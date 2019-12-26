Ни света, ни газа: Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ
Украина отказалась от поставок российской электроэнергии. Президент страны Владимир Зеленский подписал новые поправки к закону «О рынке электрической энергии». Они запрещают импорт электричества из России по двусторонним договорам. Однако есть исключения. В экстренном случае Киев сможет заключить соглашение с Москвой, такое право предоставлено кабинету министров. Срок действия чрезвычайной ситуации также определяет кабмин. Как новые поправки к закону отразятся на населении Украины — разберемся в эфире радио Sputnik вместе с лидером движения «Патриоты Великого Отечества» Николаем Стариковым.
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Источник: https://nstarikov.ru/ni-sveta-ni-gaza-zelenskij-zapretil-import-jelektrojenergii-iz-rf-111732