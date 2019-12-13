Сталин о национальном вопросе. Профессор Огородников

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Есть должность, которой люди домогаются и пускаются в интриги. И вот она их, но и должность похожа на необжитый дом; для того чтобы дом стал счастливым, мало роскоши, удобства, безделушек, которые люди могут вместить в нем, считая его своим. Да и что значит «своим»? Ничего, коль скоро они однажды умрут.
Доцент, профессор, заведующий кафедрой Ленинградской высшей партийной школы (1981-1991 гг.)
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Вот ОНИ и развалили СССР.