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Александр Дугин. Тупик цивилизации. Современные наука, культура и образование – это лохотрон

10:08. 12 декабря 2019 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Философ Александр Дугин начинает цикл лекций “Ноомахия”. Почему отдаление от ума – это отдаление нас от самих себя, а мышление – возврат к себе. Почему наши представление о прогрессе и развитии надо сдать в утиль.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E3V2e3fATBM

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