Туманное будущее РФ. Что случится после 24-го года. Ю. Поляков. И. Шишкин
Известный писатель Юрий Поляков о будущем РФ, культуре и нашей истории.
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Так хочется кому то видеть его туманным.
Коль нет Царя в башке своей –
Будет в ней сидеть евсей!