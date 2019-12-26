Главная » Новости Украины и Новороссии

Ни света, ни газа: Зеленский запретил импорт электроэнергии из РФ

08:26. 26 декабря 2019 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: Радио «Sputnik»

Украина отказалась от поставок российской электроэнергии. Президент страны Владимир Зеленский подписал новые поправки к закону «О рынке электрической энергии». Они запрещают импорт электричества из России по двусторонним договорам. Однако есть исключения. В экстренном случае Киев сможет заключить соглашение с Москвой, такое право предоставлено кабинету министров. Срок действия чрезвычайной ситуации также определяет кабмин. Как новые поправки к закону отразятся на населении Украины — разберемся в эфире радио Sputnik вместе с лидером движения «Патриоты Великого Отечества» Николаем Стариковым.

P.S. Предыдущие материалы, связанные с Радио Sputnik:

Источник: https://nstarikov.ru/ni-sveta-ni-gaza-zelenskij-zapretil-import-jelektrojenergii-iz-rf-111732

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2019
... «Русские, уходя, выключили свет, газ, нефть и уголь» Решение...газотранспортной системе. Для импорта газа надо дополнительно 3 ... разорвавшейся бомбы»: соратник Зеленского назвал условия договора с...: rusvesna.su Тушите свет: запрет на поставки топлива Украине...
Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2019
...украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения...и подписанный президентом Владимиром Зеленским закон о запрете сплошной вырубки лесов ... о государственной измене. Персонажу светит 20 лет тюрьмы. К ...
Новости Украины и Новороссии 08 января 2019
...Источник: rusvesna.su Вы за Зеленского или Слугу Народа? Артур ... итогам 2018 года сократила импорт природного газа сразу на четверть —...раздавать томосы, а о запрете монахам вступать в брак....Спаситель и Господь, есть «Свет Истинный, Который просвещает всякого ...
Новости Украины и Новороссии 25 мая 2018
...прекратите употреблять наркотики, запретите их, то наркоман...«Слуга народа» шоумена Зеленского из «95-го.... Лишившись российского газа, Украина вынуждена ... миллиардов долларов, импорт североамериканских товаров разорил... видео проливающие свет на странности ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)