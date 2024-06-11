Из всех теплокровных самые живучие – фашисты. Немецкий генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, приговоренный на Нюрнбергском процессе к повешению, в петле дёргался 24 часа! Именно его сегодня мы должны благодарить за открытие тайной причины нынешнего стремительного вымирания коренных народов Советского Союза. Дойдём до этого места. А пока вопрос: какая идеология оказалась самой живучей в последние два столетия? Фашизм! Это не вчера, а сегодня и завтра. Военный эксперт Александр Артамонов на днях сказал в одной из лекций: «То, что на Украине – только преамбула». Аналитик напомнил ошибку Николая Второго, который считал, будто есть Великоросс и нации, народы, его окружающие. Татары – тоже великий народ. Да и все остальные коренные – неотъемлемая часть того, что на огромной территории планеты именовалось Русью, а на памятной истории – Союзом Советских Социалистических Республик. Излагаю в меру своего понимания очень важное, сказанное истинным знатоком ситуации в ходе Третьей Мировой. Для Артамонова очередная турецкая война – это реальность. Тюркские народы, которых даже в обломке Союза (РФ) полным-полно, понимают турок без переводчика. (Добавлю, что идеологию Москвы - не очень). Далее вектор: Кавказ – Кубань. Для противника исход СВО уже неважен. На Украине плацдармы НАТО зафиксированы. Далее цитата: «Это проект Гитлера, который просто растянут на более чем век. Ничего не поменялось. Всё реализуется. …Решение вопроса есть, но оно идет через осознание того, с кем мы имеем дело». Ситуация архисложная, в дипломатической академии МИД Александр Германович растолковывал её полтора часа. Для меня, знающего только то, что в открытом доступе, в первую очередь важно не с кем мы имеем дело, а кто мы? Вот в чём вопрос.

Изучавшие Концепцию Общественной Безопасности прекрасно знают, что в современной войне агрессор достигает целей руками самого оккупированного народа. Третья Мировая – это война СМЫСЛОВ. Понять смысл происходящего нам и поможет начальник Верховного командования вооружённых сил нацистской Германии Вильгельм Кейтель. Женевская конвенция по его мнению не распространялась на советских военнопленных. Союз её не подписал. Но юристы в Нюрбернге доказали, что применимы предыдущие нормы международного права по обращению с военнопленными. Пребывание в военном плену - исключительно превентивное заключение, единственной целью которого является воспрепятствовать данному военнопленному принимать дальнейшее участие в военных действиях. Убивать беззащитных людей или приносить им вред противоречит военной традиции. А подсудимый Кейтель на меморандуме написал: «Возражения возникают из идеи о рыцарском ведении войны. Тут речь об уничтожении мировоззрения. Поэтому я одобряю и поддерживаю эти меры».

Советских военнопленных по мнению фашистов можно было уничтожать без страха наказания. Если вдуматься в короткое «резюме» Кейтеля, увидим исток необходимости уничтожения народов Русской Цивилизации. МИРОВОЗЗРЕНИЕ! Оно издревле таково, что уничтожить можно только с носителем. О «рыцарском ведении войны» мы кое-что знаем. Александр Невский, приёмный сын Батыя и побратим Сартака, при поддержке Орды надолго отбил рыцарям охоту убивать и порабощать Русских. (Тут уточняю, что Русские – это все народы Руси-СССР. Тот этнос, о котором говорил Сталин в победном тосте, а Путин узаконил государствообразующим – Русы).

Историю Русской Цивилизации мы обязаны знать. Нынешний «историк» Александр Дюков (на фото рядышком с Кейтелем) по заказу купил книги философа Ильина, те, где про войну, и «доказал», что апологетикой фашизма там не пахнет. Ссылаясь на Дюкова, целый Царьград и многие деятели, облеченные властными полномочиями, крепко запачкались этим «исследованием». Ректор РГГУ, заведения, в котором студенты подняли бучу, Безбородов тоже доказывал «чистоту» Ильина и наверняка ректором быть перестанет. Такой позор и отставкой не смоешь. Дюков же упорно замазывает вонючей ложью СССР. Написал, как капиталистическая Финляндия в 60-е годы ХХ века «облапошивала» советское Политбюро. И воскликнул: «Страшно даже подумать, сколько всего высасывали под тем же соусом братские социалистические страны». А нынешние базы НАТО в «братских социалистических» Дюкову любо?

