Я получаю много писем из Украины. Могу даже сказать, что их поток вообще не уменьшился, а даже возрос. Попытки отрезать одну часть народа от другой не достигают своей цели, своей цели достигает террор. Это значит, что сегодня на Украине открыто выступать «За» союз с Россией невозможно. Прессингу и колоссальному давлению подвергаются даже те силы, что робко говорят о разумности просто хороших отношений. Тех, кто хочет идти за Богданом Хмельницким в Киеве просто убьют, как убили Александра Захарченко в Донецке.

Но это не значит, что таких людей нет. Они есть – но их время пока не пришло.

Еще больше людей, кто трезво оценивает происходящее.

И пишет письма.

Вот одно из них, пришедшее из Киева.

Здравствуйте, Николай Викторович! Сегодня проходил в центре Киева мимо места, где в конце 2013 года состоялась одна из первых «побед» майдана — варварский слом памятника Ленина. Меня сложно отнести к поклонникам Ильича, но я считаю, что ломать архитектуру в центре столицы — преступление, какими бы лозунгами это не прикрывалось. Однако 2013 год, это уже история. Но, что изменилось на месте, где стоял Ильич за прошедшие 6 лет? Может, появился памятник более достойному сыну Украины? Вообще что-то полезное и/или красивое? Нет, на этом месте стоит разрисованный постамент и некий шар с рельсами, который, наверное, в голове его автора что-то означает. Увиденное натолкнуло меня на простой вывод: Майданизм — идеология разрушения и ненависти, а бывшее место памятника Владмиира Ильича это просто один из примеров реализации этой идеологии. Очень надеюсь, что Украина со временем свернёт на путь созидания и гуманизма. Под любым соусом, идеология в данном случае вторична, главное, чтобы целью людей была не война, эмиграция или разрушение, а созидание и работа на благо своей Родины, а не на зло соседям. С уважением, Александр

Спасибо, Александр, вам за ваше письмо. Мы все хотим именно этого.

А пример, который вы привели, очень наглядный. Вместо памятника – запустение. Вместо статуи – шар с рельсами. Вместо сложности – примитив. Вместо промышленности – аграрная сверхдержава. Вместо мира – постоянная готовность воевать, замороженный конфликт и (или) территориальные претензии к России.

Источник: https://nstarikov.ru/ideologija-razrushenija-i-nenavisti-111362