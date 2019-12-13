В зоне особого внимания

Владимир Путин поставил задачу усилить боевые возможности Военно-Морского Флота РФ.

«Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон»», — сказал глава государства, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике. Для решения этой задачи, по словам Путина, необходимо добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны».

Президент особо отметил, что гиперзвуковое оружие на флоте становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности. Он также подчеркнул необходимость продолжения поставок эсминцев и универсальных десантных кораблей.

«Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений, — отметил президент. — Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ».

Напомним, сегодня у России в строю 217 вымпелов всех классов, из которых три атомных (один в строю, один в ремонте, один в ожидании решения судьбы) и 69 подводных лодок. Из них 38 атомных, 22 дизель-электрические и 9 — специального назначения (8 атомных).

Безусловно, количество внушительное! Мы не на втором, но на почётном третьем месте в мире по числу боевых кораблей после Китая (495 кораблей) и США (275 кораблей). Но число кораблей — критерий, не отражающий реальной мощи флота. В реальности США с их 10-ю атомными авианосцами и 9 вертолётоносцами, 72 атомными подводными лодками, 85 крейсерами и эсминцами и более чем тремя тысячами единиц самолётов и вертолётов морской авиации — абсолютные лидеры. Чтобы ещё зримее понять эту разницу, уточним, что у американцев больше 120 кораблей океанской зоны, а России их не более 18. А по общему тоннажу американский ВМФ превосходит российский вообще более чем в три раза!

Американский ВМФ, несмотря на то, что оперативно делится на шесть флотов, в реальности разделён на два: Тихоокеанский и Атлантический. Российский же ВМФ состоит из четырёх изолированных друг от друга флотов и одной флотилии, причём каждая из этих структурных единиц имеет свою специфику и свои задачи. Взаимодействие между ними затруднено, а зачастую и вообще невозможно. Причём географически почти все (кроме Черноморского флота и Каспийской флотилии) расположены в крайне неблагоприятных для базирования флота регионах, что сильно отражается на состоянии и сроке службы кораблей.

Как следствие, Россия необходимо содержать боеспособные военно-морские группировки на каждом из оперативных направлений.

Путин потребовал, чтобы развитие ВМФ не ограничивалось военными рамками, а предприятия ОПК и верфи расширяли гражданскую номенклатуру. »Последовательно развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации, мы об этом с представителями промышленности много раз говорили, — сказал он. — <…> Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объёмы производства».

Глава государства подчеркнул, что во всём мире военно-морские исследования и перспективные разработки являются локомотивом роста для целых направлений работы и отраслей экономики. Глава российского государства, обращаясь к участникам совещания, заметил, что, по его мнению, здесь есть о чем поговорить. Поскольку «в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужны, видимо, дополнительные какие-то стимулы создавать».

Флот подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии, заявил Путин. «Я хочу ещё раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции, руководящего состава, военных моряков, лётчиков морской авиации», — сказал российский лидер и добавил, что в настоящий момент группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря у берегов Сирии, а на побережье в порту Тартус размещён российский военно-морской пункт базирования.

По итогам этого совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе — оснащённых крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Циркон».

Вместе с тем глава оборонного ведомства заявил о необходимости расширить количество беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

«За прошедший год нашими боевыми кораблями было выполнено 111 походов, в которых приняло участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок», — констатировал Путин. Среди них учения «Океанский щит — 9», к которым впервые была привлечена морская авиация всех четырёх флотов.

Источник: https://nstarikov.ru/v-zone-osobogo-vnimanija-111321