Историк и публицист Егор Холмогоров (Крайний справа) пишет учебник Всемирной Истории, начиная с мезолита. Но кто ему поверит, если автор, раскапывая древние источники, не видит того, что было с Россией буквально вчера? Это отчётливо видно по тому же публичному скандалу с Иваном Ильиным. Будучи откровенным антисоветчиком, Холмогоров утверждает, что ругающие Ильина на самом деле не знакомы с его трудами. Поразительно! Даже я взял да и почитал то, что доступно всем. Споры идут о профашистской философии Ильина. Но если даже «отрубить» явно фашистский отрезок бесславного пути этого философа, мы ничего кроме лютой ненависти к Родине не увидим. Советская страна под руководством большевиков совершала исторические чудеса, а Ильин гадил и гадил, призывая уничтожить всё советское.

Директор скандального центра им. Ильина Александр Дугин, не имея аргументов, назвал грамотный протест студентов операцией западных спецслужб. Дугин даже сравнил студентов с террористами из «Крокуса».

Студентов РГГУ поддержали представители уже 80 высших учебных заведений страны. Спасибо Ильину! Наконец-то он принёс пользу Отечеству, на его философии поскользнулись околовластные лизоблюды. Ильин разбудил и объединил молодых людей, которые зададут новый вектор во всей системе образования.

Пока же изнури нельзя не видеть, как искореняется именно МИРОВОЗЗРЕНИЕ. В РФ 100-летний юбилей Октябрьской революции власти как бы не заметили. Хотя это, выражаясь некогда мусорным словом в Русском языке - бренд, (марка по-нашему, Знак Качества!), по которому нас по сию пору узнают во всем мире. Во времена французской революции казнили короля, большинство дворян отправили на плаху, но там не дискутируют, а массово отмечают каждую годовщину революции. У нас же тщательно проталкивают белогвардейщину, которую не приняли ни в странах СНГ, ни в других государствах. Такие, как генералы Пётр Краснов или Андрей Шкуро, одевшие фашистские мундиры – позор Нации и Русской Цивилизации. Их-то и восхвалял Ильин. Но много и царских генералов, принявших сторону Народа. Они заслуживают чести и доброй памяти! Рядышком с прахом Сталина на территории Кремля покоится царский генерал Станкевич. Красный генерал, когда в Красной Армии таких званий ещё не было! Герой Гражданской войны, казнённый белогвардейцами Деникина. И вот вам казус идеологов РФ. Прах Деникина привезли и перезахоронили рядышком с Ильиным. Но ведь при жизни Антон Иванович даже за один стол с Ильиным никогда бы не сел! Когда Деникина спросили, почему он не идет на службу к немцам, Антон Иванович жёстко ответил:

— Генерал Деникин служил и служит только России. Иностранному государству не служил и служить не будет.

Руководство Третьего Рейха трижды предлагало Деникину сотрудничество и трижды получило отказ. Вот такие у нас разные мужчины-генералы, по-разному попавшие под колесо Истории. Ведь совсем недавно попавшему в плен к белым генерал-майору Станкевичу Деникин предлагал звание генерал-лейтенанта, как только захватят Москву. Даже принесли генеральский китель с царскими орденами Станкевича. Но Антон Владимирович ответил, что Родиной не торгует и британский сапог топтать Россию не будет. И был повешен белогвардейцами… Ордена Боевого Красного Знамени, высшей тогда Революционной награды, удостоен посмертно.

Мировоззрение – вот доблесть, честь и… беда народов Русской Цивилизации, всю обозримую историю приводивших в ужас паразитов всей планеты. Октябрьская Революция не принесла через марксизм какое-то новое мировоззрение. Она очистила, освободила Дух Народа. Нынешний патриарх Кирилл предложил записать в традиционные ценности веру в Бога. А практика СССР Ленина-Сталина показала, что никогда ещё Народ так не верил Богу напрямую, без посредников, никогда ему не благоволил Всевышний с такой силой. Опять оговорюсь, что в обозримой истории, поскольку этика «пять выше» появилась не из головы какого-то умника. Духовное выше материального, общее выше частного, справедливость выше закона, служение выше владения, власть выше собственности. Эти принципы вроде как не вписываются в настоящее, вроде как просто мечта. Но эта этика – «заводские настройки» изначальной Русской Цивилизации, в ядре народов которой Русы, тщательно истребляемые сегодня. Честные Русы, учёные Сергей Магнитов и Олег Матвейчев в 2023 году выпустили книгу «Контрреволюционер» Сталин. По ту сторону марксизма-ленинизма». «Мы чётко говорим: сталинский период – это поступательный сталинизм с вытеснением марксизма целиком и полностью, а поздний СССР – вытеснение сталинизма». Слава авторам: чётко, научно, честно! Единственное, что там не объяснено – откуда у Сталина невиданный Проект Будущего? Ответ есть в книге Георгия Сидорова «Тайный проект Вождя», которая в 2012 году открыла серию публикаций под общим названием «Основы Державного строительства». Но кто может поверить в то, что у нас в Сибири ещё живут мудрецы-волхвы, которых «зачистить» не удалось даже спецназу Петра Первого? Живут, как и положено, по 150 и более лет! Знания передают в поколениях. От них из ссылки и вынес Сталин Проект, который так и не удалось вытравить ни церковникам, которые отступили от истинного Христа во славу рабовладельческого Рима, ни Кейтелю, ни предателям-либералам РФ.

