Государству советуют подобреть: в бой бросят последний резерв – котят, цветочки и младенцев

Провластные политологи выступили с рекомендациями, как поменьше злить и пугать население запретами и репрессиями: https://fpp.spb.ru/good-author...

Что ж, то, что властной верхушке хоть кто-то пытается объяснить, что невротизация людей, с помощью которой верхушка эта пыталась укрепить свои рейтинги, до добра не доведет, и в первую очередь саму верхушку, – это хорошо. Другое дело, что речь в советах политологов не идёт ни о каких реальных изменениях в деятельности государства, а лишь о способах, что и как об этой деятельности рассказывать, чтобы люди окончательно не осатанели. Вот это, конечно, очень симптоматично! То есть меняться к лучшему ни у кого и в мыслях нет. Всё опять сводится к тому, чтобы сделать вид.

Как именно? Ну выписываемые политологами рецепты довольно банальны и не стоят тех денег, которые им платят. Однако есть в них здравые мысли. Вот, например: «создать систему регулярной ревизии ранее введённых запретов с отказом от наиболее спорных и абсурдных». С этим не поспоришь. И если это будет сделано, то зрелище нас ждёт презабавное: Госдума, помахивая хвостиком, отменяет, мягко говоря, странные законы, которые сама напринимала. И одновременно, надо полагать, продолжает штамповать новые запреты – ибо без этого взнервлённое самим же государством население продолжит говорить и делать то, что властям совершенно не нравится. Что вообще-то нормально, но у нас в стране воспринимается как подрыв устоев.

Ну а остальные рекомендации – из серии надувания розовых мыльных пузырей: «дозировать повестку», «отказаться от экспансии темы», поискать возможные тематические «пряники», которыми можно помахивать у людей перед носом… В общем, как всегда - не действия, а их видимость.

Так что впереди нас, видимо, ждёт в телевизоре и интернете засилие котят, цветочков и румяных деток. Может даже вечерних (и не только) удозвонов нарядят в чепчики, подгузники и снабдят пустышками и погремушками, чтоб пущей милоты добавить. Что в целом, если учесть незрелость общества, младенчески неспосредственную жадность и управленческую неумелость элит, а также инфантильность пропагандистских приёмов, будет смотреться вполне уместно: в Останкино, это автору известно доподлинно, ещё в начале пропагандистской вакханалии телевизионщиков инструктировали в том смысле, что их поделки не должны быть слишком мудрёны и должны быть доступны пониманию 10-летнего ребёнка. Вот этим курсом все и шествуют. Только теперь нам будут рассказывать поменьше страшных сказок, и побольше - с хорошим концом. Но всё равно сказок - это менять никто не собирается.

Реальные же дети от всего этого в реальные выгребные ямы проваливаться, конечно, не перестанут. А таких случаев в нашей процветающей державе происходит по несколько в год, последний был буквально в ноябре, об этом тут: https://www.mk.ru/social/2019/... . . Но в целом у самых незадачливых и внушаемых граждан настроение от этого маскарада, как знать, может и повысится. Зато у остальных станет ещё мрачнее – от усугубившегося контраста между действительностью и теми весёленькими декорациями, которые вокруг сколачивают.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c62df75e9ed8e00ac23f9ea/gosudarstvu-sovetuiut-podobret-v-boi-brosiat-poslednii-rezerv--kotiat-cvetochki-i-mladencev-5dd7a9b7ac58121f38cad737