки грузов на Луну;

- Бывшего главу подмосковного минфина Кузнецова приговорили к 14 годам колонии;

- С оборонного завода в Стерлитамаке пропало почти 300 тонн взрывчатых веществ;

- С января подорожает сотовая связь. Вымпелком объявил о повышении ряда тарифов на 17-18 процентов;

- Китай планирует перенести финансовый центр из Гонконга в Макао;

- В Индии пятый день не стихают протесты против закона о мигрантах. Уже более 50-ти пострадавших, есть погибшие;

- Французские желтые жилеты празднуют первую победу – после массовых протестов в отставку подал верховный комиссар по вопросам пенсионной реформы Дельвуа;

- Международная правозащитная организация IRAdvocates пытается через суд заставить Эппл, Гугл и Тесла поделиться прибылью с детьми, работающими на кобальтовых шахтах в Конго;

- Зеленский подписал закон о приватизации Укрспирта.





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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=byqANzMXknA