Самый популярный философский вопрос во всех цивилизациях и во всех веках – о смысле Жизни Человека. Исторические исследования, да и короткая, трудная жизнь наводят на мысль, что в базовых настройках нашей планеты есть какая-то системная ошибка, которая к XXI веку привела человечество в тупик. Ничего подобного! Тупик только в тупой голове и пустой душе! Творец создавал духовный и материальный мир по своим мудрым и гармоничным эскизам. В Его замыслах нет ни разрухи в хозяйстве, ни отчаяния в вечной душе человека. Мир, в котором мы живем, сам по себе невероятно плодороден и радостен. Каждому дано все необходимое для счастливой и гармоничной жизни.

Тут у меня сказано немного о судьбе Русских генералов. Разная она в зависимости от мировоззрения. Одни попали под колесо истории, а другие стали двигателем этого Колеса, которое в обратном направлении не идёт, как ни ставь палки «вручную». Но потужились враги, и к девяностым «под колесо» попали Советские генералы. Так вот, на судьбе генерал-полковника Леонида Ивашова может учиться молодёжь. Стоял за Правду, за Русь-СССР генерал до последнего и стоит! До Победы будет стоять. Известны книги Леонида Григорьевича, посвященные вопросам геополитики и будущему России: "Битва за Россию", "Я горд, что русский генерал", "Россия и мир в новом тысячелетии. Геополитические проблемы" и другие. Надеюсь, будут ещё. Главное, понять нам! А понимаешь генерала и доктора исторических наук не только умом, но и чувством. Простой пример, который официальные СМИ замолчали. Позвали Леонида Григорьевича на шоу-бой с укро-бандеровцами. Когда очередь дошла до Ивашова, в надежде, что грамотный и опытный генерал «завалит» укро-фашистов, националистов, бандеровцев или как там их ещё, аудитория напряглась. Из этих, хохлов-фашистов или как там ещё по Соловьеву, рядом была длинноногая украинка. Генерал делает полшага к ней, слегка обнимает и начинает:

Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!

Видно, хоч голки збирай.

Бандеровка, фашистка или как там её ещё, опешила, а потом подхватила:

Вийди, коханая, працею зморена,

Хоч на хвилиноньку в гай.

Сработал глубинный культурный код Русской многонациональной цивилизации! Убить его, если удалось очистить от «вирусов» в изначальной операционной системе, можно только с носителем. Что и происходит не только на «полях Украины», но и в чисто русских областях, куда долетают дроны и ракеты.

…Не нахожу сейчас этот файл, но уже давненько на первой странице Дзен увидел фото с мужиками, одетыми так же, как их вижу в костромской деревне. Кто в шортах, кто в шароварах, кто в поношенной камуфляжке. Человек 12. Просмотров миллион восемьсот с лишним за сутки! Чего же они такое натворили? Открываю видео и дивлюсь: ничего такого! Просто поют русскую песню, даже без музыки.

И вот сегодня: «Поет Калужская область, "На безымянной высоте"»! Настроение поднимается, настройки сознания исключительно положительные. «Прощай, от всех вокзалов поезда... Поют Железнодорожники России!». Впервые я эту песню услышал в молодости в исполнении Льва Лещенко. Здорово! Здоровье аж улучшается. И вот – в проекте МУЗЫКАВМЕСТЕ знаменитая "Смуглянка" из кинофильма "В бой идут одни старики". Мы не забыли десятки, сотни советских песен, несущих заряд творческой, созидательной энергии. А вот на канале проекта ролик с песней "Вставайте, Люди русские!" Это из кинофильма 1938-го года "Александр Невский". Действительно, поёт вся Россия, представители разных народов. В титрах вижу оптимистично-радостное: «При поддержке президентского фонда культурных инициатив». Будем жить, а с нами запоют и другие народы!

Ну, и о бедолаге Кейтеле. Той же рукой, что и цитированное «заключение» про мировоззрение нашей Цивилизации, был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашисткой Германии. Так и не понял генерал, посылавший на смерть миллионы солдат с выпрессованной на бляхах фразой «С нами Бог», с кем Он, Всевышний. Альтернативное нашему мировоззрение своё не изменил. Наверное, потому его даже на тот свет так долго не пускали…

Эдуард Наипов,

Кострома