Е.Ю.Спицын на Радио России. “Радиоуниверситет. Хрущёвская слякоть. Хрущев против Маленкова”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VzA5l_20smc
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Жизнь есть смена желаний; то же самое с погодой — когда идёт шторм, я желаю, чтобы был штиль, когда пришел штиль, я мечтаю о сильном ветре.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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