Клоун, клоун, так ли это?
14:25. 12 декабря 2019 314 просмотров 23 коммент. Опубликовал: Демон
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Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь.
Не только клоун.
АКТЁР.
И клоуна и Штирлица и Гитлера и президента У. может сыграть.
Сьёмка мин с трёх камер.
Очередная постанова.
КИНО.
Не лох.Всё делает на уровне лидеров ведущих стран.
Ты где видел чтоб небритые лидеры шоркались где-то по помойкам и вели подобные разговоры с отморозками?
Приведи ПРИМЕР.
Ельцин в своё время все деревни объездил, на работу на общественном транспорте ездил.
И чьим он был лидером?
Алкоголиков впрочем как и Клоун РАЗРУШИТЕЛИ.
Но Если Ельцин Вас брежневцев ВЫДАВИЛ из ВЛАСТИ в России.
То Клоун утилизирует уже на ” Малой Родине”
Но даже Ельцин всегда был выбрит хоть и иногда не трезв.
Даже Ельцин с БОМЖАМИ у костра не сидел.
Порошенко лучше был?
Почему порошенко был?
Он ЕСТЬ!!
Есть и будет вкусно ЕСТЬ пока все остальные кушают всё меньше.
Лидер перестроечной России
а речь?она же вся корявая ,неправильно построены предложения ,как в подворотне в Кривом Роге.Хотя вот Батя научился же .Вот за что народу подсунули жиды такого,даже если они и хохлы хитровыдуманные,президенту угрожают ,что там мол в Николаеве народ вышел против и что-то хочет.
Как-раз речь ИДЕАЛЬНАЯ.
Он говорит на местном наречии….
Вот так там и принято всё в кучу и русские слова и маломовные ))
Всё по СЦЕНАРИЮ,
А вот кто сценарии пишет большая загадка))
Зато снимали его с трёх камер и не удивлюсь если несколько дублей ))
Дубль-1
Президент ” Янелох”
))
Потом визажисты с кисточками
Дубль-2
И курица с в короткой юбке с хлопушкой .
нет речь у него, что в этих кустах ,что на пресс- конференции ,одинакова.Но вообще, все хохлы вульгарно разговаривают .
Или Путин ваш, который боится народа.
Когда небритый Путин втирал у костра проходимцам что он не лох?
Да он боится что либо доказывать, его сразу народ размажет.
Демон, ты не прав !
Мля, Хохол, я бы уже два часа дрался.
Заясни за Путина, это реальный наезд.
смените флаг агрессора на ридный ж/б,ус уже давно отклеился,так значит жиденок ваш отец-спаситель,а Коломойша его спаситель и отец -ну и родня у вас -врагу не пожелаешь.
Да он беглый.
Пишет из Москвы наверное ))
Можно подумать ОНА Я-Русская.
А какая разница?
Я и сам не русский но РОССИЯНИН.
Зеленский не алкаш, это Ельцин – трезвенник.
Зеленский не алкаш.
Мне ЛИЧНО он очень симпатичен.
Хороший актёр и хорошо играет ПО СЦЕНАРИЮ,
Молодец.
Заработает денег и себе и правнукам.
он кокаинист -это круче.