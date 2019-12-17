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Идеология разрушения и ненависти

09:15. 17 декабря 2019 155 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Я получаю много писем из Украины. Могу даже сказать, что их поток вообще не уменьшился, а даже возрос. Попытки отрезать одну часть народа от другой не достигают своей цели, своей цели достигает террор. Это значит, что сегодня на Украине открыто выступать «За» союз с Россией невозможно. Прессингу и колоссальному давлению подвергаются даже те силы, что робко говорят о разумности просто хороших отношений. Тех, кто хочет идти за Богданом Хмельницким в Киеве просто убьют, как убили Александра Захарченко в Донецке.

Но это не значит, что таких людей нет. Они есть – но их время пока не пришло.

Еще больше людей, кто трезво оценивает происходящее.

И пишет письма.

Вот одно из них, пришедшее из Киева.

Здравствуйте, Николай Викторович!

Сегодня проходил в центре Киева мимо места, где в конце 2013 года состоялась одна из первых «побед» майдана — варварский слом памятника Ленина.

Меня сложно отнести к поклонникам Ильича, но я считаю, что ломать архитектуру в центре столицы — преступление, какими бы лозунгами это не прикрывалось.

Однако 2013 год, это уже история. Но, что изменилось на месте, где стоял Ильич за прошедшие 6 лет?

Может, появился памятник более достойному сыну Украины? Вообще что-то полезное и/или красивое?

Идеология разрушения и ненависти

Нет, на этом месте стоит разрисованный постамент и некий шар с рельсами, который, наверное,   в голове его автора что-то означает.

Идеология разрушения и ненависти

Увиденное натолкнуло меня на простой вывод: Майданизм — идеология разрушения и ненависти, а бывшее место памятника Владмиира Ильича это просто один из примеров реализации этой идеологии.

Очень надеюсь,   что Украина со временем свернёт на путь созидания и гуманизма. Под любым соусом, идеология в данном случае вторична, главное,   чтобы целью людей была не война, эмиграция или разрушение, а созидание и работа на благо своей Родины, а не на зло соседям.

С уважением, Александр

Спасибо, Александр, вам за ваше письмо. Мы все хотим именно этого.

А пример, который вы привели, очень наглядный. Вместо памятника – запустение. Вместо статуи – шар с рельсами. Вместо сложности – примитив. Вместо промышленности – аграрная сверхдержава. Вместо мира – постоянная готовность воевать, замороженный конфликт и (или) территориальные претензии к России.

Источник: https://nstarikov.ru/ideologija-razrushenija-i-nenavisti-111362

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 5241 3911
    марина 17 декабря 2019 в 10:38

    Нереализованные мечты,падение уровня жизни,чувство обиды и стыда за разрушение ,когда-то созданного,-все это они не возьмут на себя ,так психика не работает-они возненавидят Россию навсегда ,интеллигенция ,т.н. будет улыбаться сквозь зубы,а хохлюки рычать.Так бывает ,что прощается чужому ,родственнику нет .Сейчас там готовится европейский вариант ,типа ,как в Молдове -там тетка от Европы и вроде пророссийский додон,ключевое -вроде.Так и Медведчук-вроде кум ,вроде мыслит логично ,нанятый Шарий готовит публику в нете,но прорывается ненависть к Донбасу все равно.Где тот простой и добрый работящий украинец ?,Сергей думаю нам расскажет ,что поколение Next победит постсовков ,т.к. потребление и эгоизм для них превыше всего.

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