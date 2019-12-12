Александр Дугин. Тупик цивилизации. Современные наука, культура и образование – это лохотрон

Философ Александр Дугин начинает цикл лекций “Ноомахия”. Почему отдаление от ума – это отдаление нас от самих себя, а мышление – возврат к себе. Почему наши представление о прогрессе и развитии надо сдать в утиль.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=E3V2e3fATBM