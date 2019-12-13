Главная » Вооруженные силы, Мировоззрение

В зоне особого внимания

19:13. 13 декабря 2019 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:
Источник: Изборский клуб @ Владислав Шурыгин

Владимир Путин поставил задачу усилить боевые возможности Военно-Морского Флота РФ.

«Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет «Циркон»», — сказал глава государства, открывая 14-ю серию совещаний по оборонной тематике. Для решения этой задачи, по словам Путина, необходимо добиваться скоординированной работы органов государственного и военного управления, промышленного и научного комплексов страны».

Президент особо отметил, что гиперзвуковое оружие на флоте становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности. Он также подчеркнул необходимость продолжения поставок эсминцев и универсальных десантных кораблей.

«Мы должны и дальше развивать современный, высокотехнологичный и сбалансированный по составу Военно-морской флот, продолжать его оснащение вооружением и техникой последних поколений, — отметил президент. — Важно сохранить набранные темпы развития ВМФ».

Напомним, сегодня у России в строю 217 вымпелов всех классов, из которых три атомных (один в строю, один в ремонте, один в ожидании решения судьбы) и 69 подводных лодок. Из них 38 атомных, 22 дизель-электрические и 9 — специального назначения (8 атомных).

Безусловно, количество внушительное! Мы не на втором, но на почётном третьем месте в мире по числу боевых кораблей после Китая (495 кораблей) и США (275 кораблей). Но число кораблей — критерий, не отражающий реальной мощи флота. В реальности США с их 10-ю атомными авианосцами и 9 вертолётоносцами, 72 атомными подводными лодками, 85 крейсерами и эсминцами и более чем тремя тысячами единиц самолётов и вертолётов морской авиации — абсолютные лидеры. Чтобы ещё зримее понять эту разницу, уточним, что у американцев больше 120 кораблей океанской зоны, а России их не более 18. А по общему тоннажу американский ВМФ превосходит российский вообще более чем в три раза!

Американский ВМФ, несмотря на то, что оперативно делится на шесть флотов, в реальности разделён на два: Тихоокеанский и Атлантический. Российский же ВМФ состоит из четырёх изолированных друг от друга флотов и одной флотилии, причём каждая из этих структурных единиц имеет свою специфику и свои задачи. Взаимодействие между ними затруднено, а зачастую и вообще невозможно. Причём географически почти все (кроме Черноморского флота и Каспийской флотилии) расположены в крайне неблагоприятных для базирования флота регионах, что сильно отражается на состоянии и сроке службы кораблей.

Как следствие, Россия необходимо содержать боеспособные военно-морские группировки на каждом из оперативных направлений.

Путин потребовал, чтобы развитие ВМФ не ограничивалось военными рамками, а предприятия ОПК и верфи расширяли гражданскую номенклатуру. »Последовательно развитие ВМФ не должно ограничиваться только рамками военной организации, мы об этом с представителями промышленности много раз говорили, — сказал он. — <…> Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объёмы производства».

Глава государства подчеркнул, что во всём мире военно-морские исследования и перспективные разработки являются локомотивом роста для целых направлений работы и отраслей экономики. Глава российского государства, обращаясь к участникам совещания, заметил, что, по его мнению, здесь есть о чем поговорить. Поскольку «в этом отношении отдельные отрасли, предприятия продвинулись заметно, а по некоторым нужны, видимо, дополнительные какие-то стимулы создавать».

Флот подтвердил свой высокий боевой потенциал в борьбе с террористами в Сирии, заявил Путин. «Я хочу ещё раз отметить слаженность частей и соединений ВМФ, а также профессионализм участников операции, руководящего состава, военных моряков, лётчиков морской авиации», — сказал российский лидер и добавил, что в настоящий момент группа российских кораблей постоянно находится в восточной части Средиземного моря у берегов Сирии, а на побережье в порту Тартус размещён российский военно-морской пункт базирования.

По итогам этого совещания министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил увеличить число кораблей дальней морской зоны, в том числе — оснащённых крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Циркон».

Вместе с тем глава оборонного ведомства заявил о необходимости расширить количество беспилотных летательных аппаратов, роботизированных комплексов и оружия, основанного на новых физических принципах.

«За прошедший год нашими боевыми кораблями было выполнено 111 походов, в которых приняло участие 70 надводных кораблей и 27 судов обеспечения, 15 многоцелевых подводных лодок», — констатировал Путин. Среди них учения «Океанский щит — 9», к которым впервые была привлечена морская авиация всех четырёх флотов.

Источник: https://nstarikov.ru/v-zone-osobogo-vnimanija-111321

Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Ситуация в Египте. Новости о крушении самолёта
... Туниса уделить больше внимания обеспечению безопасности туристических зон.Вместе с тем...2015 г, регион оказался в зоне особого внимания. Однако, далеко не все обеспокоены...проекту Нового Суэцкого канала. Особая экономическая зона на берегу канала позволит ...
Разведка Пентагона в Европе: к какой войне готовимся, «партнеры»?
... и обслуживанием информационных систем. В зоне особого внимания окажутся места проведения чрезвычайных операцией... ж, учтем! Не оставим без внимания и тот факт, что служба... немецком Висбадене (Меркель, ты без внимания не останешься!). Отсюда тянутся щупальца...
Всё гениальное просто… Всем на здоровье… И во славу России!
...здоровье… И во славу России! (Вниманию В.В. Путина – и ... заболеваний, в том числе особо тяжёлых, не поддающихся традиционному ...просто не выжить! И здесь Зона Особого Внимания для АСИ! Не менее ... не нашлось – на событие особой важности (?!), уже включённое в ...
Поддельная непобедимость: как американский генерал «потопил» собственный флот
...-нибудь смотрели советский фильм «В зоне особого внимания», который посвящен масштабным военным учениям... военно-морской флот. Перепись нормативов Особое внимание к полному бессилию против террористов...
На заседании СНБО Порошенко фантазировал про обстрел остановки в Донецке и обещал ввести войска в демилитаризованную зону (ВИДЕО А.Шария)
..., в частности, два эпизода, достойных особого внимания. Первое: Порошенко, в отличие от...: президент собирается разместить в демилитаризованной зоне украинские войска. Вывод напрашивается сам...
Путин о педагогике: «Не знаю, есть ли что-то интереснее»
... пеной какой‑то, на которую внимания обращать не стоит». О ценностях... гуманитарных дисциплин также остаётся в зоне особого внимания. Человека и гражданина воспитывают и...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9680 5782
    XAPAOH 13 декабря 2019 в 20:50

    Брехня-брехня-урабрехня.
    Коля уже и не знает с какого конца подходить к чёрному, oбocpaннoмy сказочному кобелю, дабы его хоть как-то обелить.
    Самый лучший отбеливатель для этого кобеля, это негашоная известь.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)