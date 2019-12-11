В Киеве пытаются «подкачать» авторитет Зеленского после Парижа

В Киеве рассказали о «срывах» и «сдавших нервах» у членов российской и украинской делегаций во время саммита в «нормандском формате». В эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков высказал свой взгляд на ситуацию.

Обстановка во время саммита в «нормандском формате» была достаточно эмоциональной, и у некоторых членов украинской и российской делегаций «сдали нервы». Об этом журналисту Дмитрию Гордону рассказал глава МВД Украины Арсен Аваков, видео опубликовано на YouTube.

Так, по его словам, во время обсуждения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе президент Владимир Зеленский «сорвался» на главу российского МИД Сергея Лаврова.

«Я, в отличие от вас, обошел все эти места вдоль границы своими ногами. Поэтому не надо кивать головой, что вы тут все знаете», — процитировал украинского президента Аваков.

Он добавил, что у помощника российского лидера Владислава Суркова «сдали нервы», когда разговор зашел на тему разведения сил в Донбассе.

Россия настаивала на отводе войск вдоль всей линии разграничения, однако украинская сторона отказалась это выполнять.

“Он психанул, бросил бумаги на стол, часть на пол упала. И закричал: «Мы так не договаривались», — рассказал Аваков.

В эфире радио Sputnik лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков высказал свой взгляд на эту ситуацию.

«Есть поговорка: после драки кулаками не машут. У меня складывается впечатление, что украинская делегация как раз именно этим и пытается заниматься – махать „информационным кулаком“ после окончания встречи, на которой Зеленский смотрелся не очень хорошо. Он явно волновался, у него были домашние заготовки, написанные от руки. Он поворачивался и передвигался по залу в зависимости от того, куда ему укажут президенты других государств. То есть такая вербальная несамостоятельность. На пресс-конференции он находился в стороне от трех лидеров… Мне кажется, что внешний наблюдатель сразу скажет, что президент Украины чувствовал себя там крайне неуверенно. Эта неуверенность бросается в глаза и бьет по рейтингу якобы подающего надежды президента. Вот и пытаются после этого как-то подкачать авторитет Зеленского, потому что реальных достижений нет, похвастаться ему после этой встречи абсолютно нечем», — считает Николай Стариков.

Встреча лидеров России, Германии, Франции и Украины прошла в понедельник в Париже. По итогам саммита «четверка» приняла коммюнике, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском» формате. В документе предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках на юго-востоке Украины и открытие новых пунктов пропуска в течение 30 дней. Главы государств призвали контактную группу обеспечить обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца года и предоставить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Источник: https://nstarikov.ru/v-kieve-pytajutsja-podkachat-avtoritet-zelenskogo-posle-parizha-111270